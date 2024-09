EA FC 25 TOTW 1 ist da! – Messi, Hernández, Gabriel bekommen zum Saison-Auftakt die ersten Upgrades

Das EA Sports FC 25 TOTW 1 wurde vorgestellt und damit hat auch das wöchentliche Begleitevent zu den Liga-Betrieben im weltweiten Fußball begonnen. Woche für Woche werden die Spieler mit einer verbesserten TOTW-Karte ausgezeichnet, die in den letzten Tagen eine herausragende Leistung gezeigt haben. Den Anfang machen diesmal unter anderem Lionel Messi, Theo Hernández, Gabriel, Karim Benzema, Ousmane Dembélé und Khvicha Kvaratskhelia. Auf dieser Seite verraten wir euch, wer es ins FC 25 Team of the Week 1 geschafft hat und welche Upgrades die Spieler bekommen haben.

In der nachfolgenden Tabelle findet ihr die Spieler vom neuen Team of the Week 1. Die jeweiligen Upgrades der Profis haben wir euch in grüner Farbe markiert. Ihre Inform-Karten sind ab Mittwoch (18. September 2024, 19:00 Uhr) eine Woche lang bis zum nächsten Mittwoch (26. September 2024, 19:00 Uhr) in allen Karten-Packs enthalten.

Wer Profis aus den deutschen Ligen sammelt, hat in der ersten Woche drei Optionen: Klara Bühl vom FC Bayern München mit 85 Punkten, Victor Boniface von Bayer 04 Leverkusen mit 84 Zählern und Karim Adeyemi von der Borussia Dortmund mit 82 GES. Die erste TOTW Features Karte geht übrigens an Denis Zakaria (★), der von 79 auf 84 Punkten steigt.

EA Sports FC 25 TOTW Erklärung - so funktioniert das Team of the Week

Solltet ihr neu in FC 25 sein, wisst ihr wahrscheinlich nicht genau, worum es beim Team of the Week geht und weshalb es für die meisten Spieler so wichtig ist. Deshalb dröseln wir das Ganze nachfolgend für euch auf.

Was ist das FC 25 TOTW?

Das "Team of the Week" (abgekürzt "TOTW") oder im Deutschen "Team der Woche" (kurz "TDW") ist eine wöchentliche Promo, bei der Spieler und Spielerinnen in allen Fußballligen und Wettbewerben von EA Sports ausgezeichnet werden, wenn sie in der vorangegangenen Woche eine überdurchschnittliche Leistung abgeliefert haben. Häufig handelt es sich dabei um eine hohe Anzahl oder über spielentscheidende Tore oder Vorlagen, es können aber auch starke Abwehrleistungen, gehaltene Elfmeter / Torschüsse, Balleroberungen, Spielauszeichnung wie Man of the Match (MotM) oder einfach nur eine starke Performance über die gesamte Spieldauer hinweg sein. Einfach alles, was über der normalen Leistungserwartung eines Spielers liegt.

Maßgebend für die Auszeichnung als TOTW-Spieler in FC 25 ist individuelle Leistung eines Profis, selbst wenn die Mannschaft ein Match verliert oder Unentschieden spielt. Als Belohnung gibt es in FC 25 ein sogenanntes "Inform-Upgrade" der Basis-Karte des jeweiligen Profis, die ein spezielles Design hat und verschiedene Verbesserungen von unterschiedlichen Werten erhält. In diesem Jahr kehrt EA Sports wieder zur früheren TOTW-Teamstärke zurück. Sprich: Es gibt nun jede Woche wieder 23 Spieler im Team of the Week und nicht mehr 18 wie im letzten Jahr.

TOTW Features Karte erklärt - das bedeutet der Stern (★) beim TOTW-Upgrade

Wenn ihr euch die TOTW-Karten genauer anseht, werdet ihr bei manchen Karten einen kleinen Stern (★) über der Gesamtwertung des Profis entdecken. Hierbei handelt es sich um keinen Fehler, sondern um die Information, dass dieser Spieler / diese Spielerin eine sogenannte "TOTW Features Karte" bekommen hat.

TOTW Features Karten sind im Grunde wie normale TOTW-Karten, allerdings mit einem entscheidenden Unterschied: sie haben ein doppeltes Inform-Upgrade bekommen (siehe So funktionieren Inform-Upgrades in FC 25). Diese Mechanik wurde eingeführt, um starke Leistungen zu würdigen und auch niedriger bewertete Profis, die sonst wegen ihrer Gesamtwertung eher uninteressant sind, auf eine vergleichbare Leistungsstufe mit den anderen TOTW-Spielern zu bringen.

Zu Beginn der TOTW-Releases gibt es in der Regel immer nur einen Profi pro Team der Woche, häufig werden es im Laufe der Zeit aber immer mehr. In der letzten Saison haben beispielsweise bis zu vier Spieler*innen eine TOTW Features Karte bekommen. Wie spendabel die Entwickler in FC 25 sind, wird sich noch zeigen müssen.

Wann kommt das neue Team of the Week in EA FC 25? – Datum und Uhrzeit

Beim EA Sports FC 25 Team of the Week bleibt mehr oder weniger alles beim alten und das gilt auch für den seit Jahren etablierten Zeitplan. Im Klartext heißt das: Das neue FC 25 TOTW wird immer mittwochs um 19:00 Uhr von EA Sports vorgestellt und im Spiel veröffentlicht. Die verbesserten Inform-Karten sind dann 7 Tage lang (bis zum Release des nächsten TDW) in allen Karten-Packs zu finden.

Damit ihr euch stets auf das nächste TOTW vorbereiten könnt, liefern wir euch immer montags unsere TOTW Predictions. In selbigen stellen wir euch die Spieler vor, die eine gute Performance gezeigt haben und daher eine echte Chance haben, ins neue Team der Woche zu kommen, und welche Verbesserungen sie erwarten können.

Was TOTW-Karten sind und wie man sie bekommt

Bei den TOTW-Karten handelt es sich um sogenannte "Inform-Karten", die wiederum eine verbesserte Version der normalen Basiskarten (Non-Inform) mit individuellem Kartendesign darstellen. Fußballprofis aus aller Welt haben Woche für Woche die Möglichkeit, von EA ins Team of the Week gewählt zu werden und können daher im Laufe der Zeit auch mehrere TOTW-Karten bekommen, wobei im Spiel stets die beste / neueste Version der TOTW-Karte verfügbar ist.

Als Ursprungsmaterial für eine TOTW-Karte kommt entweder die Basiskarte oder – wenn er bereits ein – oder mehrmals im Team der Woche gelandet ist – die beste TOTW-Karte eines Profis zum Einsatz. Entsprechend den Inform-Upgrade-Regeln wird dann die Gesamtwertung sowie die zugehörigen Attribute der Spielerkarte erhöht. Wie hoch dieses Upgrade genau ausfällt, hängt in jeden einzelnen Fall ab, wie hoch die aktuelle Gesamtwertung ist (in der Regel gibt es Verbesserungen zwischen +10 und +1 Punkte). Neben der Gesamtwertung können im Rahmen der Inform-Upgrades auch neue oder andere Positionen, Spielerrollen oder Spielstile hinzukommen oder wegfallen und auch andere Verbesserungen wie Sterne-Upgrade bei Schwacher Fuß und / oder Spezialbewegung sind möglich.

Sobald ein neues Team der Woche veröffentlicht wurde, sind die entsprechenden Spezialkarten immer eine Woche lang (bis zum Release des nächsten Teams) in allen Karten-Packs enthalten. Euer Glück entscheidet jedoch darüber, welche Karten ihr aus den Packs zieht und ob sich darunter ein TOTW-Spieler befindet. Packs, die eine höhere Anzahl an Spielerkarten beinhalten, bieten logischerweise eine höhere Chance, dass sich darunter ein TOTW-Spieler befindet. Einige Packs garantieren sogar einen oder mehrere Inform-Karten mit einer bestimmten Wertung oder darüber, während der Inhalt von anderen Packs komplett zufällig bestimmt, was auch bedeuten kann, dass mit sehr viel Pech keine Inform-Karte dabei ist. Neben den Packs könnt ihr Team der Woche-Karten auch auf dem Transfermarkt kaufen und manchmal bei Aufgaben als Belohnung erhalten.

So funktionieren Inform-Upgrades in FC 25

Die meisten Werte-Upgrades in FC 25 – dazu gehören auch Team-of-the-Week-Karten und so gut wie allen anderen Event-Spezialkarten – folgen den sogenannten „Inform-Upgrade“-Regeln. Dabei werden die einzelnen Attribute respektive die Gesamtwertung einer Karte als Ausgangslage herangezogen und um eine bestimmte Anzahl von Punkten verbessert. Wie hoch diese Verbesserung im Einzelnen ausfällt, hängt stets von der Ausgangslage ab.

Klingt zunächst recht komplizierter, doch wenn ihr einen Blick auf die nachfolgende Liste werft, seht ihr, dass es ganz simpel ist. Hier mal ein Beispiel zu Verdeutlichung: Hat ein Profi bereits eine sehr hohe Gesamtwertung wie etwa 90 GES, gehört er oder sie bereits zu den Weltstars und kann sich deshalb nur noch wenige Punkte verbessern (das Maximum sind 99 GES). In diesem Beispiel wäre bei 90 Punkte lediglich ein Upgrade von +1 auf 91 GES möglich. Nehmen wir im Gegensatz dazu ein junges Talent, das noch am Anfang seiner Profilaufbahn steht und deshalb nur eine Gesamtwertung von 70 GES hat, geht man davon aus, dass er oder sie noch viel Potenzial nach oben hat und folglich größere Leistungssprünge hinlegen kann. Bei 70 GES würde ein Inform-Upgrade +8 Punkte bedeuten, womit der Profi 78 GES erreichen würde. Die nachfolgende Liste zeigt euch, in welchem Werte-Bereich es welche Upgrades gibt:

50 - 61 = +11 Punkte

62 – 65 = +10 Punkte

66 – 67 = +9 Punkte

68 – 70 = +8 Punkte

71 – 72 = +7 Punkte

73 – 75 = +6 Punkte

76 = +5 Punkte

77 – 78 = +4 Punkte

79 – 81 = +3 Punkte

82 – 84 = +2 Punkte

85 – 98 = +1 Punkte

Warum sind TOTW-Karten in FC 25 so wichtig / besonders?

Im Verlauf der Ultimate Team Saison 2024/25 wird EA Sports sehr viele und starke Spezialkarten im Rahmen von Kampagnen, Events und Promos ins Spiel bringen. Diese sind zwar oftmals (aber nicht immer) besser als die TOTW-Karten, dennoch sollte ihr TOTW-Karten nicht unterschätzen, denn im Gegensatz zu den Event-Karten sind sie das ganze Jahr über im Spiel erhältlich und nicht nur im Zuge der ein oder zwei Wochen eines Events.

Ihren Haupteinsatzzweck haben TOTW-Karten allerdings in der Regel bei SBCs, denn häufig braucht ihr TOTW-Karten, um bestimmte Anforderungen bei der Aufgabe zu erfüllen – etwa eine bestimmte Team-Gesamtwertung erreichen oder es muss ein oder mehrere TOTW-Profis im Team sein. Deshalb werden TOTW-Karten auch gern als "SBC Futter" bezeichnet.

TOTW-Karten könnt ihr übrigens auch auf dem Transfermarkt handeln, was bei Spezialkarten nur begrenzt möglich ist. Nachdem man vergleichsweise leicht und häufig an TOTW-Karten herankommt, kann man auf dem Transfermarkt oft gute Spieler zu halbwegs vernünftigen Preisen kaufen und auch selbst leicht an etwas In-Game-Währung kommen, wenn man überflüssige Karten verkauft.

