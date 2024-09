EA FC 25: Talente IV, LV, RV, TW - Die Top 25 Torwart und Verteidiger

FC 25: IV Talente - Die Top 25 Innenverteidiger*innen für die zentrale Abwehr Innenverteidiger-Profis positionieren sich vor dem eigenen Tor respektive in Strafraumnähe und bilden so das zentrale Glied einer Abwehrkette. Ihre primäre Aufgabe ist es, die Positionierung der gegnerischen Angreifer zu stören und Vorstöße im Zentrum abzufangen. Wurde der Ball erobert, leiten Verteidiger-Profis den Konter ein und unterstützen den eigenen Spielaufbau und Angriff über die Außenverteidiger und Mittelfeldspieler. Große Innenverteidiger werden bei Eckbällen auch gerne im gegnerischen Strafraum eingesetzt, um ein Kopfballtor zu erzielen. Grundsätzlich sollten Innenverteidiger möglichst groß und körperlich robust gebaut sein und die nötige Aggressivität für Zweikämpfe und Kopfballduelle mitbringen. Ausdauer, Tempo, Ballkontrolle sowie ein gutes Passspiel sind ebenfalls wichtige Merkmale. Welche Abwehr-Profis und Vorstopper ihr derzeit im Auge behalten solltet, zeigen euch die beiden nachfolgenden Tabellen mit den jeweils 25 besten IV Talente der Herren und Frauen in FC 25. IV Talente Männer Rang Spieler POT WT GES TEM SCH PAS DRI DEF PHY POS Alt Verein Wert 1 Pau Cubarsí 88 16 72 67 25 58 69 74 63 IV 17 FC Barcelona 5,5 2 Jorrel Hato 88 13 75 86 39 67 72 74 69 LV IV 18 Ajax Amsterdam 12,5 3 Giorgio Scalvini 88 10 78 55 35 57 61 80 73 IV 20 Atalanta Bergamo 29 4 António Silva 87 8 79 80 37 64 69 79 80 IV 20 Benfica Lissabon 36 5 Lucas Beraldo 86 9 77 68 38 65 67 76 74 IV LV 20 Paris Saint-Germain 21,5 6 Luka Vušković 86 22 64 61 62 50 58 59 75 IV 17 KVC Westerlo 1,7 7 Ousmane Diomande 86 8 78 80 26 53 73 77 83 IV 20 Sporting CP 29 8 Leny Yoro 86 8 78 73 41 59 61 79 73 IV 18 Manchester United 27,5 9 Mosquera 86 9 77 76 46 60 56 79 77 IV 20 FC Valencia 21,5 10 Castello Lukeba 86 7 79 70 43 68 73 80 73 IV 21 RB Leipzig 33 11 Zeno Debast 86 10 76 66 53 71 72 76 76 IV 20 Sporting CP 15,5 12 Arnau Martínez 85 6 79 80 50 72 74 74 70 RV IV 21 FC Girona 26,5 13 Finn Jeltsch 84 19 65 66 36 51 57 65 69 IV 17 1. FC Nürnberg 1,7 14 Murillo 84 6 78 72 43 61 67 78 82 IV 21 Nottingham Forest 20,5 15 Christian Mawissa 84 11 73 65 31 57 62 73 73 IV 19 AS Monaco 6 16 Jorne Spileers 84 14 70 73 31 58 57 70 71 IV 19 FC Brügge 3,5 17 Leopold Querfeld 84 11 73 61 40 55 51 72 82 IV 20 1. FC Union Berlin 6 18 Levi Colwill 84 7 77 69 40 68 68 77 77 IV LV 21 FC Chelsea 20 19 Noah Mbamba 84 19 65 73 37 54 65 64 70 ZDM IV 19 Fortuna Düsseldorf 1,8 20 Rav van den Berg 84 14 70 65 35 51 60 70 70 IV RV 19 FC Middlesbrough 3,5 21 Tobias Palacio 84 16 68 79 39 57 61 68 72 IV 17 Argentinos Juniors 2,8 22 Yarek 83 16 67 67 50 55 53 69 66 IV LV 19 FC Valencia 2,5 23 Dean Huijsen 83 15 68 64 46 60 63 69 65 IV 19 AFC Bournemouth 2,7 24 Renato Veiga 83 11 72 73 60 70 70 70 72 LV IV ZDM 20 FC Chelsea 4,9 25 Jarell Quansah 83 8 75 74 34 59 68 74 77 IV 21 FC Liverpool 12 POT = Potenzial, WT = Wachstum, GES = Gesamtwertung, TEM = Tempo, SCH = Schießen, PAS = Passen, DRI = Dribbling, DEF = Defensive, PHY = Physis, POS = Positionen, Alt = Alter, Wert = Marktwert in Mio. Maite Zubieta 87 12 75 68 57 70 62 72 63 ZDM IV ZM 20 Athletic Bilbao 0,7 2 Lauren 85 6 79 72 33 56 63 82 74 IV 21 Atletico Madrid 0,7 3 Maelys Mpome 85 9 76 72 37 64 65 76 79 IV RV 21 FC Chelsea 0,7 4 Sonia Majarín 84 11 73 68 52 65 63 71 71 ZDM IV 21 UD Levante Las Planas 0,45 5 Silvia Lloris 84 7 77 80 63 71 77 79 68 IV LV 20 Atletico Madrid 0,6 6 Paula Flach 83 9 74 71 52 71 69 76 68 IV LV 21 SGS Essen 0,6 7 Eva Gaetino 83 7 76 68 42 67 67 76 75 IV 21 Paris Saint-Germain 0,6 8 Isa Kardinaal 82 9 73 67 50 49 58 73 71 IV RV 19 Ajax Amsterdam 0,45 9 Teresa Mérida 82 9 73 63 32 54 60 74 74 IV 21 UD Levante 0,45 10 Marion Haelewyn 82 9 73 62 39 56 54 74 73 IV 19 Stade Reims 0,45 11 Martina Fernández 82 16 66 63 46 59 59 67 61 IV 19 FC Barcelona 0,25 12 Alice Sombath 82 6 76 69 37 65 65 78 69 RV IV 20 Olympique Lyon 0,5 13 Thiniba Samoura 81 7 74 74 32 54 63 74 70 IV RV 20 Paris Saint-Germain 0,5 14 Carla Andrés 81 9 72 75 58 68 66 74 67 IV ZDM 21 SD Eibar 0,4 15 Toma Ihlenburg 81 15 66 51 39 53 51 68 63 IV ZM 21 FC Carl Zeiss Jena 0,25 16 María Valle 81 15 66 66 41 60 65 65 65 IV 19 Real Sociedad 0,2 17 Jade Rastocle 81 10 71 57 39 56 62 72 66 IV ZDM 19 HSC Montpellier 0,35 18 Camilla Küver 81 9 72 68 52 66 61 72 67 RV LV IV 21 VfL Wolfsburg 0,4 19 Annie Karich 80 8 72 69 59 66 70 71 69 ZDM IV 20 SC Freiburg 0,35 20 Naomi Layzell 80 15 65 44 26 51 49 67 62 IV LV ZDM 20 Manchester City 0,15 21 Sandra Villafañe 80 11 69 73 25 50 57 71 62 IV 18 Madrid CFF 0,2 22 Kysha Sylla 80 9 71 60 37 55 59 72 71 IV ZDM 20 Olympique Lyon 0,35 23 Sofia Silva 80 10 70 59 56 61 63 72 64 IV 21 FC Valencia 0,25 24 Elisabeth Tsé 79 8 71 64 39 51 57 70 73 IV 21 Le Havre 0,3 25 Nahia Aparicio 79 10 69 59 39 60 55 72 57 IV ZDM 20 Real Sociedad 0,2 POT = Potenzial, WT = Wachstum, GES = Gesamtwertung, TEM = Tempo, SCH = Schießen, PAS = Passen, DRI = Dribbling, DEF = Defensive, PHY = Physis, POS = Positionen, Alt = Alter, Wert = Marktwert in Mio. Euro FC 25: LV Talente - Die 25 besten Außenverteidiger für den linken Flügel Linksverteidiger sind für die Abwehr entlang der linken Außenbahn zuständig und sollen gegnerische Stürmer und Mittelfeldspieler bei ihrem Positionsspiel und Aktionen stören und natürlich den Ball stoppen und zurückerobern. Üblicherweise positioniert sich der Linksverteidiger in der Abwehrkette leicht vor oder auf einer Höhe mit den anderen Abwehrspielern, um die Abseitsfalle leichter stellen zu können. Wurde ein Angriff erfolgreich abgewehrt, leiten Linksverteidiger entweder direkt einen schnellen Konter durch weite Flanken in den gegnerischen Strafraum ein oder helfen beim Spielaufbau durch Pässe zu den Mittelfeldspielern oder übrigen Abwehrspielern. Da sich der Arbeitsbereich von linken Außenverteidigern von der eigenen Abwehrreihe bis zur gegnerischen Grundlinie erstreckt, sind Ausdauer, Tempo, hohe Pass- und Schussgenauigkeit sowie die notwendige Aggressivität und Zweikampfstärke wichtige Merkmale für Flügelverteidiger. Die beiden nachfolgenden Tabellen zeigen euch die jeweils 25 besten LV Talente der Herren und Frauen in FC 25. LV Talente Männer Rang Spieler POT WT GES TEM SCH PAS DRI DEF PHY POS Alt Verein Wert 1 Eduardo Camavinga 90 7 83 80 67 81 84 78 80 ZM ZDM LV 21 Real Madrid 73,5 2 Balde 89 8 81 91 48 73 78 75 64 LV RV LM 20 FC Barcelona 54 3 Jorrel Hato 88 13 75 86 39 67 72 74 69 LV IV 18 Ajax Amsterdam 12,5 4 Lucas Beraldo 86 9 77 68 38 65 67 76 74 IV LV 20 Paris Saint-Germain 21,5 5 Destiny Udogie 86 4 82 88 65 74 80 78 80 LV 21 Tottenham Hotspur 41,5 6 Harry Amass 85 25 60 73 29 46 61 55 58 LV 17 Manchester United 0,75 7 Lewies Hall 85 12 73 74 62 74 75 68 59 LV 19 Newcastle United 7 8 Tino Livramento 85 7 78 83 50 70 79 74 73 RV LV 21 Newcastle United 27 9 David Mella 84 12 72 91 68 68 70 25 51 LM RM LV 19 Deportivo La Coruña 5,5 10 Valentín Barco 84 11 73 76 50 75 77 65 60 LV LM 19 FC Sevilla 6,5 11 Levi Colwill 84 7 77 69 40 68 68 77 77 IV LV 21 FC Chelsea 20 12 Milos Kerkez 84 7 77 83 55 70 75 70 75 LV 20 AFC Bournemouth 20 13 Martim Fernandes 84 15 69 72 41 55 69 66 58 RV LV 18 FC Porto 3,1 14 Almugera Kabar 83 20 63 79 41 59 63 56 67 LV LM 18 Borussia Dortmund 1,3 15 Yarek 83 16 67 67 50 55 53 69 66 IV LV 19 FC Valencia 2,5 16 Kyriani Sabbe 83 13 70 76 51 68 71 63 58 RV LV 19 FC Brügge 3,6 17 Renato Veiga 83 11 72 73 60 70 70 70 72 LV IV ZDM 20 FC Chelsea 4,9 18 Álvaro Carreras 83 10 73 80 56 74 75 66 70 LV LM 21 Benfica Lissabon 6,5 19 Tom Rothe 83 11 72 69 45 68 68 69 76 LV LM 19 1. FC Union Berlin 4,8 20 Octavio Ontivero 83 21 62 70 36 53 61 59 54 LV 18 CA Lanús 1,2 21 Patrick Dorgu 82 18 64 78 50 54 67 57 48 LV LM 19 US Lecce 1,5 22 Jaime Vázquez 82 19 63 64 36 58 58 62 65 IV LV 18 Real Oviedo 1,1 23 Jack Hinshelwood 82 13 69 63 63 69 69 66 65 ZDM RV LV 19 Brighton & Hove Albion 3,1 24 Kassoum Ouattara 82 13 69 77 41 60 68 63 68 LV 19 AS Monaco 3,2 25 Filippo Terracciano 82 11 71 79 60 71 70 67 67 RM RV LV 21 AC Mailand 4,2 POT = Potenzial, WT = Wachstum, GES = Gesamtwertung, TEM = Tempo, SCH = Schießen, PAS = Passen, DRI = Dribbling, DEF = Defensive, PHY = Physis, POS = Positionen, Alt = Alter, Wert = Marktwert in Mio. Lou Bogaert 84 11 73 65 51 63 71 71 64 LV 20 FC Paris 0,45 7 Raiderlin Carrasco 83 10 73 81 58 65 72 69 77 LV LM 21 UD Levante 0,45 8 Estela Carbonell 83 12 71 69 47 69 61 73 61 LV LM 19 UD Levante 0,35 9 Paula Flach 83 9 74 71 52 71 69 76 68 IV LV 21 SGS Essen 0,6 10 Fiona Liaigre 82 9 73 76 46 59 64 70 67 LV RV 19 FC Paris 0,45 11 Camilla Küver 81 9 72 68 52 66 61 72 67 RV LV IV 21 VfL Wolfsburg 0,4 12 Diána Németh 81 9 72 72 49 57 68 71 67 LV LF 19 VfL Wolfsburg 0,4 13 Naomi Layzell 80 15 65 44 26 51 49 67 62 IV LV ZDM 20 Manchester City 0,15 14 Franziska Kett 80 5 75 75 68 72 76 51 63 LM LV 19 FC Bayern München 0,5 15 Savy King 80 13 67 68 40 55 67 66 67 LV 19 Bay FC 0,2 16 Lucía Corrales 79 20 59 55 37 54 51 59 46 LV 18 FC Sevilla 0,15 17 Lilli Purtscheller 79 11 68 76 66 57 68 39 64 RM LV 20 SGS Essen 0,25 18 Anna Sandberg 79 8 71 75 57 69 65 69 62 LV LM 21 Manchester United 0,3 19 Margaux Vairon 79 11 68 66 42 55 53 69 60 RV LV 21 FCO Dijon 0,2 20 Maïwen Renard 79 8 71 59 53 54 59 72 71 IV LV 21 EA Guingamp 0,3 21 Léa Notel 79 10 69 58 48 64 65 67 64 LV 19 Stade Reims 0,2 22 Anni Hartikainen 78 10 68 63 60 63 68 48 60 LM LV 20 FC Rosengård 0,25 23 Daliyah de Klonia 78 10 68 69 45 56 65 65 61 LV 19 Ajax Amsterdam 0,2 24 Cerys Brown 78 16 62 78 31 56 60 59 57 RV IV LV 19 FC Chelsea 0,15 25 Isabella Obaze 78 8 70 71 46 59 59 71 65 IV LV 21 Portland Thorns FC 0,25 FC 25: RV Talente - Die Top 25 Rechtsverteidiger Analog zu ihren Kollegen auf der linken Seite sind Rechtsverteidiger entlang der rechten Außenlinie des Spielfeldes dafür zuständig, gegnerische Vorstöße abzufangen, den Spielaufbau des Gegners zu stören und den Ball zurückzuerobern. Im Verbund mit den Innen- und Außenverteidigern bilden sie eine Abwehrkette, locken den Gegner in die Abseitsfalle und beteiligen sich am Spielaufbau, nachdem der Ball erobert wurde. Durch das Kreuzen und Doppelpassspiel mit den Mittelfeldspielern oder durch schnelle Sprints entlang der Außenbahn und Flanken zu den Stürmern können sie auch schnelle Konter und Angriffe einleiten. Aufgrund ihres recht großen Aktionsradius sollten Rechtsverteidiger schnell und ausdauernd sein, gute Pass- und Schussgenauigkeit an den Tag liegen und die nötige Zweikampfstärke für die Abwehr mitbringen. Welche Profis gerade einen Blick wert sind, zeigen wir euch in den beiden nachfolgenden Tabellen mit den jeweils 25 besten RV Talente der Herren und Frauen in FC 25. RV Talente Männer Rang Spieler POT WT GES TEM SCH PAS DRI DEF PHY POS Alt Verein Wert 1 Balde 89 8 81 91 48 73 78 75 64 LV RV LM 20 FC Barcelona 54 2 Archie Gray 87 14 73 75 60 70 74 70 72 ZDM RV 18 Tottenham Hotspur 6,5 3 Malo Gusto 86 6 80 88 49 75 78 73 75 RV 21 FC Chelsea 31,5 4 Rico Lewis 85 9 76 78 54 73 81 71 57 RV ZDM 19 Manchester City 15,5 5 Tino Livramento 85 7 78 83 50 70 79 74 73 RV LV 21 Newcastle United 27 6 Arnau Martínez 85 6 79 80 50 72 74 74 70 RV IV 21 FC Girona 26,5 7 Tiago Santos 84 7 77 83 56 71 77 72 66 RV 21 LOSC Lille 20,5 8 Conor Bradley 84 9 75 82 59 66 73 70 72 RV 20 FC Liverpool 12 9 Rav van den Berg 84 14 70 65 35 51 60 70 70 IV RV 19 FC Middlesbrough 3,5 10 Martim Fernandes 84 15 69 72 41 55 69 66 58 RV LV 18 FC Porto 3,1 11 Kyriani Sabbe 83 13 70 76 51 68 71 63 58 RV LV 19 FC Brügge 3,6 12 Mattia Zanotti 83 10 73 78 59 69 72 68 72 RV 21 FC Lugano 6,5 13 Juanlu Sánchez 83 11 72 65 59 63 73 69 62 RV 20 FC Sevilla 4,9 14 Pedro Lima 83 15 68 85 48 67 72 60 57 RV RM 18 Wolverhampton Wanderers 2,7 15 Josh Acheampong 83 20 63 74 40 55 58 60 70 RV IV 18 FC Chelsea 1,3 16 Keny Arroyo 82 24 58 70 59 51 59 30 52 LM ZOM RV 18 CA Independiente del Valle 0,65 17 Héctor Fort 82 17 65 73 35 60 59 62 61 RV IV 17 FC Barcelona 1,7 18 Michael Kayode 82 10 72 65 36 56 74 73 58 RV 19 AC Florenz 4,8 19 Jack Hinshelwood 82 13 69 63 63 69 69 66 65 ZDM RV LV 19 Brighton & Hove Albion 3,1 20 Guéla Doué 82 10 72 71 40 63 70 72 71 RV IV 21 Racing Straßburg 5 21 Arthur 82 13 69 74 40 62 68 63 57 RV RM LM 21 Bayer 04 Leverkusen 3,3 22 Sebastián Boselli 82 10 72 75 51 65 65 71 77 IV RV 21 Estudiantes de La Plata 4,9 23 Filippo Terracciano 82 11 71 79 60 71 70 67 67 RM RV LV 21 AC Mailand 4,2 24 Saël Kumbedi 82 11 71 82 42 62 72 65 62 RV 19 Olympique Lyon 3,9 25 Youri Regeer 82 10 72 74 59 70 73 67 65 RV LV ZM 20 FC Twente 4,9 POT = Potenzial, WT = Wachstum, GES = Gesamtwertung, TEM = Tempo, SCH = Schießen, PAS = Passen, DRI = Dribbling, DEF = Defensive, PHY = Physis, POS = Positionen, Alt = Alter, Wert = Marktwert in Mio. Ane Elexpuru 85 9 76 84 68 73 76 73 61 RV RM 21 Athletic Bilbao 0,7 2 Hanna Lundkvist 85 8 77 77 58 72 70 76 75 RV LV 21 San Diego Wave FC 0,7 3 Maelys Mpome 85 9 76 72 37 64 65 76 79 IV RV 21 FC Chelsea 0,7 4 Gisele Thompson 84 15 69 68 50 62 69 67 58 RV LV 18 Angel City FC 0,2 5 Beke Sterner 84 10 74 73 59 73 71 71 69 RV ZM 21 SGS Essen 0,6 6 Isa Kardinaal 82 9 73 67 50 49 58 73 71 IV RV 19 Ajax Amsterdam 0,45 7 Monique Ngock 82 8 74 67 52 66 69 70 67 ZDM ZM RV 19 Stade Reims 0,5 8 Fiona Liaigre 82 9 73 76 46 59 64 70 67 LV RV 19 FC Paris 0,45 9 Alice Sombath 82 6 76 69 37 65 65 78 69 RV IV 20 Olympique Lyon 0,5 10 Thiniba Samoura 81 7 74 74 32 54 63 74 70 IV RV 20 Paris Saint-Germain 0,5 11 Camilla Küver 81 9 72 68 52 66 61 72 67 RV LV IV 21 VfL Wolfsburg 0,4 12 Anouk Denton 80 14 66 71 43 56 57 65 63 RV 21 West Ham United 0,25 13 Amaia Martínez 80 17 63 60 36 57 50 63 63 RV 20 Espanyol Barcelona 0,15 14 Jorja Fox 80 13 67 67 36 65 62 66 62 RV 20 Crystal Palace 0,2 15 Felicitas Fee Kockmann 80 11 69 62 53 64 66 67 70 RV ZM 19 SGS Essen 0,2 16 Sarah Kassi 80 7 73 40 57 66 69 69 68 ZDM ZM RV 20 FC Fleury 91 0,35 17 Margaux Vairon 79 11 68 66 42 55 53 69 60 RV LV 21 FCO Dijon 0,2 18 Esther Laborde 79 13 66 75 44 65 57 61 64 RV IV 20 Madrid CFF 0,2 19 Charlotteardlaw 79 10 69 74 51 58 66 66 67 RV ZM 21 FC Chelsea 0,2 20 Cerys Brown 78 16 62 78 31 56 60 59 57 RV IV LV 19 FC Chelsea 0,15 21 Melween N'Dongala 78 10 68 75 39 58 63 63 66 RV 19 FC Paris 0,2 22 Josefine Schaller 78 8 70 65 38 56 59 71 64 RV IV 21 RB Leipzig 0,2 23 Nia Szenk 78 8 70 71 57 60 66 68 64 RV 20 SC Freiburg 0,2 24 Lucy Parry 77 17 60 73 45 55 58 56 60 RV 20 FC Liverpool 0,15 25 Charlize Rule 77 9 68 77 55 58 64 67 62 RV 21 Brighton & Hove Albion 0,2 