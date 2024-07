EA Sports FC 25: Nintendo Switch – Alle Unterschiede, Inhalte und Besonderheiten

EA FC 25 wird auch auf Nintendo Switch erscheinen und wie schon letztes Jahr gibt es auch diesmal keine „FC 25 Legacy Edition“ sondern - wie bei allen anderen Plattformen - die Standard Edition und Ultimate Edition. Bekanntlich unterscheidet sich die Switch-Version der Fußballsim jedes Jahr von den anderen Plattform-Varianten und es sieht ganz danach aus, als ob das auch für FC 25 wieder zutrifft. Noch hält sich EA Sports mit Details zur FC 25 Nintendo Switch-Version zurück, es gibt aber schon ein paar Infos zu den enthaltenen Spielmodi und Features. Was wir bereits über FC 25 auf der Switch wissen, haben wir nachfolgend für euch zusammengefasst.

Keine FC 25 Legacy Edition, aber trotzdem abgespeckt?

Gleich vorweg: EA Sports hat bislang noch keine detaillierten Informationen zu den Unterschieden zwischen der Nintendo Switch und den anderen Plattform-Versionen von FC 25 mitgeteilt, sondern nur eine generelle Übersicht mit ein paar (aber nicht allen) unterstützten Funktionen. Es bleibt also abzuwarten, ob und inwiefern sich die Switch-Version unterscheidet. Dass sie sich aber unterscheiden wird, ist recht wahrscheinlich, denn es gibt einige Hinweise darauf.

Der Erste sind die Hardware-Gegebenheiten der Switch, die sich bis zur Nintendo Switch 2 auch nicht ändern werden. Kurz gesagt ist die Switch aufgrund ihres Designs als mobile Spieleinheit einfach deutlich schwächer auf der Brust, als eine stationäre, rund 4,5 KG schwere PS5 oder Xbox X. Es fehlt deshalb an der nötigen Power, um die rechenintensiven Modi flüssig darzustellen. Das lässt sich teilweise durch Softwareanpassungen ausgleichen, doch früher oder später ist Schluss und dann müssen Spielfeatures gestrichen werden, was in den letzten Jahren immer der Fall war.

Den nächsten Hinweis liefert die letztjährige Version, EA SPORTS FC 24, die zwar ebenfalls nicht mehr als „Legacy Edition“ bezeichnet wurde, aber dennoch abgespeckt war. Nicht mehr so stark wie seiner Zeit FIFA 23, dennoch fehlten ein paar Dinge zu den anderen Plattform-Versionen. Dass es keine FC 25 Legacy Edition gibt, sondern sogar eine FC 25 Standard und Ultimate Edition wie bei PS5, Xbox und PC, ist wohl eher Marketingstrategie, um auch die teurere Ultimate Edition an den Spieler zu bringen, als ein Anzeichen dafür, dass FC 25 auf Switch mit den andern Plattformen endlich gleichzieht (es bleibt immer noch die Hardware-Grenze der Switch).

Der dritte Punkt ist der Preis von beiden FC 25 Switch-Versionen, die mit rund 60 € für die Standard- und rund 80 Euro für die Ultimate Edition deutlich unter den Pendants für die anderen Plattformen liegen. Geringerer Umfang = geringerer Preis.

Der letzte Hinweis ist der benötigte Platz. FC 25 belegt auf PS5, Xbox X|S und PC stattliche 100 GB eurer Festplatte. Im Nintendo-Shop ist der Download für FC 25 für Switch dagegen nur mit 28,335 GB angegeben, wobei in der Beschreibung von mindestens 31 GB die Rede ist. FC 25 belegt auf der Switch also erheblich weniger Platz als bei den anderen Plattformen. Es kann natürlich sein, dass hier Nintendos Cloud-Streaming-Feature zum Einsatz kommt, um den benötigten Speicherplatz zu reduzieren.

EA Sports FC für Nintendo Switch holt auf

Die ursprüngliche Legacy Edition musste auf viele Dinge wie neue Spielmodi oder entscheidende Verbesserungen wie die HyperMotion-Technik verzichten. Es gab stets nur ein paar Updates der Trikots, Vereine, Kader, Stadien, Musik sowie eine aktualisierte Präsentation (In-Game-Menüs, Übertragungs-Einblendungen und Cover) sowie ein paar live Updates.

EA hat aber bereits mit dem Lizenz- und Namenswechsel zu EA Sports FC 24 die Switch-Version deutlich verbessert. So läuft nun endlich die Frostbite Engine mit den dazugehörigen technischen Verbesserungen auf der Switch und die Spielmodi Manager-Karriere und Volta-Modus sind verfügbar. Außerdem steht der vollständige Ultimate Team-Modus zur Verfügung. Das waren gewaltige Fortschritte, angesichts dessen, dass zuvor nur Jahr um Jahr ein neues Cover und Preisschild auf eine halbwegs modernisierte FIFA 18-Version geklebt wurde.

Ein paar Kürzungen musste man mit FC 24 auf der Switch aber dennoch hinnehmen. So kam nicht die neueste HypermotionV-Technologie (für realistische Animationen) zum Einsatz, sondern die älteren PlayStyles. Zudem wurde die Cross-Play-Funktion und plattformübergreifende Fortschritte nicht unterstützt.

Wir gehen derzeit davon aus, dass sich FC 25 für Nintendo Switch entsprechend nach FC 24 einreihen wird. Sprich: Keine HypermotionV-Technologie, keine Cross-Play-Funktion und keine plattformübergreifenden Fortschritte. Auf der Nintendo-Seite wird zwar FC IQ als Funktion erwähnt, es bleibt aber fraglich. Inwiefern das neue Technik-Dreigestirn von FC 25 - FC IQ, Spielerrollen und Smart Tactics – auf der Switch umgesetzt wird.

