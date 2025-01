EA FC 25 TOTW 17 Predictions: Haaland, Bellingham, Pajor- wer kommt ins Team of the Week 17?

Wir starten mit den EA Sports FC 25 TOTW 17 Predictions in die neue Woche und die zeigen sich wegen der zahlreichen Winterpausen in den großen Ligen mal wieder recht überschaubar. Dementsprechend liefern vor allem die englischen Ligen, Frauenligen und zweite Ligen entsprechende Kandidaten, darunter Haaland, Pajor, Gyökeres, Mbeumo, Martinez, Paralluelo, En-Nesyri, Kamara, Boakye, Kühn, da Costa, Jimenez, El Arabi und viele mehr. Nachfolgend zeigen wir euch, welche Profis noch eine Chance aufs EA Sports FC 25 Team of the Week 17 haben, insgesamt dürfte das TOTW 17 allerdings vorwiegend SBC-Futter liefern und nur wenige außergewöhnliche Karten mitbringen.

