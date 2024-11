EA FC 25: Thunderstruck Upgrade Tracker - Alle Spieler*innen und Icons im Überblick

In unserem EA Sports FC 25 Thunderstruck Upgrade Tracker zeigen wir euch alle Thunderstruck-Spieler*innen und Icons des Black Friday Events 2024 und verraten euch, welche Upgrades sie bekommen und welche Fortschritte sie für weitere Verbesserungen bislang erzielt haben. Außerdem erklären wir euch, wann und wie Thunderstruck-Karten in EA Sports FC 25 Ultimate Team steigen können.

In der nachfolgenden Tabelle zeigen wir euch Spieler*innen und Icons, die bislang durch FC 25 Thunderstruck Leaks bekannt wurden. Behaltet aber immer im Hinterkopf, dass es sich dabei um keine offiziellen Informationen von EA handelt. Dementsprechend können geleakte Spieler oder ihre Werte teilweise oder komplett falsch sein. Sobald das Event offiziell begonnen hat, findet ihr an dieser Stelle alle von EA Sports veröffentlichten Profis mit ihren jeweiligen Verbesserungen. Infos zu noch erscheinenden Spielern findet ihr dann nur noch hier: FC 25: Thunderstruck Leaks .

Thunderstruck Upgrades erklärt: Wann und wie die Black Friday-Karten in FC 25 Ultimate Team steigen

Wie schon letztes Jahr, gibt es auch zum Black Friday 2024 wieder die FC 25 Thunderstruck Promo, bei der EA Sports ausgewählten aktiven Profis sowie Icons stark verbesserte Spezialkarten spendiert, die noch weiter steigen können, wenn ihre (repräsentativen) Teams im echten Fußball bestimmte Ziele erreichen. In diesem Jahr hat EA Sports ein paar kleinere Anpassungen bei den Upgrades vorgenommen, im Großen und Ganzen läuft es aber ähnlich ab, wie im letzten Jahr. Wie die Thunderstruck -Upgrades in FC 25 Ultimate Team im Detail funktionieren, erfahrt ihr nachfolgend.

Wie steigen Thunderstruck-Spielerkarten in EA FC 25?

Wie so gut wie alle Karten, erhalten auch die Thunderstruck-Spieler zum Release ihrer Karten in EA Sports FC 25 eine Verbesserung einzelner oder mehrere Attribute (Tempo, Schießen, Passen, Dribbling, Defensiv und Physis), was automatisch eine Steigerung ihrer Gesamtwertung bedeutet (das sogenannte "Initial-Upgrade"). Diese Upgrades erfolgen in der Regel in Übereinstimmung mit den Inform-Upgrade-Regeln. Es ist aber möglich, dass Profis mehrere Upgrade-Stufen nach oben springen, sodass ihre Attribute und / oder Gesamtwertung – abhängig von der Basiswertung – in einem Bereich zwischen +1 und +10 Punkte steigen können.

Überdies können Thunderstruck -Karten auch Sterne-Upgrades bei den Spezialwerten "Schwacher Fuß" (SF) und / oder "Spezialbewegung" (SB) sowie neue primäre und / oder sekundäre Positionen sowie neue und / oder verbesserte Spielerrollen bekommen. Zudem sind auch verbesserte und / oder neue PlayStyles und PlayStyle+ möglich.

Können Thunderstruck Upgrades erhalten?

Ja! Thunderstruck-Karten sind seit jeher dynamische Items und können somit (wie RTTK Karten oder FC Pro Live Karten) weitere Upgrades nach ihrem Release in FC 25 erhalten. Dafür müssen die Teams der aktiven Profis bestimmte Ziele im echten Liga-Fußball in ihrer Heimat erreichen. Gleiches gilt für Icons, die zwar kein Team mehr haben, für die Promo aber einem repräsentativen Team zugeordnet werden (üblicherweise das Team, bei dem sie die längste Zeit aktiv oder am erfolgreichsten waren). In diesem Jahr hat EA die Upgrade-Kriterien allerdings etwas überarbeitet. Soll heißen: Diesmal gibt es nur zwei mögliche Upgrades (statt drei), für die nun Siege und erzielte Tore notwendige sind (statt wie früher nur eine bestimmte Anzahl an Siegen).

Thunderstruck Upgrades für Spieler und männliche Icons:

2x PlayStyles & Rolle+ = Das Team eines Thunderstruck-Spielers/-Icons gewinnt ab dem 29. November 2 der nächsten 5 Spiele in der Heimatliga

+1 OVR & 1 Rolle+ = Das Team eines Thunderstruck-Spielers/-Icons erzielt ab dem 29. November mindestens 6 Tore in den nächsten 5 Spielen in der Heimatliga

Thunderstruck Upgrades für Spielerinnen und weibliche Icons:

2x PlayStyles & Rolle+ = Das Team einer Thunderstruck-Spielerin/-Icons gewinnt ab dem 29. November 1 der nächsten 5 Spiele in der Heimatliga

+1 OVR & 1 Rolle+ = Das Team einer Thunderstruck-Spielerin/-Icons erzielt ab dem 29. November mindestens 4 Tore in den nächsten 5 Spielen in der Heimatliga

