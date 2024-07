EA Sports FC 25 Release-Datum: Im September ist Anpfiff

Der Release-Termin für EA Sports FC 25 steht fest. Nach der EM ist das Fußballfieber gestiegen, ein paar Monate müsst ihr jedoch aushalten, bevor ihr euch auf dem digitalen Rasen messen könnt.

EA Sports FC 25 erscheint Ende September

Viele neue Informationen für EA Sports FC 25. Von Vorbesteller-Boni bis zum Veröffentlichungsdatum sind alle wichtigen Eckdaten dabei. Wir konzentrieren uns hier auf das Datum, das ihr euch im Kalender groß anstreichen könnt, wenn ihr Bock auf diesen Titel habt.

EA Sports FC 25 erscheint am 27. September 2024, wie ein Leaker bereits vor einigen Wochen angedeutet hat. Auf der offiziellen Website könnt ihr das Veröffentlichungsdatum nun auch sehen. Wer eine Ultimate-Edition kauft, kann sogar eine Woche vor allen anderen loslegen und den Ball bereits am 20. September rollen lassen.

Vorbesteller erhalten außerdem ein untauschbares Ultimate Team-Hero-Item sowie ein nicht tauschbares Hero- oder ICON-Profi-Item aus der Legenden-des-Spiels-Kampagne in FC 24 Ultimate Team.

In unserer Vorschau könnt ihr euch ansehen, was euch in diesem Jahr alles erwartet, wenn der Anstoß im Herbst beginnt.