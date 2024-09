EA FC 25: Talente ZM, ZOM, ZDM, LM, RM - Die 25 besten Mittelfeld-Spieler*innen im Nachwuchs-Sektor

FC 25: ZM Talente - Die 25 besten Spieler und Spielerinnen fürs zentrale Mittelfeld Das zentrale Mittelfeld stellt hohe Ansprüche an die Profis, denn hier spielt sich in der Regel das meiste Geschehen ab. Es ist ein steter Wechsel zwischen Angriff und Verteidigung, bei dem zentrale Mittelfeldspieler einerseits die Verteidiger in der Spielfeldmitte unterstützen und den Ball zurückerobern sollen und andererseits das Angriffsspiel mit den Stürmern aufbauen müssen. Das erfordert eine hohe Koordination mit allen Mitspielern, eine gute Spielfeldübersicht und natürlich viel Ausdauer und Laufstärke. Zielgenaue Schüsse für Pässe, ein gutes Dribbling und Ball-Kontrolle sind ebenfalls nützlich. Welche Nachwuchstalente ihr derzeit im Auge behalten solltet, zeigen euch die zwei nachfolgenden Tabellen mit den jeweils 25 besten ZM Talente der Herren und Frauen in FC 25. ZM Talente Männer Rang Spieler POT WT GES TEM SCH PAS DRI DEF PHY POS Alt Verein Wert 1 Jude Bellingham 94 4 90 80 87 83 88 78 83 ZOM ZM 21 Real Madrid 174,5 2 Jamal Musiala 93 6 87 84 81 78 90 63 64 ZOM LM ZM 21 FC Bayern München 128 3 Warren Zaïre-Emery 90 10 80 79 68 77 80 75 78 ZM ZDM 18 Paris Saint-Germain 44,5 4 Gavi 90 7 83 76 66 78 85 68 70 ZM LF 19 FC Barcelona 70,5 5 Pedri 90 4 86 77 69 82 88 70 74 ZM LF 21 FC Barcelona 98,5 6 Eduardo Camavinga 90 7 83 80 67 81 84 78 80 ZM ZDM LV 21 Real Madrid 73,5 7 João Neves 88 9 79 81 68 75 80 75 80 ZM ZDM 19 Paris Saint-Germain 38 8 Fermín 87 11 76 74 73 68 78 62 54 ZM LF ZOM 21 FC Barcelona 17 9 Assan Ouédraogo 87 18 69 77 56 60 76 45 69 ZOM ZM 18 RB Leipzig 3,5 10 Kendry Páez 87 15 72 79 67 69 72 43 52 ZOM RF ZM 17 CA Independiente del Valle 5,5 11 Lucas Bergvall 87 19 68 72 52 67 73 53 65 ZM 18 Tottenham Hotspur 3 12 Arthur Vermeeren 87 11 76 75 55 75 77 71 69 ZDM ZM 19 RB Leipzig 15 13 Kobbie Mainoo 87 10 77 74 66 74 81 73 72 ZDM ZM 19 Manchester United 21,5 14 Moleiro 87 10 77 83 66 73 81 51 62 LM ZM ZOM 20 UD Las Palmas 23 15 Tygo Land 86 22 64 74 53 64 71 53 47 ZM 18 PSV Eindhoven 1,9 16 Can Uzun 86 14 72 70 72 65 75 24 63 ZOM ST ZM 18 Eintracht Frankfurt 5,5 17 Lewis Miley 86 14 72 65 61 72 73 64 66 ZM 18 Newcastle United 5,5 18 Pablo Barrios 86 10 76 76 68 72 75 69 63 ZM ZDM 21 Atlético Madrid 17 19 Désiré Doué 86 10 76 78 69 72 81 52 64 LF ZM 19 Paris Saint-Germain 16 20 Hugo Larsson 86 12 74 73 63 67 75 65 73 ZM ZDM 20 Eintracht Frankfurt 10 21 Sverre Halseth Nypan 86 20 66 71 55 62 69 48 50 ZOM ZM ST 17 Rosenborg BK 2,3 22 Pablo Torre 86 12 74 72 64 76 76 45 53 ZOM LM ZM 21 FC Barcelona 10,5 23 Javi Guerra 86 11 75 74 70 72 75 72 72 ZM ZDM 21 FC Valencia 12,5 24 Heorhii Sudakov 86 9 77 78 73 74 80 58 69 ZOM ZM 21 Schachtar Donezk 23,5 25 Bilal El Khannouss 86 10 76 71 60 78 81 37 56 ZOM ZM 20 Leicester City 16,5 POT = Potenzial, WT = Wachstum, GES = Gesamtwertung, TEM = Tempo, SCH = Schießen, PAS = Passen, DRI = Dribbling, DEF = Defensive, PHY = Physis, POS = Positionen, Alt = Alter, Wert = Marktwert in Mio. ZM Talente Frauen Rang Spieler POT WT GES TEM SCH PAS DRI DEF PHY POS Alt Verein Wert 1 Melchie Dumornay 91 8 83 92 83 78 85 59 69 ST ZM 20 Olympique Lyon 0,35 2 Maite Zubieta 87 12 75 68 57 70 62 72 63 ZDM IV ZM 20 Athletic Bilbao 0,7 3 Giulia Dragoni 86 18 68 74 71 61 71 64 62 ZM ST 17 AS Rom 0,25 4 Korbin Albert 86 9 77 72 69 73 78 69 73 ZM LF 20 Paris Saint-Germain 0,8 5 Maika Hamano 86 13 73 76 70 62 78 49 49 ZOM ZM 20 FC Chelsea 0,5 6 Olivia Moultrie 86 10 76 68 74 75 75 66 56 ZM LM 18 Portland Thorns FC 0,8 7 Laura Blindkilde Brown 86 13 73 73 57 70 73 61 54 ZM ZOM 20 Manchester City 0,6 8 Laurina Fazer 86 8 78 83 71 72 85 67 58 ZM ZDM 20 Paris Saint-Germain 0,9 9 Hanna Bennison 86 9 77 75 72 73 82 54 57 ZOM ZM ST 21 Juventus Turin 0,8 10 Kika Nazareth 86 7 79 79 76 75 80 55 66 ZOM ZM ST 21 FC Barcelona 0,9 11 Kathrine Kühl 85 13 72 66 55 66 73 63 66 ZM ST 20 FC Arsenal 0,5 12 Clara Pinedo 85 8 77 83 76 75 78 63 67 ZOM ZM LM 20 Athletic Bilbao 0,7 13 Fiamma Benítez 85 9 76 77 69 73 79 58 72 ZOM ZM 19 Atletico Madrid 0,8 14 Cristina Librán 85 13 72 72 68 70 73 58 57 ZM ZOM 18 Madrid CFF 0,5 15 Karoline Olesen 84 18 66 63 61 64 63 52 57 ZM 19 FC Everton 0,25 16 Beke Sterner 84 10 74 73 59 73 71 71 69 RV ZM 21 SGS Essen 0,6 17 Ines Benyahia 84 9 75 72 74 73 76 63 68 ST ZM 21 Olympique Lyon 0,8 18 Allyson Sentnor 84 12 72 67 66 68 74 64 61 ZM LF 20 Utah Royals FC 0,5 19 Lily Yohannes 83 15 68 69 59 59 70 57 61 ZM 17 Ajax Amsterdam 0,25 20 Riley Jackson 83 15 68 66 62 66 68 63 57 ZM ZOM 18 North Carolina Courage 0,25 21 Natasha Kowalski 83 8 75 74 73 73 75 44 69 ZOM ZM 21 SGS Essen 0,7 22 Paola Hernández 83 6 77 73 75 75 79 70 63 ZM ZOM 21 UDG Tenerife 0,6 23 Claire Hutton 82 12 70 64 63 68 69 65 64 ZDM ZM 18 Kansas City Current 0,25 24 Ari Mingueza 82 8 74 72 70 76 73 65 67 ZM ZDM 21 FC Granada 0,7 25 Sarah Hunter 82 14 68 69 61 62 67 66 66 ZDM ZM 20 FC Paris 0,25 POT = Potenzial, WT = Wachstum, GES = Gesamtwertung, TEM = Tempo, SCH = Schießen, PAS = Passen, DRI = Dribbling, DEF = Defensive, PHY = Physis, POS = Positionen, Alt = Alter, Wert = Marktwert in Mio. FC 25: ZOM Talente – Die Top 25 Spielmacher im offensiven Mittelfeld Offensive Mittelfeldspieler werden in vielen Spielsystemen anstelle oder zusätzlich zu Stürmern eingesetzt und dienen sowohl als Brücke zwischen Mittelfeld und den Stürmer(n) / Flügelspielern als auch als Torjäger. Deshalb werden ZOM-Profis auch gerne als „Spielmacher“, „Motoren“, „Schattenstürmer“ etc. bezeichnet. Obwohl offensive Mittelfeldspieler primär für den Angriff zuständig sind, müssen sie sich auch mit den übrigen Mittelfeldspielern abstimmen, um nicht ungewollte Lücken für den Gegner zu öffnen. Üblicherweise ist der Aktionsradius von offensiven Mittelfeld-Profis vergleichsweise klein, daher sollten sie vordringlich ein gutes Passspiel, Treffsicherheit, Schnelligkeit, Raffinesse, Taktik und Spielfeldübersicht mitbringen. In den zwei folgenden Tabellen stellen wir euch die jeweils 25 besten ZM Talente der Herren und Frauen in FC 25 genauer vor. ZOM Talente Männer Rang Spieler POT WT GES TEM SCH PAS DRI DEF PHY POS Alt Verein Wert 1 Jude Bellingham 94 4 90 80 87 83 88 78 83 ZOM ZM 21 Real Madrid 174,5 2 Jamal Musiala 93 6 87 84 81 78 90 63 64 ZOM LM ZM 21 FC Bayern München 128 3 Florian Wirtz 92 4 88 81 78 87 89 50 67 ZOM LM 21 Bayer 04 Leverkusen 133,5 4 Arda Güler 90 12 78 72 73 80 82 52 50 ZOM RM 19 Real Madrid 33,5 5 Xavi Simons 89 6 83 81 77 80 86 61 71 ZOM LF 21 RB Leipzig 58,5 6 Matias Soulé 88 11 77 75 69 74 81 36 56 RM RF ZOM 21 AS Rom 23,5 7 Franco Mastantuono 87 18 69 75 62 67 72 48 63 ZOM RM 16 River Plate 3,5 8 Fermín 87 11 76 74 73 68 78 62 54 ZM LF ZOM 21 FC Barcelona 17 9 Assan Ouédraogo 87 18 69 77 56 60 76 45 69 ZOM ZM 18 RB Leipzig 3,5 10 Claudio Echeverri 87 16 71 87 62 67 79 35 44 ZOM 18 River Plate 4,8 11 Kendry Páez 87 15 72 79 67 69 72 43 52 ZOM RF ZM 17 CA Independiente del Valle 5,5 12 Oscar Gloukh 87 11 76 83 70 71 82 36 48 ZOM LF 20 FC Red Bull Salzburg 16,5 13 Brajan Gruda 87 13 74 78 71 69 81 30 67 ZOM RF 20 Brighton & Hove Albion 10 14 Fares Chaïbi 87 10 77 75 70 77 77 68 73 ZOM LF ST 21 Eintracht Frankfurt 23,5 15 Moleiro 87 10 77 83 66 73 81 51 62 LM ZM ZOM 20 UD Las Palmas 23 16 Can Uzun 86 14 72 70 72 65 75 24 63 ZOM ST ZM 18 Eintracht Frankfurt 5,5 17 Ethan Nwaneri 86 22 64 68 62 62 67 39 50 ZOM 17 FC Arsenal 1,8 18 Sverre Halseth Nypan 86 20 66 71 55 62 69 48 50 ZOM ZM ST 17 Rosenborg BK 2,3 19 Pablo Torre 86 12 74 72 64 76 76 45 53 ZOM LM ZM 21 FC Barcelona 10,5 20 Estanis 86 15 71 78 67 66 75 23 49 RF LF ZOM 20 Sampdoria Genua 4,5 21 Heorhii Sudakov 86 9 77 78 73 74 80 58 69 ZOM ZM 21 Schachtar Donezk 23,5 22 Bilal El Khannouss 86 10 76 71 60 78 81 37 56 ZOM ZM 20 Leicester City 16,5 23 Harvey Elliott 86 8 78 74 71 77 81 53 50 ZOM ZM RF 21 FC Liverpool 31,5 24 Rodrigo Mora 86 20 66 72 45 65 71 41 36 ZOM ZM 17 FC Porto 2,3 25 Luis Guilherme 86 15 71 77 62 64 75 33 58 RM LM ZOM 18 West Ham United 4,4 POT = Potenzial, WT = Wachstum, GES = Gesamtwertung, TEM = Tempo, SCH = Schießen, PAS = Passen, DRI = Dribbling, DEF = Defensive, PHY = Physis, POS = Positionen, Alt = Alter, Wert = Marktwert in Mio, Euro

ZOM Talente Frauen Rang Spieler POT WT GES TEM SCH PAS DRI DEF PHY POS Alt Verein Wert 1 Linda Caicedo 90 11 79 86 70 79 80 38 47 LF ZOM 19 Real Madrid 0,1 2 Vicky López 90 17 73 82 70 68 75 36 47 ZOM LF 17 FC Barcelona 0,5 3 Jule Brand 89 8 81 91 73 74 81 56 72 LF ZOM LM 21 VfL Wolfsburg 0,23 4 Mary Fowler 87 10 77 78 75 70 79 47 62 ZOM RF 21 Manchester City 0,8 5 Maika Hamano 86 13 73 76 70 62 78 49 49 ZOM ZM 20 FC Chelsea 0,5 6 Laura Blindkilde Brown 86 13 73 73 57 70 73 61 54 ZM ZOM 20 Manchester City 0,6 7 Hanna Bennison 86 9 77 75 72 73 82 54 57 ZOM ZM ST 21 Juventus Turin 0,8 8 Kika Nazareth 86 7 79 79 76 75 80 55 66 ZOM ZM ST 21 FC Barcelona 0,9 9 Clara Pinedo 85 8 77 83 76 75 78 63 67 ZOM ZM LM 20 Athletic Bilbao 0,7 10 Fiamma Benítez 85 9 76 77 69 73 79 58 72 ZOM ZM 19 Atletico Madrid 0,8 11 Cristina Librán 85 13 72 72 68 70 73 58 57 ZM ZOM 18 Madrid CFF 0,5 12 Millaray Cortés 84 15 69 54 68 71 68 43 53 ZOM 20 FC Sevilla 0,25 13 Riley Jackson 83 15 68 66 62 66 68 63 57 ZM ZOM 18 North Carolina Courage 0,25 14 Natasha Kowalski 83 8 75 74 73 73 75 44 69 ZOM ZM 21 SGS Essen 0,7 15 Paola Hernández 83 6 77 73 75 75 79 70 63 ZM ZOM 21 UDG Tenerife 0,6 16 Jaedyn Shaw 83 10 73 81 70 71 71 44 64 RM ZOM 19 San Diego Wave FC 0,5 17 Ainhoa Alguacil 82 9 73 76 64 74 71 65 56 ZM ZOM 18 FC Valencia 0,45 18 Érika González 82 5 77 81 75 73 77 48 60 ZOM ST 19 UD Levante 0,6 19 Louna Ribadeira 82 8 74 75 73 64 77 35 62 ST ZOM 19 FC Paris 0,6 20 Kenza Chapelle 82 8 74 60 76 62 72 34 61 ST ZOM 21 Racing Straßburg 0,7 21 Momoko Tanikawa 82 10 72 70 64 68 71 52 66 ZOM ZM 19 FC Rosengård 0,45 22 Kamilla Melgård 81 10 71 82 71 65 74 41 69 ZOM ZM 18 Madrid CFF 0,35 23 Olaya Rodríguez 80 20 60 50 56 55 62 45 39 ZOM 18 Deportivo de La Coruña 0,15 24 Olivia Smith 80 10 70 75 68 63 70 24 58 ST ZOM LM 19 FC Liverpool 0,25 25 Malou Marcetto 79 8 71 71 70 70 73 67 71 ZDM ZM ZOM 21 Madrid CFF 0,3 POT = Potenzial, WT = Wachstum, GES = Gesamtwertung, TEM = Tempo, SCH = Schießen, PAS = Passen, DRI = Dribbling, DEF = Defensive, PHY = Physis, POS = Positionen, Alt = Alter, Wert = Marktwert in Mio. FC 25: LM Talente - Die 25 besten Spieler*innen fürs linke Mittelfeld Profis im linken Mittelfeld haben einen großen Aktionsraum entlang der linken Seitenlinie des Spielfeldes, indem sie von der Unterstützung der Abwehr über den Spielaufbau bis hin zum Unterstützen eines Angriffs durch lange Flanken oder via Doppelpass zu den Stürmern viele wichtige Funktionen übernehmen. Dementsprechend müssen linke Flügelmittelfeld-Profis sehr laufstark und ausdauernd sein. Ebenso sind sichere Pässe, hohe Schusskraft für weite Flanken und Zweikampfstärke gefragt, um den Ball vom Gegner zu erobern und den eigenen Angreifern zuzuspielen. Welche die jeweils 25 besten LM Talente der Herren und Frauen in FC 25 sind, zeigen euch die beiden nachfolgenden Tabellen. LM Talente Männer Rang Spieler POT WT GES TEM SCH PAS DRI DEF PHY POS Alt Verein Wert 1 Jamal Musiala 93 6 87 84 81 78 90 63 64 ZOM LM ZM 21 FC Bayern München 128 2 Florian Wirtz 92 4 88 81 78 87 89 50 67 ZOM LM 21 Bayer 04 Leverkusen 133,5 3 Balde 89 8 81 91 48 73 78 75 64 LV RV LM 20 FC Barcelona 54 4 Nico Williams 89 4 85 93 75 78 86 36 65 LM RM 21 Athletic Bilbao 78,5 5 Savinho 88 6 82 88 72 77 84 30 53 LF LM 20 Manchester City 47,5 6 Mathys Tel 88 11 77 86 80 64 77 29 64 ST LM RM 19 FC Bayern München 23 7 Assane Diao Diaoune 87 16 71 90 69 60 73 30 56 RM LM 18 Betis Sevilla 4,8 8 Paris Brunner 87 22 65 68 66 51 67 27 59 ST LM 18 Cercle Brügge 2,3 9 Alejandro Garnacho 87 8 79 86 75 72 81 37 59 LM RM 20 Manchester United 38,5 10 Moleiro 87 10 77 83 66 73 81 51 62 LM ZM ZOM 20 UD Las Palmas 23 11 Julien Duranville 87 21 66 84 60 58 75 23 48 LM RM 18 Borussia Dortmund 2,7 12 Yeremy Pino 87 8 79 76 73 76 79 38 46 LM LF RM 21 FC Villarreal 39,5 13 Adrián Liso 86 19 67 73 66 60 69 31 60 LM ST RM 19 Real Saragossa 2,6 14 Pablo Torre 86 12 74 72 64 76 76 45 53 ZOM LM ZM 21 FC Barcelona 10,5 15 Jamie Bynoe-Gittens 86 11 75 90 66 62 82 26 55 LM LF 19 Borussia Dortmund 12 16 Roger Fernandes 86 13 73 88 63 65 74 33 48 LM RM 18 Sporting Braga 7 17 Antonio Nusa 86 14 72 89 64 65 79 41 59 LM LF RM 19 RB Leipzig 5,5 18 Luis Guilherme 86 15 71 77 62 64 75 33 58 RM LM ZOM 18 West Ham United 4,4 19 Eliesse Ben Seghir 85 11 74 77 73 70 78 28 54 LM ZOM ST 19 AS Monaco 9 20 Nestory Irankunda 85 17 68 94 70 61 70 43 73 RM LM 18 FC Bayern München 3,1 21 Arsen Zakharyan 85 11 74 79 70 74 72 53 60 LM RM ZM 21 Real Sociedad 9,5 22 Yeremay 85 12 73 77 64 69 76 22 48 LF LM RF 21 Deportivo La Coruña 7,5 23 Wilfried Gnonto 85 11 74 87 72 65 79 30 66 RM LM ST 20 Leeds United 9,5 24 Malick Fofana 85 13 72 87 62 64 79 35 42 LF LM 19 Olympique Lyon 5,5 25 Ansu Fati 85 8 77 89 75 72 81 30 53 ZOM LM ST 21 FC Barcelona 23,5 POT = Potenzial, WT = Wachstum, GES = Gesamtwertung, TEM = Tempo, SCH = Schießen, PAS = Passen, DRI = Dribbling, DEF = Defensive, PHY = Physis, POS = Positionen, Alt = Alter, Wert = Marktwert in Mio. LM Talente Frauen Rang Spieler POT WT GES TEM SCH PAS DRI DEF PHY POS Alt Verein Wert 1 Jule Brand 89 8 81 91 73 74 81 56 72 LF ZOM LM 21 VfL Wolfsburg 0,23 2 Jone Amezaga 86 9 77 89 76 77 74 50 57 LM FC 25: RM Talente - Die Top 25 Flügel-Motoren fürs rechte Mittelfeld Analog zu ihren Kameraden auf der linken Seitenlinie sind rechte Mittelfeldspieler dafür zuständig, gegnerische Vorstöße abzufangen, den Ball frühestmöglich zu erobern und anschließend den eigenen Angriff aufzubauen respektive zu unterstützen. Ihr Arbeitsbereich umfasst die komplette rechte Seitenlinie von den Verteidigern bis zu den Stürmern, weshalb rechte Mittelfeld-Profis viel Strecke zurücklegen müssen und deshalb eine sehr hohe Ausdauer, Laufstärke, Geschwindigkeit und Spielfeldübersicht mitbringen sollten. Ebenso sind Passstärke, Schusskraft und Zweikampfstärke gefragt. Welche Nachwuchsspieler derzeit gute Optionen sind, erfahrt ihr in den beiden nachfolgenden Tabellen, in denen wir euch die jeweils 25 besten RM Talente der Herren und Frauen in FC 25 vorstellen. RM Talente Männer Rang Spieler POT WT GES TEM SCH PAS DRI DEF PHY POS Alt Verein Wert 1 Arda Güler 90 12 78 72 73 80 82 52 50 ZOM RM 19 Real Madrid 33,5 2 Nico Williams 89 4 85 93 75 78 86 36 65 LM RM 21 Athletic Bilbao 78,5 3 Geovany Quenda 88 18 70 84 61 62 77 26 58 RF RM LF 17 Sporting CP 4 4 Semih Kılıçsoy 88 16 72 78 74 60 75 31 71 ST LF RM 18 Besiktas Istanbul 6 5 Mathys Tel 88 11 77 86 80 64 77 29 64 ST LM RM 19 FC Bayern München 23 6 Matias Soulé 88 11 77 75 69 74 81 36 56 RM RF ZOM 21 AS Rom 23,5 7 Johan Bakayoko 88 9 79 86 71 70 82 33 63 RF RM 21 PSV Eindhoven 39,5 8 Franco Mastantuono 87 18 69 75 62 67 72 48 63 ZOM RM 16 River Plate 3,5 9 Assane Diao Diaoune 87 16 71 90 69 60 73 30 56 RM LM 18 Betis Sevilla 4,8 10 Alejandro Garnacho 87 8 79 86 75 72 81 37 59 LM RM 20 Manchester United 38,5 11 Julien Duranville 87 21 66 84 60 58 75 23 48 LM RM 18 Borussia Dortmund 2,7 12 Yeremy Pino 87 8 79 76 73 76 79 38 46 LM LF RM 21 FC Villarreal 39,5 13 Adrián Liso 86 19 67 73 66 60 69 31 60 LM ST RM 19 Real Saragossa 2,6 14 Yankuba Minteh 86 12 74 95 65 61 79 45 56 RM RF 19 Brighton & Hove Albion 10 15 Roger Fernandes 86 13 73 88 63 65 74 33 48 LM RM 18 Sporting Braga 7 16 Antonio Nusa 86 14 72 89 64 65 79 41 59 LM LF RM 19 RB Leipzig 5,5 17 Luis Guilherme 86 15 71 77 62 64 75 33 58 RM LM ZOM 18 West Ham United 4,4 18 Valentin Carboni 85 13 72 61 70 73 73 46 49 ZOM ST RM 19 Olympique Marseille 5,5 19 Abdul Fatawu 85 9 76 84 73 74 78 44 64 RF RM 20 Leicester City 16,5 20 Nestory Irankunda 85 17 68 94 70 61 70 43 73 RM LM 18 FC Bayern München 3,1 21 Paulanner 85 17 68 69 55 66 73 44 49 ZOM RM 18 Heidenheim 3,1 22 Arsen Zakharyan 85 11 74 79 70 74 72 53 60 LM RM ZM 21 Real Sociedad 9,5 23 Francisco Conceição 85 7 78 87 67 71 83 36 50 RM RF 21 Juventus Turin 28,5 24 Wilfried Gnonto 85 11 74 87 72 65 79 30 66 RM LM ST 20 Leeds United 9,5 25 Amad 85 10 75 85 71 68 80 25 50 RM ZOM 21 Manchester United 12,5 POT = Potenzial, WT = Wachstum, GES = Gesamtwertung, TEM = Tempo, SCH = Schießen, PAS = Passen, DRI = Dribbling, DEF = Defensive, PHY = Physis, POS = Positionen, Alt = Alter, Wert = Marktwert in Mio. Euro Zurück zum EA FC 25: Talente ZM, ZOM, ZDM, LM, RM Inhaltsverzeichnis RM Talente Frauen Rang Spieler POT WT GES TEM SCH PAS DRI DEF PHY POS Alt Verein Wert 1 Ane Elexpuru 85 9 76 84 68 73 76 73 61 RV RM 21 Athletic Bilbao 0,7 2 Katie Robinson 85 11 74 81 66 68 75 38 64 RM LM 21 Aston Villa 0,7 3 Mara Alber 83 10 73 77 66 64 74 54 66 RF RM 18 TSG 1899 Hoffenheim 0,45 4 Jaedyn Shaw 83 10 73 81 70 71 71 44 64 RM ZOM 19 San Diego Wave FC 0,5 5 Shana Chossenotte 83 11 72 83 66 63 73 36 55 RF RM 19 Leicester City 0,45 6 Aoba Fujino 82 10 72 77 72 65 74 23 56 RM 20 Manchester City 0,45 7 Daniela Arques 82 13 69 63 69 67 67 60 48 ZM RM 18 UD Levante 0,25 8 Sara Ortega 82 11 71 78 70 67 71 54 61 RM LM 19 Athletic Bilbao 0,35 9 Bicho 81 10 71 64 68 68 74 62 64 ZM RM 20 UDG Tenerife 0,35 10 Ornella Vignola 81 10 71 71 65 69 72 58 70 LM RM 19 FC Granada 0,35 11 Luca-Emily Birkholz 80 8 72 72 72 63 70 53 67 ST RM 20 FC Carl Zeiss Jena 0,4 12 Lilli Purtscheller 79 11 68 76 66 57 68 39 64 RM LV 20 SGS Essen 0,25 13 Kristyna Růžičková 79 15 64 65 58 59 64 56 64 LM RM ST 21 Slavia Prag 0,15 14 Tessa Blumenberg 79 10 69 71 62 66 68 46 61 RM 19 SC Freiburg 0,25 15 Amira Dahl 78 10 68 76 60 61 66 44 57 RM 18 SV Werder Bremen 0,2 16 Imane Touriss 78 11 67 71 64 61 70 28 44 RM ST 19 EA Guingamp 0,2 17 Michelle Cooper 78 9 69 74 68 65 68 43 66 RM ST 21 Kansas City Current 0,25 18 Carlottaamser 78 9 69 72 66 57 68 36 62 ST RM 20 Eintracht Frankfurt 0,25 19 Paulina Bartz 77 9 68 72 59 63 68 41 54 RM 19 Bayer 04 Leverkusen 0,2 20 Lucyatson 77 13 64 68 67 58 65 28 64 LM RM ST 20 FC Chelsea 0,15 21 Noa Selimhodzic 77 7 70 54 60 65 73 69 66 ZM RM 20 1. FFC Turbine Potsdam 0,25 22 Kim Schneider 77 8 69 63 71 63 67 55 63 ZOM RM 20 1. FFC Turbine Potsdam 0,2 23 Bea Sprung 75 10 65 66 58 60 64 43 57 RM ZM 19 FC Rosengård 0,15 24 Chiara Bücher 75 5 70 71 68 66 67 45 50 ST RM RV 20 FC Zürich 0,2 25 Emoke Pápai 75 8 67 70 60 62 66 52 58 RM 21 SV Werder Bremen 0,2 POT = Potenzial, WT = Wachstum, GES = Gesamtwertung, TEM = Tempo, SCH = Schießen, PAS = Passen, DRI = Dribbling, DEF = Defensive, PHY = Physis, POS = Positionen, Alt = Alter, Wert = Marktwert in Mio. Euro Zurück zum EA FC 25: Talente ZM, ZOM, ZDM, LM, RM Inhaltsverzeichnis