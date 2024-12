EA FC 25 TOTW 12 Predictions: Ronaldo, Kundananji, David – wer schafft es ins Team of the Week 12?

Die EA Sports FC 25 TOTW 12 Predictions sehen für ein starkes Team in der Woche eigentlich relativ gut, denn viele Tore wurden geschossen und das von vielen bekannten und hochkarätigen Profis wie Bellingham, Salah, Saka, Fernandes, Ronaldo, Benzema, Gabriel, Palmer, David, Lacazette, Marmoush, Reijnders, Schade, Kalimuendo, Kluivert und mehr. Einige dieser Kandidaten sind aber auch bei anderen FC 25 Promos dabei (was ihre Chance auf eine Inform-Karte reduziert) und überhaupt laufen viele Events mit hochwertigen Karten, wodurch EA nicht zwingend ein Spitzenteam raushaut. Das wird sich aber am Mittwoch zeigen. Wir stellen euch an dieser Stelle die Profis vor, die eine Chance aufs EA Sports FC 25 Team of the Week 12 haben.

EA Sports FC 25 TOTW 12 Inhalt: