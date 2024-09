EA FC 25: Talente Stürmer - Die 25 besten Profis im Sturm (ST, LF, RF)

Die besten Stürmer Talente mit hohem Potenzial sind in EA Sports FC 25 ein essenzieller Eckpfeiler, denn egal, ob ihr Ultimate Team, Rush, Karrieremodus oder etwas anderes spielt, die teuren Profis sind in den meisten Fällen nicht im Budget drin. Somit bleibt die Suche und Ausbildung von zukünftigen Profis und Weltstars oftmals die beste Option, um die eigene Mannschaft zu verstärken und die Vereinskasse durch gute Verkäufe zu füllen. Wir möchten euch bei der Suche nach potenziellen Nachwuchsstars helfen und stellen euch daher die jeweils 25 besten Talente im Sturm für die Positionen ST, LF und RF der Herren und Frauen auf dieser Seite vor. Alle Spieler*innen sind maximal 21 Jahre alt und bieten das höchste Potenzial. Sie stehen zwar noch am Anfang ihrer Karriere, bringen aber alles mit, um zu den Top-Torjägern aufzusteigen. Behaltet sie deshalb immer im Blick und nutzt die Chance, wenn ihr solche jungen Talente günstig bekommen könnt. EA FC 25: Talente Sturm - Die 25 besten Stürmer (ST, LF, RF) Inhalt: FC 25: ST Talente - Die Top 25 Torjäger im Sturm mit hohem Potenzial

FC 25: ST Talente - Die Top 25 Torjäger im Sturm mit hohem Potenzial Je nach Taktik könnt ihr Stürmer verschiedene Rollen wie Falsche 9, Stoßstürmer oder Knipser einnehmen lassen, doch egal, ob als hängende Spitze, Mittelstürmer oder Halbstürmer, am Ende fällt den Stürmern immer die Aufgabe zu, spektakuläre Tore zu schießen. Dafür sind einige wichtige Fähigkeiten gefragt wie zielgenaues Schießen, Kopfballstärke, schnelle und gezielte Kurzpässe, aber auch eine gute Spielfeldübersicht, hohes Lauftempo, schnelles und vorausschauendes Reaktionsvermögen, Robustheit im Zweikampf, Ausdauer und so weiter. Wenn euer Budget noch keine teuren Weltstars zulässt, solltet ihr euch nach junge Stürmer-Talente mit hohem Potenzial umsehen. Genau dafür findet ihr in den beiden nachfolgenden Tabellen die jeweils 25 besten Stürmer Talente der Herren und Frauen in FC 25. ST Talente Männer Rang Spieler POT WT GES TEM SCH PAS DRI DEF PHY POS Alt Verein Wert 1 Endrick 91 14 77 89 76 61 78 30 64 ST, RF 17 Real Madrid 24 2 Semih Kılıçsoy 88 16 72 78 74 60 75 31 71 ST, LF, RM 18 Besiktas Istanbul 6 3 Mathys Tel 88 11 77 86 80 64 77 29 64 ST, LM, RM 19 FC Bayern München 23 4 Benjamin Šeško 88 9 79 85 78 63 77 46 78 ST 21 RB Leipzig 39,5 5 Vitor Roque 87 11 76 85 79 59 80 20 64 ST, RF, LF 19 Betis Sevilla 16,5 6 Karim Konaté 87 14 73 86 70 56 75 40 65 ST 20 FC Red Bull Salzburg 7,5 7 Paris Brunner 87 22 65 68 66 51 67 27 59 ST, LM 18 Cercle Brügge 2,3 8 Fares Chaïbi 87 10 77 75 70 77 77 68 73 ZOM, LF, ST 21 Eintracht Frankfurt 23,5 9 Mustafa Erhan Hekimoğlu 86 24 62 64 60 50 61 27 58 ST, LF, RF 17 Besiktas Istanbul 1,3 10 Adrián Liso 86 19 67 73 66 60 69 31 60 LM, ST, RM 19 Real Saragossa 2,6 11 Can Uzun 86 14 72 70 72 65 75 24 63 ZOM, ST, ZM 18 Eintracht Frankfurt 5,5 12 George Ilenikhena 86 16 70 81 71 56 69 26 61 ST 17 AS Monaco 4 13 Sverre Halseth Nypan 86 20 66 71 55 62 69 48 50 ZOM, ZM, ST 17 Rosenborg BK 2,3 14 Evan Ferguson 86 12 74 72 76 60 71 20 70 ST 19 Brighton & Hove Albion 10 15 Kenan Yıldız 85 15 70 75 61 66 73 28 61 LF, ST 19 Juventus Turin 3,8 16 Marcos Leonardo 85 8 77 76 77 53 74 26 67 ST 21 Al Hilal 24 17 Santiago López 85 21 64 84 65 56 64 25 56 RF, ST, LF 18 CA Independiente 1,9 18 Eliesse Ben Seghir 85 11 74 77 73 70 78 28 54 LM, ZOM, ST 19 AS Monaco 9 19 Valentin Carboni 85 13 72 61 70 73 73 46 49 ZOM, ST, RM 19 Olympique Marseille 5,5 20 Krisztian Lisztes 85 16 69 73 68 62 70 42 64 ZOM, ST 19 Eintracht Frankfurt 3,6 21 Nelsoneiper 85 19 66 70 65 46 65 25 69 ST 19 1. FSV Mainz 05 2,2 22 Rasmus Højlund 85 7 78 85 77 59 74 33 84 ST 21 Manchester United 29 23 Wilfried Gnonto 85 11 74 87 72 65 79 30 66 RM, LM, ST 20 Leeds United 9,5 24 Maximilian Beier 85 7 78 89 79 65 79 26 60 ST, LF 21 Borussia Dortmund 29 25 Ansu Fati 85 8 77 89 75 72 81 30 53 ZOM, LM, ST 21 FC Barcelona 23,5 POT = Potenzial, T = Wachstum, GES = Gesamtwertung, TEM = Tempo, SCH = Schießen, PAS = Passen, DRI = Dribbling, DEF = Defensive, PHY = Physis, POS = Positionen, Alt = Alter, Wert = Marktwert in Mio. Euro Zurück zum EA FC 25: Talente Sturm Inhaltsverzeichnis ST Talente Frauen Rang Spieler POT WT GES TEM SCH PAS DRI DEF PHY POS Alt Verein Wert 1 Melchie Dumornay 91 8 83 92 83 78 85 59 69 ST, ZM 20 Olympique Lyon 0,35 2 Salma Paralluelo 90 11 79 93 79 71 80 45 76 LF, ST 20 FC Barcelona 0,1 3 Esmee Brugts 89 12 77 78 70 76 76 26 51 LF, ST, LV 20 FC Barcelona 0,9 4 Gio Garbelini 87 12 75 81 81 63 79 24 71 ST 21 Atletico Madrid 0,8 5 Giulia Dragoni 86 18 68 74 71 61 71 64 62 ZM, ST 17 AS Rom 0,25 6 Jone Amezaga 86 9 77 89 76 77 74 50 57 LM, ST 19 Athletic Bilbao 0,8 7 Vicki Becho 86 7 79 84 77 70 85 45 65 ST, RF, LF 20 Olympique Lyon 0,9 8 Hanna Bennison 86 9 77 75 72 73 82 54 57 ZOM, ZM, ST 21 Juventus Turin 0,8 9 Kika Nazareth 86 7 79 79 76 75 80 55 66 ZOM, ZM, ST 21 FC Barcelona 0,9 10 Kathrine Kühl 85 13 72 66 55 66 73 63 66 ZM, ST 20 FC Arsenal 0,5 11 Agnes Beever-Jones 84 14 70 67 68 59 71 36 66 ST, LF 20 FC Chelsea 0,3 12 Ines Benyahia 84 9 75 72 74 73 76 63 68 ST, ZM 21 Olympique Lyon 0,8 13 Wifi 83 12 71 81 70 60 76 38 62 ST 20 FC Sevilla 0,4 14 Carla Camacho 83 15 68 77 65 60 70 34 69 ST 19 Real Madrid 0,25 15 Jill Janssens 83 13 70 84 69 66 76 28 50 ST 20 TSG 1899 Hoffenheim 0,3 16 Andrea Álvarez 82 8 74 74 77 63 74 41 69 ST 21 SD Eibar 0,7 17 Bárbara López 82 15 67 72 68 61 72 24 70 ST 18 Madrid CFF 0,25 18 Érika González 82 5 77 81 75 73 77 48 60 ZOM, ST 19 UD Levante 0,6 19 Svenja Fölmli 82 4 78 79 76 71 78 54 69 ST, LF 21 SC Freiburg 0,7 20 Louna Ribadeira 82 8 74 75 73 64 77 35 62 ST, ZOM 19 FC Paris 0,6 21 Kenza Chapelle 82 8 74 60 76 62 72 34 61 ST, ZOM 21 Racing Straßburg 0,7 22 Luany 81 4 77 83 78 68 80 43 73 ST 21 Atletico Madrid 0,6 23 Carmen Álvarez 81 14 67 75 64 62 67 43 55 ST 21 Betis Sevilla 0,25 24 Grace Clinton 81 10 71 75 65 67 72 62 74 LM, ZM, ST 21 Manchester United 0,4 25 Maja Sternad 81 9 72 76 71 69 72 43 68 ST, LM 20 SV Werder Bremen 0,45 POT = Potenzial, WT = Wachstum, GES = Gesamtwertung, TEM = Tempo, SCH = Schießen, PAS = Passen, DRI = Dribbling, DEF = Defensive, PHY = Physis, POS = Positionen, Alt = Alter, Wert = Marktwert in Mio. Euro FC 25: LF Talente - Die Top 25 Flügel-Motoren für die linke Flanke In bestimmten offensiven Spielsystemen kommen Flügelstürmer zum Einsatz. Die Aufgabe eines linken Flügel-Motors ist es, die Bälle über die linke Spielfeldseite nach vorn zu bringen und sie entweder selbst in Tore zu verwandeln oder sie via Flanke den zentralen Stürmern oder offensiven Mittelfeldspielern zuzuspielen. Außenstürmer oder Flügelstürmer müssen vor allem schnell und ausdauernd sein, da sie viel Laufarbeit zu bewältigen haben. Zudem sollten sie ihre Kollegen mit zielsicheren Pässen / Flanken bespielen können und auch selbst die nötige Torgefährlichkeit besitzen, um Tore zu verwandeln. In den beiden nachfolgenden Tabellen stellen wir euch die jeweils 25 besten LF Talente der Herren und Frauen in FC 25 vor. LF Talente Männer Rang Spieler POT WT GES TEM SCH PAS DRI DEF PHY POS Alt Verein Wert 1 Lamine Yamal 94 13 81 82 75 76 82 23 48 RF, LF 16 FC Barcelona 58,5 2 Gavi 90 7 83 76 66 78 85 68 70 ZM, LF 19 FC Barcelona 70,5 3 Pedri 90 4 86 77 69 82 88 70 74 ZM, LF 21 FC Barcelona 98,5 4 Xavi Simons 89 6 83 81 77 80 86 61 71 ZOM, LF 21 RB Leipzig 58,5 5 Geovany Quenda 88 18 70 84 61 62 77 26 58 RF, RM, LF 17 Sporting CP 4 6 Semih Kılıçsoy 88 16 72 78 74 60 75 31 71 ST, LF, RM 18 Besiktas Istanbul 6 7 Savinho 88 6 82 88 72 77 84 30 53 LF, LM 20 Manchester City 47,5 8 Fermín 87 11 76 74 73 68 78 62 54 ZM, LF, ZOM 21 FC Barcelona 17 9 Vitor Roque 87 11 76 85 79 59 80 20 64 ST, RF, LF 19 Betis Sevilla 16,5 10 Oscar Gloukh 87 11 76 83 70 71 82 36 48 ZOM, LF 20 FC Red Bull Salzburg 16,5 11 Fares Chaïbi 87 10 77 75 70 77 77 68 73 ZOM, LF, ST 21 Eintracht Frankfurt 23,5 12 Bradley Barcola 87 7 80 88 74 75 81 34 64 LF, RF 21 Paris Saint-Germain 43 13 Yeremy Pino 87 8 79 76 73 76 79 38 46 LM, LF, RM 21 FC Villarreal 39,5 14 Mustafa Erhan Hekimoğlu 86 24 62 64 60 50 61 27 58 ST, LF, RF 17 Besiktas Istanbul 1,3 15 Désiré Doué 86 10 76 78 69 72 81 52 64 LF, ZM 19 Paris Saint-Germain 16 16 Estanis 86 15 71 78 67 66 75 23 49 RF, LF, ZOM 20 Sampdoria Genua 4,5 17 Jamie Bynoe-Gittens 86 11 75 90 66 62 82 26 55 LM, LF 19 Borussia Dortmund 12 18 Antonio Nusa 86 14 72 89 64 65 79 41 59 LM, LF, RM 19 RB Leipzig 5,5 19 Kenan Yıldız 85 15 70 75 61 66 73 28 61 LF, ST 19 Juventus Turin 3,8 20 Santiago López 85 21 64 84 65 56 64 25 56 RF, ST, LF 18 CA Independiente 1,9 21 Mateus Fernandes 85 11 74 75 65 73 79 58 62 ZM, ZOM, LF 19 FC Southampton 9 22 Yeremay 85 12 73 77 64 69 76 22 48 LF, LM, RF 21 Deportivo La Coruña 7,5 23 Mika Godts 85 16 69 73 59 65 76 39 59 LF, RF 19 Ajax Amsterdam 3,6 24 Malick Fofana 85 13 72 87 62 64 79 35 42 LF, LM 19 Olympique Lyon 5,5 25 Maximilian Beier 85 7 78 89 79 65 79 26 60 ST, LF 21 Borussia Dortmund 29 POT = Potenzial, WT = Wachstum, GES = Gesamtwertung, TEM = Tempo, SCH = Schießen, PAS = Passen, DRI = Dribbling, DEF = Defensive, PHY = Physis, POS = Positionen, Alt = Alter, Wert = Marktwert in Mio. Euro Zurück zum EA FC 25: Talente Sturm Inhaltsverzeichnis LF Talente Frauen Rang Spieler POT WT GES TEM SCH PAS DRI DEF PHY POS Alt Verein Wert 1 Linda Caicedo 90 11 79 86 70 79 80 38 47 LF, ZOM 19 Real Madrid 0,1 2 Vicky López 90 17 73 82 70 68 75 36 47 ZOM, LF 17 FC Barcelona 0,5 3 Salma Paralluelo 90 11 79 93 79 71 80 45 76 LF, ST 20 FC Barcelona 0,1 4 Esmee Brugts 89 12 77 78 70 76 76 26 51 LF, ST, LV 20 FC Barcelona 0,9 5 Jule Brand 89 8 81 91 73 74 81 56 72 LF, ZOM, LM 21 VfL Wolfsburg 0,23 6 Alyssa Thompson 87 12 75 86 67 69 79 41 58 LF, RF 19 Angel City FC 0,8 7 Korbin Albert 86 9 77 72 69 73 78 69 73 ZM, LF 20 Paris Saint-Germain 0,8 8 Vicki Becho 86 7 79 84 77 70 85 45 65 ST, RF, LF 20 Olympique Lyon 0,9 9 Agnes Beever-Jones 84 14 70 67 68 59 71 36 66 ST, LF 20 FC Chelsea 0,3 10 Allyson Sentnor 84 12 72 67 66 68 74 64 61 ZM, LF 20 Utah Royals FC 0,5 11 Airine Fontaine 82 7 75 73 71 70 77 41 61 LM, LF 19 FC Fleury 91 0,6 12 Svenja Fölmli 82 4 78 79 76 71 78 54 69 ST, LF 21 SC Freiburg 0,7 13 Laureta Elmazi 82 9 73 72 70 70 72 53 63 LM, LF 21 SGS Essen 0,5 14 Ona Baradad 81 13 68 69 68 64 68 36 61 LF, RF 20 FC Barcelona 0,25 15 Océane Hurtré 81 8 73 73 69 74 76 67 63 ZM, LF 20 Paris Saint-Germain 0,45 16 Diana Németh 81 9 72 72 49 57 68 71 67 LV, LF 19 VfL Wolfsburg 0,4 17 Cora Zicai 79 7 72 75 71 69 70 51 63 LF, LM 19 SC Freiburg 0,4 18 Jade Nassi 78 8 70 75 63 65 75 31 57 LF, ST 21 Stade Reims 0,25 19 Alayah Pilgrim 78 5 73 69 71 70 72 48 67 LF, RF 21 AS Rom 0,35 20 Abbie Larkin 78 12 66 69 56 60 65 49 49 LF 19 Crystal Palace 0,25 21 Hannah. Mesch 78 9 69 70 69 57 67 51 60 ST, LF 19 FC Carl Zeiss Jena 0,25 22 Emeri Adames 78 12 66 68 64 61 66 34 47 RF, LF, ST 18 Seattle Reign FC 0,25 23 Tara Elimbi Gilbert 77 14 63 66 39 56 66 58 47 LV, LF 19 Paris Saint-Germain 0,15 24 Natalia Padilla Bidas 75 7 68 72 61 62 68 44 62 RF, LF, ST 21 FC Sevilla 0,2 25 Emily Reske 74 10 64 59 57 61 63 42 51 LM, LF 19 FC Carl Zeiss Jena 0,15 POT = Potenzial, WT = Wachstum, GES = Gesamtwertung, TEM = Tempo, SCH = Schießen, PAS = Passen, DRI = Dribbling, DEF = Defensive, PHY = Physis, POS = Positionen, Alt = Alter, Wert = Marktwert in Mio. Euro Euro Zurück zum EA FC 25: Talente Sturm Inhaltsverzeichnis

FC 25: RF Talente - Die Top 25 Außenstürmer für den rechten Flügel In bestimmten offens