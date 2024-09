EA FC 25: RTTK Tracker - Alle Upgrades und Ratings im Überblick

In unserem EA Sports FC 25 RTTK Upgrade Tracker zeigen wir euch die aktuellen Ratings von allen Road to the Knockouts-Spielern der Champions League (UCL), Europa League (UEL), Europa Conference League (UECL) sowie den Spielerinnen der Women's Champions League (UWCL). Ihr erfahrt, mit welchen Wertungen die Profis in das Event gestartet sind, welche Verbesserungen sie bislang bekommen haben und wie es um ihre Fortschritte für weitere Upgrades bestellt ist. Zudem erklären wir euch, wann und wie das Rating von RTTK-Karten steigen kann.

In der nachfolgenden Tabelle stellen wir euch alle Profis vor, die dato durch FC 25 RTTK Leaks bekannt wurden. Vergesst nicht, dass diese Infos inoffiziell sind und daher auch falsch sein könnten. Sobald das Event offiziell begonnen hat, stellen wir euch an dieser Stelle alle von EA Sports veröffentlichten Spieler mit ihren Verbesserungen vor. Leaks zu noch erscheinenden Spielern findet ihr dann beim Punkt FC 25 RTTK Leaks .

FC 25 RTTK Upgrades erklärt: Wann und wie RTTK Karten in EA Sports FC 25 steigen

Die UECL, UEL, UECL und UWCL haben bereits begonnen und natürlich gibt es das passende Begleitevent – Road to the Knockouts – auch in EA Sports FC 25. Sofern ihr das RTTK Event bereits letztes Jahr mitgemacht habt, gibt es für euch nur wenig Neues, denn der Ablauf ist mehr oder weniger identisch. Bedeutet: EA sucht sich aus den Mannschaften, die an den vier Wettbewerben teilnehmen, Spieler*innen aus und spendiert ihnen zum Start des Events eine erste verbesserte Spezialkarte (Initialupgrade). Diese RTTK-Karte kann weitere Upgrades bekommen, wenn die Profis respektive ihre Teams bestimmte Voraussetzungen (Siege, Tore in Matches, Qualifikation für K.O.-Runde) in ihren jeweiligen Wettbewerben erfüllen müssen. Wie die Upgrades im Detail funktionieren, erklären wir euch nachfolgend.

Wann steigen RTTK-Spieler*innen in FC 25?

RTTK-Spieler bekommen ein Upgrade ihrer FC 25 RTTK-Karten wenn:

das Team eines RTTK-Profis 2 Siege in der jeweiligen Liga erzielt.

das Team eines RTTK-Profis 1 Tor (oder mehr) in vier Matches (oder mehr) erzielt.

das Team eines RTTK-Spielers die jeweilige Liga in den Top 2 abschließt respektive eine UWCL RTTK-Spielerin den Sieg in der Gruppenphase erreicht.

So sollen die RTTK-Upgrades in FC 25 funktioniern.

Wann erhalten RTTK-Spieler*innen kein Upgrade in FC 25?

Wann werden RTTK-Karten in EA Sports FC 25 aufgewertet?

Nachdem alle UEFA-Wettbewerbe überarbeitet wurden und nun nicht mehr als Gruppen, sondern als eigene Ligen funktionieren, sind viele der altbekannten Gründe für "kein Upgrade" einfach weggefallen. Beispielsweise können sich Teams nun nicht mehr durch den 3. Platz für den nächstniedrigeren Wettbewerb qualifizieren und auch nicht mehr vorzeitig ausscheiden. Somit bleibt der einzige Grund, weshalb ein RTTK-Profi keine Verbesserung in FC 25 bekommen kann, wenn er den Verein wechselt.

Bislang hat EA Sports noch nicht mitgeteilt, wann die RTTK-Karten in FC 25 aufgewertet werden, wir gehen aber stark davon aus, dass es wie in den letzten Jahren ablaufen wird. Sprich: Erfüllt ein RTTK-Profi eine Upgrade-Bedingung im jeweiligen UEFA-Wettbewerb, steigt seine RTTK-Karte in FC 25 immer am Ende jeder Woche, wenn alle Begegnungen eines Spieltages der UEFA-Wettbewerbe beendet sind. Eine genaue Uhrzeit gibt es nicht, üblicherweise erfolgen die Verbesserungen aber kurz nach Match-Abschluss.

Was ist das "Top 2 in der Liga"-Upgrade und wie verbessern sich RTTK Karten dadurch?

Beim letztjährigen RTTK-Event gab es noch das "Qualifikations-Upgrade" (für K.o.-Phase), welches durch die Überarbeitung der UEFA-Wettbewerbe aber mehr oder weniger obsolet geworden ist. Stattdessen gibt es beim FC 25 RTTK Event nun das "Top 2 in der Liga"-Upgrade. Es ist die finale Verbesserung, die RTTK-Profis bekommen können, und spendiert ihnen einen neuen oder verbesserten PlayStyle + sowie eine neue oder verbesserte Spieler-Rolle ++.

Für das "Top 2 in der Liga"-Upgrade müssen es die Spieler respektive ihre Mannschaften unter die besten zwei Teams in der jeweiligen Liga (UCL / UEL / UECL) schaffen. Einzige Ausnahme sind die Frauen in der UWCL, denn hier kommt das überarbeitete Regelwerk erst in der nächsten Saison (2025/26), dementsprechend müssen die Damen ihre jeweilige Gruppe in der Gruppenphase gewinnen, um das "Top 2 in der Liga"-Upgrade zu erhalten.

Entscheidend für die Verbesserung ist die Leistung der Mannschaft, nicht die individuelle Leistung des RTTK-Profis. Das Upgrade erfolgt sogar dann, wenn der Profi nicht aktiv an den Matches teilnimmt, sondern auf der Ersatzbank sitzt. Das "Top 2 in der Liga"-Upgrade ist nur ein einziges Mal möglich und zumindest in der Theorie unabhängig von den anderen möglichen Upgrades, auch wenn Tore und Siege natürlich dafür die Voraussetzung sind.

RTTK Tor-Reihen-Upgrade: So funktioniert die "1+ Tore in 4 Matches"-Verbesserung in FC 25?

Eine "schieße X Tore in X Matches"-Bedingung gab es in den letzten RTTK-Events zwar nicht, allerdings kennt man diese Voraussetzung aus zahlreichen anderen Promos. Um diese Verbesserung zu erhalten, muss die Mannschaft mindestens ein Tor in vier verschiedenen Matches in seiner jeweiligen Liga erzielen - also vier Matches, und in jedem davon Minimum ein Tor. Mehr Tore sind natürlich schön, bringen aber keine Vorteile hinsichtlich dieser Verbesserung. Es nützt auch nichts wenn ein Team vier Tore in einem Match erzielt.

Das "1+ Tore in 4 Matches"-Upgrade ist die zweite / mittlere der drei möglichen RTTK-Verbesserungen, die ein Profi beim Event erhalten kann. Es werden wohl nicht allzu viele RTTK-Profis diese Verbesserung bekommen, doch diejenigen, denen es gelingt, erhalten eine Steigerung ihrer Gesamtwertung entsprechend der Inform-Regeln sowie eine neue oder verbesserte Spieler-Rolle ++.

Um es noch einmal zu verdeutlichen: Für die Verbesserung zählen alle Tore einer Mannschaft, es ist nicht erforderlich, dass ein RTTK-Profi selbst jeweils ein Tor in vier Matches erzielt (das wäre wohl zu viel verlangt). Demnach kann ein Profi die Verbesserung auch dann erhalten, wenn er selbst nicht aktiv auf dem Rasen gestanden hat. Wie alle RTTK-Upgrades ist das Tor-Reihen-Upgrade nur ein einziges Mal pro Profi möglich.

RTTK Siegesreihen-Upgrade: So funktioniert die "2 Siege"-Verbesserung

Das frühere "Siegesreihen-Upgrade" gibt es auch beim FC 25 RTTK Event wieder, auch wenn die Bedingung nun "2 Siege" heißt. Im Endeffekt bleibt es aber dasselbe. Sprich: Um die Verbesserung zu erhalten, müssen die RTTK-Profis respektive ihre Teams mindestens zwei der verbleibenden Spiele im jeweiligen UEFA-Wettbewerb gewinnen. Es zählt die Team-Leistung, nicht die individuelle Performance des RTTK-Profis. Folglich kann der Profi die 2-Siege-Verbesserung sogar dann erhalten, wenn er in jedem Match die Ersatzbank wärmt.

Das "2 Siege" ist die einfachste Verbesserung, die wohl nahezu alle RTTK-Profis erreichen sollten und die Gesamtwertung eines Spielers / einer Spielerinnen entsprechend der Inform-Regeln ansteigen lässt. Jeder Profi kann die Verbesserung nur ein einziges Mal bekommen, mehr als zwei Siege bringen aber (zumindest im Hinblick auf das "2 Siege"-Upgrade) keine Vorteile.

