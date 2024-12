EA FC 25 TOTW 13 Predictions: Hansen, Salah, Musiala– wer kommt ins Team of the Week 13?

Wir starten mit den EA Sports FC 25 TOTW 13 Predictions in die neue Woche und auch diesmal gibt es wieder sehr viele Topstars wie Hansen, Bellingham, Salah, De Bruyne, Griezmann, Shaw, Musiala, Schüller, Palmer, David, Nkunku oder Watkins, die durch ihre Leistung in den letzten Tagen aufgefallen sind. Es gibt aber noch viele mehr, welche Profis noch eine Chance aufs EA Sports FC 25 Team of the Week 13 haben, erfahrt ihr nachfolgend auf dieser Seite.

EA Sports FC 25 TOTW 13 Inhalt: