EA FC 25: Alle PlayStyles, neue Spielstile und ihre Effekte

Die EA Sports FC 25 PlayStyles – im Deutschen als Spielstile bezeichnet – haben eine ordentliche Überarbeitung erhalten und dabei wurde vor allem den vernachlässigten Torhüter viel Liebe in Form von neuen und verbesserten Spielstilen zuteil. Auch in FC 25 gibt es wieder 34 Spielstile – jeweils in der Stufe „PlayStyle“ und „PlayStyle“ –, die in 6 Kategorien unterteilt werden und den Spielern besondere Fähigkeiten / Effekte gewähren. EA hält sich mit den Details zu den FC 25 Spielstilen zwar noch sehr bedeckt, es sind aber schon einige Dinge bekannt, die wir euch auf dieser Seite zeigen. Wir verraten euch, was sich mit FC 25 geändert hat und stellen euch alle 34 PlayStyles und ihre Effekte in Detail vor. Zudem erfahrt ihr, welche Unterschiede es zwischen PlayStyles und PlayStyle+ gibt, welche Spieler Spielstile bekommen, wie PlayStyle-Upgrades funktionieren und was ihr sonst noch zum Thema FC 25 Spielstile wissen müsst.

Neue und überarbeitete PlayStyles in EA Sports FC 25 – das hat sich geändert

Die Spielstile, die EA Sports mit FC 24 eingeführt hat, haben sich als sehr beliebt erwiesen und deshalb ist es nicht groß verwunderlich, dass es auch in FC 25 PlayStyles und PlayStyle+ gibt. Tatsächlich wurde das System ordentlich überarbeitet und diejenigen, die bislang mehr oder weniger vergessen wurden, haben endlich ihre verdiente Liebe erhalten.

Die Rede ist natürlich von den Torhütern, die in FC 25 in mehreren Aspekten überarbeitet und verbessert wurden, um sie dynamischer und realistischer zu machen. Einer dieser Aspekte sind die neuen / verbesserten GK PlayStyles, die den Torhütern einzigartige Fähigkeiten gewähren, die ihre Leistung in bestimmten Situationen verbessern. Bislang gab es sechs Spielstile für die Torhüter und das ist auch die neue Anzahl an GK PlayStyles in FC 25, wobei fünf Stile überarbeitet wurden, einer ist neu hinzugekommen und einer wurde entfernt.

Das sind die GK PlayStyles und PlayStyles+ in FC 25:

Weiter Abwurf (Far Throw) = Überarbeitet

Beinarbeit (Footwork) = Überarbeitet

Flankenfang (Cross Claimer) = Überarbeitet

Herauskommen (Rush Out) = Überarbeitet

Große Reichweite (Far Reach) = Überarbeitet

Deflektor (Deflector) = NEU

Schnelle Reflexe (Quick Reflexes) = Entfernt (ersetzt von Deflektor)

Der Deflektor-PlayStyle ist neu in FC 25 und verbessert die Ablenkungsparaden von Torhütern, sodass der Ball schneller in einen sicheren Bereich abgelenkt wird.

Was bringen die neuen TH Spielstile?

Mit der große Überarbeitung der Torhüter in FC 25, von denen GK PlayStyles nur ein Teil sind, will EA erreichen, dass Torhüter nicht nur realistischer, sondern auch integraler Bestandteil der Spielstrategie sind. Vor allem im Zusammenspiel mit dem neuen FC IQ und den Spielerrollen, sollen die verbesserten Torhüter sich bessern ins Team und euer Taktik einfügen – egal ob blitzschnelle Paraden, dominante Luftduelle oder schnelle Kontereinleitungen, für jeden Torwart-Geschmack ist etwas dabei. Ein Beispiel gefällig?

Nehmen wir den beliebten GK PlayStyle „Große Reichweite (Far Reach)“. In FC 24 stand dieser Spielstil nur im Torwart-Modus BAG (Be A Goalkeeper) zur Verfügung und erlaubte es dem Torwart, Schüsse von außerhalb des Strafraums effektiver und mit größerer Reichweite und Sprungkraft zu parieren.

In FC 25 bekommen den „Große Reichweite (Far Reach)“ nun Torhüter, die für ihre Fähigkeit bekannt sind, das Netz zu decken und ihre Reichweite zu vergrößern, um schwierige Schüsse abzufangen. Konkret führen TH-Profis damit jetzt Hechtparaden mit verbesserter Reichweite aus und haben Zugriff auf erweiterte Reichweiten-Animationen.

Das hört sich zunächst recht ähnlich an, allerdings ist der Spielstil offensichtlich nicht mehr nur auf den Torwart-Modus begrenzt. Zudem dürften die Hechtparaden mit einer „erweiterten Reichweite“ die neue Meta werden, um angeschnittene Schüsse abzufangen / zu kontern. Die anderen TH-Spielstile wurden ebenfalls entsprechend überarbeitet und bieten – je nach Situation – bestimmte Vorteile. Die Details zu den einzelnen GK PlayStyles erfahrt ihr hier Torhüter*in (TH) PlayStyles.

Bekommen Torhüter in FC 25 endlich PlayStyles Plus?

Eine gute und leider bislang unbeantwortete Frage – zumindest von offizieller Seite her. Torhüter konnten zwar in der Theorie schon in FC 24 PlayStyle+ in Ultimate Team bekommen (und in Clubs sogar in der Praxis), allerdings hat nicht ein einziger Keeper im letzten Jahr auch tatsächlich einen PS+ erhalten – nur ein paar (meist 2 bis 4) normale Spielstile wurden verteilt. Leaks zufolge hätte Donnarummas RTTF-Karte als Erstes ein PS+ bekommen können, wenn PSG sich fürs Champions-League-Finale qualifiziert hätte. Daraus wurde aber bekanntlich nichts.

Das ändert sich aber hoffentlich in FC 25, denn wie SAF Jamie auf X (aka Twitter) im Mai so schön sagt „EA hat offensichtlich die Animationen für sie, also könnten wir bald eine Torwartkarte mit dem ersten PlayStyle Plus sehen?“

Playstyle+ on a keeper 👀



EA obviously have the animations for them so could we see a keeper card soon with the first playstyle plus?

Gibt es auch neue / verbesserte PlayStyles für andere Spieler / Positionen?

Bislang ist nicht bekannt, ob auch Stürmer, Mittelfeldspieler und / oder Verteidiger neue Spielstile in FC 25 erhalten oder ob die bestehenden Spielstile überarbeitet werden. Diese Informationen wird EA wahrscheinlich beim Deep Dive zum Ultimate Team-Spielmodus oder bei einer späteren Pitch Note verraten. Derzeit gehen wir allerdings nicht davon aus, dass die Spielstile große Änderungen erfahren werden, da sie in FC 24 bereits hervorragend funktioniert haben. Dennoch sind kleinere Anpassungen – etwa bei den schwächeren / unbeliebten Spielstilen – denkbar.

