EA FC 25: NumeroFUT Upgrade Tracker - Alle Spieler und Spielerinnen im Überblick

In unserem EA Sports FC 25 NumeroFUT Upgrade Tracker zeigen wir euch alle Spieler und Spielerinnen, die EA Sports beim brandneuen Event mit verbesserten Spezialkarten und einzigartigen Trikotnummern ausstattet. Wir zeigen euch, welche Werte sich bei den Profis wie verbessert haben und erläutern, wie die NumeroFUT-Karten in EA Sports FC 25 Ultimate Team steigen können.

Die nachfolgende Tabelle zeigt euch alle NumeroFUT-Profis mit ihren Ratings und Upgrades, die EA Sports bislang in FC 25 Ultimate Team veröffentlicht hat. Informationen zu noch erscheinenden Profis findet ihr dagegen hier: FC 25: NumeroFUT Leaks .

NumeroFUT Upgrades erklärt: Wann und wie die Karten in FC 25 Ultimate Team steigen

FC 25 NumeroFUT ist ein weiteres neues Event, das eine Reihe von bekannten und beliebten Stars aber auch einige aufsteigende Newcomer mit verbesserten Spezialkarten ausstattet. Die Besonderheit dabei ist, dass die Spieler-Karten neben den Werte-Upgrades auch besondere Bilder sowie einzigartige Spielernummern erhalten. Wie die NumeroFUT-Upgrades im Detail funktionieren und welche Werte dabei wann und wie steigen können, erfahrt ihr nachfolgend.

Wie steigen NumeroFUT-Spielerkarten in EA FC 25?

Fangen wir gleich dem Wichtigsten an: Wie der Name "NumeroFUT" bereits andeutet, werden den Spielernummern / Trikotnummern der Profis eine besondere Bedeutung zugemessen, deshalb erhalten die Spezialkarten besondere Bilder mit einzigartigen Trikotnummern inklusive der Rückkehr der Jersey Number Dynamics.

🚨Jersey Number Dynamics are BACK 😍#FC25 pic.twitter.com/33bB3Xd55U — Fut Sheriff (@FutSheriff) December 26, 2024 Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Neben der optischen Aufwertung erhalten die NumeroFUT-Profis natürlich auch noch viele weitere Upgrades beim Release ihrer jeweiligen Karten in EA Sports FC 25. Dazu gehört die übliche Steigerung einzelner oder mehrerer Attribute (Tempo, Schießen, Passen, Dribbling, Defensiv und Physis), was automatisch zu einer Erhöhung ihrer Gesamtwertung führt (das sogenannte "Initial-Upgrade"). Diese Verbesserungen erfolgen nach den Inform-Upgrade-Regeln, wobei es häufig vorkommt, dass herausragende Profis gleiche mehrere Upgrade-Stufen nach oben springen, sodass ihre Attribute und / oder Gesamtwertung – abhängig von der Basiswertung – in einem Bereich zwischen +1 und +10 Punkte steigen können.

Darüber hinaus können NumeroFUT sowohl Sterne-Upgrades bei den Spezialwerten "Schwacher Fuß" (SF) und / oder "Spezialbewegung" (SB) als auch neue und / oder verbesserte PlayStyles und PlayStyle+ bekommen. Gleiches gilt für neue primäre und / oder sekundäre Positionen sowie neue /verbesserte Spielerrollen.

Können NumeroFUT-Karten weitere Upgrades erhalten?

Nein! NumeroFUT-Karten sind NICHT dynamische Items, was bedeutet, dass sie nach ihrem Initial-Upgrade zum Release in FC 25 Ultimate Team keine weiteren Verbesserungen erhalten können.

