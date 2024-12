EA FC 25 TOTW 14 Predictions: Katoto, Son, Maddison - wer kommt ins Team of the Week 14?

Die EA Sports FC 25 TOTW 14 Predictions fallen in dieser Woche deutlich überschaubarer aus, denn einerseits wurde wegen der UEFA-Wettbewerbe weniger Liga-Fußball gespielt und andererseits haben sich einige Ligen (SPL, MLS, NWSL etc.) schon in die Winterpause verabschiedet. Das soll natürlich nicht bedeuten, dass es keine Chancen auf ein gutes Team der Woche gibt – mit Katoto, Son, Rodrygo, Maddison, Freigang, Rolfö, Sima, Isak, Gvardiol, Cucurella oder Mittelstadt sind einige bekannte Namen dabei – allerdings wird es wohl mehr SBC-Futter dabei sein, als in den letzten Wochen. Nachfolgend zeigen wir euch, welche Profis noch eine Chance aufs EA Sports FC 25 Team of the Week 14 haben.

EA Sports FC 25 TOTW 14 Inhalt: