EA FC 25 Ratings: Die Top 25 Männer zum Start - zwei Namen sind nicht mehr dabei

EA FC 25 Ratings: Die 25 besten Männer und ihre Ratings im Überblick

Wie schon in der Vergangenheit stellt EA in der Auftaktphase zum neuesten Ableger seiner beliebten Fußballreihe, EA Sports FC 25, die Ratings von verschiedenen Spielergruppen vor. Den Anfang machen in diesem Jahr die offiziellen Ratings der 25 besten Spieler zum Start von FC 25. Hier finden sich viele erwartete und bekannte Namen, aber auch einige Aufsteiger, wie Jude Bellingham, der mit +4 GES das stärkste Upgrade erhalten hat und damit auf Rang 4 aufsteigt. Phil Foden und Antonio Rüdiger dürfen sich über drei zusätzliche Punkte freuen und klettern auf Platz 16 und 25 hoch. Doch es gibt auch ein paar Namen, die man nicht mehr findet, beispielsweise Karim Benzema und Neymar Jr.

Wir stellen euch in der nachfolgenden Tabelle die Top 25 der Herren mit ihren aktuellen Vereinen und Ratings in FC 25 vor und verraten euch, wie sich ihre Gesamtwertung im Vergleich zu FC 24 verändert hat. Denkt daran, dass es sich hier um die Ratings der Basis-Karten (Non-Inform-Karten) der Spieler handelt, die im Hinblick auf Relevanz recht schnell nach hinten rücken werden, sobald die ersten Spezialkarten mit dem Team der Woche und den ersten Events ins Spiel kommen.

# Spieler/in Rating POS Verein Liga 1 Kylian Mbappé 91 (=) ST Real Madrid La Liga 2 Rodrigo Hernández Cascante (Rodri) 91 (+2) ZDM Manchester City Premier League 3 Erling Haaland 91 (=) ST Manchester City Premier League 4 Jude Bellingham 90 (+4) ZOM Real Madrid La Liga 5 Vinícius José de Oliveira Júnior (Vini Jr.) 90 (+1) LF Real Madrid La Liga 6 Kevin De Bruyne 90 (=) ZM Manchester City Premier League 7 Harry Kane 90 (=) ST FC Bayern München Bundesliga 8 Martin Odegaard 89 (+2) ZM FC Arsenal Premier League 9 Gianluigi Donnarumma 89 (+2) TH Paris Saint-Germain Ligue 1 10 Alisson Ramses Becker (Alisson) 89 (=) TH FC Liverpool Premier League 11 Thibaut Courtois 89 (-1) TH Real Madrid La Liga 12 Lautaro Martínez 89 (+2) ST Inter Mailand (Milano Calcio) Serie A 13 Virgil van Dijk 89 (=) IV FC Liverpool Premier League 14 Marc-André ter Stegen 89 (=) TH FC Barcelona La Liga 15 Mohamed Salah 89 (=) RF FC Liverpool Premier League 16 Phil Foden 88 (+3) RF Manchester City Premier League 17 Lionel Messi 88 (-2) RF Inter Mailand (Milano Calcio) Serie A 18 Antoine Griezmann 88 (=) ST Atletico Madrid La Liga 19 Rúben Santos Gato Alves Dias (Rúben Dias) 88 (-1) IV Manchester City Premier League 20 Robert Lewandowski 88 (-2) ST FC Barcelona La Liga 21 Federico Valverde 88 (=) ZM Real Madrid La Liga 22 Ederson 88 (=) TH Manchester City Premier League 23 Bernardo Silva 88 (=) ZM Manchester City Premier League 24 Jan Oblak 88 (=) TH Atletico Madrid La Liga 25 Antonio Rüdiger 88 (+3) IV Real Madrid La Liga

Das sind die Top 25 Männer zum Start von EA Sports FC 25 und ihre Ratings.

Die Gesamtwertung (GES) – im englischen "Overall Rating" (OVR) – liefert nur eine relativ grobe Darstellung der Spielerrangliste, denn je nach Spielerposition und Teamzusammenstellung spielen unterschiedliche Werte, Attribute, Eigenschaften und Fähigkeiten eines jeden Profis eine andere Rolle. Übertrieben dargestellt: Was bringt ein 90 GES-Mittelfeldspieler, wenn er beim Passen nur eine 70er-Wertung hat und keinen Ball nach vorn bekommt? Nehmt die Gesamtwertung daher als Anhaltspunkt, aber werft danach gleich einen Blick auf die Details, denn die können einen Profi mit niedriger GES auch für die entsprechende Aufgabe besser machen, als ein Spieler mit höherer GES.

Zurück zum EA FC 25 Ratings Inhaltsverzeichnis