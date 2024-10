EA FC 25 TOTW 6 Predictions: Kane, Lewandowski, Salah – wer kommt ins Team of the Week 6?

Wir starten mit EA Sports FC 25 TOTW 6 Predictions in die neue Woche und nachdem der Liga-Fußball wieder läuft, gibt es diesmal auch wieder viele Anwärter. Ganz oben steht Harry Kane, der mit Toren und bislang noch keiner TOTW-Karte quasi dabei sein muss. Es gibt natürlich viele mehr, denn Tore wurden jede Menge geschossen. Beispielsweise Lewandowski, Icardi, Suarez, Sorloth, Williams, Colpani, Kössler, Forsberg, Kaneryd, Kleindienst, Cataldi, Corley oder Hornby, um nur ein paar zu nennen. Welche Profis noch eine Chance aufs EA Sports FC 25 Team of the Week 6 haben, erfahrt ihr nachfolgend auf dieser Seite.

EA Sports FC 25 TOTW 6 Inhalt: