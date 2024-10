EA FC 25 TOTW 4 Predictions: Messi, Lewandowski, Popp – wer kommt ins Team of the Week 4?

Wir starten in die neue Woche und das bedeutet auch neue EA Sports FC 25 TOTW 4 Predictions. Wie jede Woche gibt es auch diesmal wieder einige herausragende Leistungen, beispielsweise hat Tom Cannon vier Tore versenkt, Retegui, Lewandowski, Thuram, Davitashvili jeweils drei und zwei Tore gibt es von sehr vielen Profis wie Girelli, Palacios, Beerensteyn, Freigang, Mitrovic, Mane, Wind oder Burkard. Auch einige sehr bekannte Namen sind unter den Anwärtern dabei, darunter Messi, Lewandowski, Valverde, Popp, Saka oder Raphinha. Insgesamt stehen die Chancen also relativ gut, dass EA ein ordentliches Team der Woche zusammenzimmert. Nachfolgend erfahrt ihr, welche Spieler mit welchen Leistungen als mögliche Kandidaten fürs EA Sports FC 25 Team of the Week 4 infrage kommen könnten.

EA Sports FC 25 TOTW 4 Inhalt: