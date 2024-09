EA FC 25: Alle Stadien, neue Arenen und welche Sportstätten fehlen

Die Stadien in EA Sports FC 25 sind ein Schlüsselelement, schließlich sollen die Profis nicht auf einem Bolzplatz performen, sondern in den großen Fußballtempeln der Welt – und genau das können sie in FC 25 auch, denn diesmal gibt es 125 lizenzierte Stadien plus 48 generische Arenen. Darunter sind auch einige neue Stadien zu finden wie die SBC-Arena oder Ewood Park in England, das Stadion Feijenoord in den Niederlanden, das Stade Bollaert-Delelis in Frankreich oder den RAMS Park in der Türkei. Nachfolgend stellen wir euch alle Stadien vor, die es in FC 25 gibt. Ihr erfahrt, welche neuen Stadien hinzugekommen sind, welche Arenen nicht mehr dabei sind und welche Wettkampfstätten aus welchen Ligen und Ländern verfügbar sind.

Neue Stadien in EA Sports FC 25

Wie in jedem Jahr gibt es auch mit FC 25 wieder einige neue Stadien in der Arenaauswahl. Zum Start der diesjährigen Version sind acht neue „echte“ Stadien verfügbar und zwei weitere kommen mit einem kostenlosen Post-Launch-Update noch hinzu, macht also 10 neue Stadien in FC 25. Die Gesamtanzahl an echten Stadien steigt damit von 116 auf 125 Stadien in FC 25 (die Differenz ergibt sich aus den entfernten Stadien).

Neue generische Spielstätten gibt es in FC 25 übrigens nicht - die Anzahl bleibt unverändert bei 30 Arenen – doch dafür wurden „Crown Lane“, „Court Lane“ und „Stadion Olympik“ komplett neu designt und aufgebaut. Das sind aber nicht die einzigen Sportstätten in FC 25, die in einem neuen Look daherkommen, denn zuletzt wurden viele echte Stadien renoviert, modernisiert und ausgebaut. Dazu zählt etwa der „Deutsche Bank Park“ von der Eintracht Frankfurt, Real Madrids „Estadio Santiago Bernabéu“ oder das „Estadio de la Cerámica“ vom FC Villarreal mit seinem neuen Dach.

Stadion Heimverein Land Sitzplätze Mâs Monumental (Estadio Monumental Antonio Vespucio Liberti) River Plate, Argentinische Fußballnationalmannschaft, Argentinische U-23-Fußballnationalmannschaft Argentinien 84.567 RAMS Park (Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park) Galatasaray Istanbul Türkei 53.798 Stadion Feijenoord (De Kuip) Feyenoord Rotterdam Niederlande 51.177 Şükrü Saracoğlu Stadı Fenerbahçe Istanbul Türkei 50.530 Estádio José Alvalade XXI Sporting Lissabon Portugal 50.095 Stade Bollaert-Delelis RC Lens Frankreich 38.223 Coventry Building Society Arena (SBC Arena) Coventry City England 32.609 Ewood Park Blackburn Rovers England 31.367 Portman Road [*] Ipswich Town England 29.673 Ashton Gate Stadium Bristol City, Bristol Bears England 27.699

[*] = Das Stadion wird per Post-Launch-Update nachgeliefert, da es derzeit modernisiert wird, um den Standards der Premier League gerecht zu werden, nachdem Ipswich aufgestiegen ist.

