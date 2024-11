EA FC 25 TOTW 11 Predictions: Kane, Salah, Saka– wer schafft es ins Team of the Week 11?

In dieser Woche gab es sehr viele Tore, dementsprechend EA Sports FC 25 TOTW 11 Predictions recht erfreulich und großzügig aus. Mit dabei sind unter anderem Harry Kane, Mohamed Salah, Federico Valverde, Bukayo Saka, Clara Mateo, Granit Xhaka, Joao Pedro, James Maddison, Exequiel Palacios, Marcus Thuram und Patrik Schick. Es gibt aber noch viele mehr, welche Profis noch eine Chance aufs EA Sports FC 25 Team of the Week 11 haben, erfahrt ihr nachfolgend auf dieser Seite.

FC 25 Team of the Week 11 Vorhersagen – die aussichtsreichsten Anwärter*innen

Nachfolgend zeigen wir euch die Profis, die sich seit letztem Mittwoch mit ihren Leistungen hervorgetan haben und damit als Kandidaten für das TOTW 11 infrage kommen. Ob und welche Vorhersagen sich am Ende bewahrheiten werden, erfahren wir am Mittwochabend (27. November, 19:00 Uhr), wenn EA Sports das offizielle TDW 11 enthüllt. Bis es so weit ist, stecken in den Packs weiterhin die Karten vom FC 25 Team der Woche 10.

EA Sports FC 25 TOTW 11 Predictions: So könnte das Team of the Week 11 aussehen.

Stürmer

Spieler Qualifikation GES POS Verein Christos Tzolis 4 Tore ↑ 83 (75) LF (LM) FC Brügge Emmanuel Latte Lath 3 Tore, 1 Vorlage ↑ 83 (71) ST FC Middlesbrough Mika Biereth 2 Tore, 2 Vorlagen ↑ 83 (80) ST SK Sturm Graz Harry Kane 3 Tore ↑ 92 (91) ST FC Bayern München Clara Mateo 3 Tore ↑ 87 (86) ST (RM, ZOM, RF) Paris FC Patrik Schick 3 Tore ↑ 84 (82) ST Bayer 04 Leverkusen Ricardo Pepi 3 Tore ↑ 83 (80) ST PSV Eindhoven Marcus Thuram 2 Tore, 1 Vorlage ↑ 85 (83) ST Inter Mailand (Lombardia FC) Bojan Miovski 2 Tore, 1 Vorlage ↑ 83 (74) ST FC Girona Joseph Paintsil 2 Tore, 1 Vorlage ↑ 83 (75) ↑ LF (RM, RF) LA Galaxy Oguz Aydin 2 Tore, 1 Vorlage ↑ 83 (73) ↑ LF (RM, LM, RF) Fenerbahce Istanbul Joaquin Correa 1 Tor, 2 Vorlagen ↑ 83 (74) ST (LM) Inter Mailand (Lombardia FC) Mohamed Salah 2 Tore ↑ 91 (90) RF (RM) FC Liverpool Adam Hlozek 2 Tore ↑ 83 (76) ST (ZOM) TSG 1899 Hoffenheim Ante Budimir 2 Tore ↑ 83 (78) ST CA Osasuna Maghnes Akliouche 2 Tore ↑ 83 (76) ↑ LF (RM, ZOM, RF) AS Monaco Manor Solomon 2 Tore ↑ 83 (76) LF (LM) Leeds United Bukayo Saka 1 Tor, 1 Vorlage ↑ 89 (88) RF (RM) FC Arsenal Igor Paixao 1 Tor, 1 Vorlage ↑ 83 (70) LF (LM, ZOM, RF) Feyenoord Rotterdam Jamie Bynoe-Gittens 1 Tor, 1 Vorlage ↑ 83 (75) LF (LM) Borussia Dortmund Josue Casimir 1 Tor, 1 Vorlage ↑ 83 (71) RF (RM, ST) Le Havre AC Julian Quinones 1 Tor, 1 Vorlage ↑ 83 (78) ST (LF) al-Qadisiya

Zurück zum EA Sports FC 25 TOTW 11 Inhaltsverzeichnis

Mittelfeld

Spieler Qualifikation GES POS Verein Finn Azaz 2 Tore, 2 Vorlagen ↑ 83 (71) ZOM (RM, ZM) FC Middlesbrough Xherdan Shaqiri 3 Tore ↑ 83 (80) ZOM (RF, RM) FC Basel Matheus Cunha 2 Tore, 1 Vorlage ↑ 83 (79) ZOM (ST) Wolverhampton Wanderers William Boving 2 Tore, 1 Vorlage ↑ 83 (68) ZOM (ST) SK Sturm Graz James Maddison 2 Tore ↑ 86 (85) RM (ZOM) Tottenham Hotspur Granit Xhaka 1 Tor, 1 Vorlage ↑ 87 (86) ZM (ZDM) Bayer 04 Leverkusen Joao Pedro 1 Tor, 1 Vorlage ↑ 87 (86) ZOM (ST, LM) Brighton & Hove Albion Exequiel Palacios 1 Tor, 1 Vorlage ↑ 86 (84) ZM (ZDM) Bayer 04 Leverkusen Enzo Fernandez 1 Tor, 1 Vorlage ↑ 84 (82) ZM (ZDM) FC Chelsea Sem Steijn 1 Tor, 1 Vorlage ↑ 84 (81) ↑ ZDM (ZOM, ZM) FC Twente Enschede Adam Armstrong 1 Tor, 1 Vorlage ↑ 83 (75) ↑ LM (ST, RF) FC Southampton Antonio Nusa 1 Tor, 1 Vorlage ↑ 83 (72) LM (RM, LF) RB Leipzig Hans Vanaken 1 Tor, 1 Vorlage ↑ 83 (80) ZOM (ZM) FC Brügge Ismaila Sarr 1 Tor, 1 Vorlage ↑ 83 (76) ↑ ZOM (RF, RM, LM) Crystal Palace Joao Gomes 1 Tor, 1 Vorlage ↑ 83 (78) ZDM (ZM) Wolverhampton Wanderers Niklas Dorsch 1 Tor, 1 Vorlage ↑ 83 (75) ZM (ZDM) 1. FC Heidenheim

Zurück zum EA Sports FC 25 TOTW 11 Inhaltsverzeichnis

Verteidiger & Torwart

Spieler Qualifikation GES POS Verein Johan Mojica 1 Tor, 1 Vorlage ↑ 83 (77) LV (LM) RCD Mallorca Ramy Bensebaini 2 Vorlagen ↑ 83 (78) LV (IV) Borussia Dortmund Federico Valverde 1 Tor, Clean Sheet ↑ 90 (89) ↑ RV (ZM, RM) Real Madrid Pedro Porro 1 Tor, Clean Sheet ↑ 85 (83) RV Tottenham Hotspur Lucas Beraldo 1 Tor, Clean Sheet ↑ 83 (77) IV (LV) Paris Saint-Germain Olivier Boscagli 1 Tor, Clean Sheet ↑ 83 (78) IV PSV Eindhoven Samuel Gigot 1 Tor, Clean Sheet ↑ 83 (77) IV Lazio Rom (Latium) Yann Aurel Bisseck 1 Tor, Clean Sheet ↑ 83 (77) IV Inter Mailand (Lombardia FC) Irene Paredes 1 Tor ↑ 89 (88) IV FC Barcelona Filip Kostic 1 Tor ↑ 84 (82) LV (LM, LF) Fenerbahce Istanbul Cesar Tarrega 1 Tor ↑ 83 (71) IV FC Valencia Ladislav Krejci 1 Tor ↑ 83 (77) IV (ZDM, ZM) FC Girona Melvin Bard 1 Tor ↑ 83 (78) LV (LM) OGC Nizza Mark Flekken 5/5 Tore gehalten, Clean Sheet ↑ 83 (79) TW FC Brentford Stefan Frei 8/9 Tore gehalten ↑ 83 (72) TW Seattle Sounders

Zurück zum EA Sports FC 25 TOTW 11 Inhaltsverzeichnis

Mehr zu EA Sports FC 25 findet ihr hier: