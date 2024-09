EA FC 25: Tipps und Tricks – Der große Guide im Überblick

Alles zum FC 25 UT Ultimate Team: Weekend League, Rivals, Evolutions, Packs, Preise, Coins verdienen, Transfermarkt nutzen, Team aufbauen Der Ultimate Team-Modus (kurz „UT 25“) gilt als der wichtigste und beliebteste Spielmodus und das dürfte sich auch in FC 25 nicht ändern, denn es gibt – angefangen beim neuen UT Rush-Modus bis zu FC IQ - etliche Neuerungen und Verbesserungen in dieser Saison. Im Kern geht es aber immer noch darum, aus über 19.000 Spielern*innen die eigene Traummannschaft auf die Beine zu stellen und sie an die Spitze zu führen. Die nachfolgenden Seiten sollen euch dabei helfen, einen leichten Einstieg in den Spielmodus zu finden und mit den Neuerungen zurechtzukommen. Folgt in Kürze Zurück zum EA FC 25: Tipps und Tricks Inhaltsverzeichnis

EA FC 25 Karrieremodus: Alles über Geld bekommen, Fitness, Aufstellungen und Co in der Karriere Nach dem Ultimate Team Modus ist der Karrieremodus der populärste Spielmodus und auch hier gibt es in EA Sports FC 25 einzige Neuerungen und Verbesserungen, die das Spielerlebnis verbessern sollen – beispielsweise könnt ihr nun den Karrieremodus in einer der fünf Top-Frauenligen oder mit einem ICON durchlaufen, die Kontrolle über einige der besten Männer- und Frauenteams aus jeder Spielwoche übernehmen oder dank FC IQ von den verbesserten Spielerollen, Entwicklungsplänen oder Taktik-Voreinstellungen profitieren. Es gibt auch ein verbessertes Moralsystem, überarbeitetes Scouting in der Jugendakademie, bessere Pressekonferenzen und viele weitere Anpassungen, die sich die Spieler gewünscht haben. Am Ende geht es beim Karrieremodus aber darum, als Trainer einer Mannschaft oder als junger aufstrebender Spieler (oder ICON) euer Schicksal in die Hand zu nehmen und die Spitze des Fußballolymp zu erklimmen. Auf den folgenden Seiten verraten wir euch alles, was ihr über die FC 25 Karriere wissen müsst. Folgt in Küze Zurück zum EA FC 25: Tipps und Tricks Inhaltsverzeichnis