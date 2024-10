EA FC 25 TOTW 7 Predictions: Lewandowski, Musiala, Retegui – wer kommt ins Team of the Week 7?

Zum Start der neuen Woche gibt es die EA Sports FC 25 TOTW 7 Predictions , die sich erneut recht vielseitig zeigen. Unter anderem sind Lewandowski, Musiala, Raphinha, Retegui, Lookman, Puig, Mbeumo, Davitashvili, Lukebakio, Kössler und Kean in der Runde der möglichen Kandidaten. Welche Profis noch eine Chance aufs EA Sports FC 25 Team of the Week 7 haben, erfahrt ihr nachfolgend auf dieser Seite.

FC 25 Team of the Week 7 Vorhersagen – die aussichtsreichsten Anwärter*innen

Nachfolgend stellen wir euch die Profis vor, die seit letztem Mittwoch eine besonders starke Leistung gezeigt haben und somit als Kandidaten für das TOTW 7 infrage kommen. Ob und welche Vorhersagen sich am Ende als korrekt herausstellen, erfahren wir am Mittwochabend (30. Oktober, 19:00 Uhr), wenn EA Sports das offizielle TDW 7 enthüllt. Bis es so weit ist, stecken in den Packs weiterhin die Karten vom FC 25 Team der Woche 6.

EA Sports FC 25 TOTW 7 Predictions: So könnte das Team of the Week 7 aussehen.

Stürmer

Spieler Qualifikation GES POS Verein Ademola Lookman 2 Tore, 2 Vorlagen ↑ 84 (82) ST Atalanta Bergamo (Bergamo Calcio) Xherdan Shaqiri 1 Tor, 3 Vorlagen ↑ 80 (73) ↑ RF (ZOM, RM) FC Basel Zakaria Aboukhlal 2 Tore, 1 Vorlage ↑ 81 (75) ↑ LF (RM, RF, ST) FC Toulouse Daniel Hanslik 2 Tore, 1 Vorlage ↑ 80 (67) ST (LM, ZOM) 1. FC Kaiserslautern Dejan Joveljic 2 Tore, 1 Vorlage ↑ 80 (73) ST LA Galaxy Robert Lewandowski 2 Tore ↑ 90 (89) ST FC Barcelona Mateo Retegui 2 Tore ↑ 86 (84) ST Atalanta Bergamo (Bergamo Calcio) Bryan Mbeumo 2 Tore ↑ 83 (80) RF (RM, ST) FC Brentford Zuriko Davitashvili 2 Tore ↑ 83 (80) LF (RM, LM) AS Saint-Étienne Dodi Lukebakio 2 Tore ↑ 82 (79) RF (RM, ST, LF) FC Sevilla Melissa Kössler 2 Tore ↑ 82 (79) ST (RF) TSG 1899 Hoffenheim Moise Kean 2 Tore ↑ 82 (78) ST AC Florenz Chris Wood 2 Tore ↑ 81 (76) ST Nottingham Forest Georges Mikautadze 2 Tore ↑ 81 (77) ST Olympique Lyon Kristjan Asllani 2 Tore ↑ 81 (75) ↑ ST (ZDM, ZM) Inter Mailand (Lombardia FC) Myziane Maolida 2 Tore ↑ 80 (71) LF (LM, ST) Al-Kholood Ricardo Pepi 2 Tore ↑ 80 (73) ST PSV Eindhoven Raphinha 1 Tor, 1 Vorlage ↑ 87 (86) LF (RM, LM, RF) FC Barcelona Troy Parrott 1 Tor, 1 Vorlage ↑ 83 (80) ST (RF) AZ Alkmaar Dilane Bakwa 1 Tor, 1 Vorlage ↑ 81 (75) ↑ ST (RM, RF) RC Straßburg Fabio Martins 1 Tor, 1 Vorlage ↑ 81 (76) LF (LM) Al-Khaleej El Bilal Toure 1 Tor, 1 Vorlage ↑ 80 (72) ST VfB Stuttgart Sam Lammers 1 Tor, 1 Vorlage ↑ 80 (74) ST FC Twente Enschede Bryan Zaragoza 2 Vorlagen ↑ 84 (81) LF (RM, LM, RF) CA Osasuna

Mittelfeld

Spieler Qualifikation GES POS Verein Julian Justvan 3 Tore, 1 Vorlage ↑ 80 (73) ZOM (RM, LM, RF) 1. FC Nürnberg Ryan Gauld 3 Tore ↑ 82 (78) ↑ ZOM (LF, LM, RF) Vancouver Whitecaps Kerem Akturkoglu 3 Tore ↑ 81 (77) LM (ZOM, LF) Benfica Lissabon Riqui Puig 2 Tore, 1 Vorlage ↑ 84 (82) ZM (ZOM) LA Galaxy Piotr Zielinski 2 Tore ↑ 84 (81) ZM (ZDM) Inter Mailand (Lombardia FC) Gia Corley 2 Tore ↑ 81 (77) ↑ LM (ZM, ZOM) TSG 1899 Hoffenheim Andrey Santos 2 Tore ↑ 80 (73) ZDM (ZM) RC Straßburg Carlo Holse 2 Tore ↑ 80 (70) ↑ ZOM (RM ZM, RF) Samsunspor Clint Leemans 2 Tore ↑ 80 (67) ZM (ZDM) NAC Breda Charles De Ketelaere 1 Tor, 2 Vorlagen ↑ 82 (79) ZOM (ST) Atalanta Bergamo (Bergamo Calcio) Michel Vlap 1 Tor, 2 Vorlagen ↑ 80 (73) LM (ZOM, LF) FC Twente Enschede Jamal Musiala 1 Tor, 1 Vorlage ↑ 88 (87) ZOM (ZM, LM) FC Bayern München Lucas Beltran 1 Tor, 1 Vorlage ↑ 81 (75) ZOM (ST) AC Florenz Edoardo Bove 1 Tor, 1 Vorlage ↑ 80 (74) ↑ ZDM (ZM) AC Florenz Giorgos Kyriakopoulos 1 Tor, 1 Vorlage ↑ 80 (71) LM (LV) AC Monza Weston McKennie 2 Vorlagen ↑ 82 (78) ZM (ZDM) Juventus Turin Ismael Saibari 2 Vorlagen ↑ 81 (76) ZM (ZOM, RF) PSV Eindhoven

Verteidiger & Torwart

Spieler Qualifikation GES POS Verein David Kristjan Olafsson 3 Tore, 1 Vorlage ↑ 80 (65) LV (IV) KS Cracovia Katie McCabe 2 Tore, 2 Vorlagen, Clean Sheet ↑ 86 (85) LV (LM, LF) Arsenal WFC Guro Bergsvand 2 Tore, Clean Sheet ↑ 80 (71) IV (RV, LV) Brighton & Hove Albion Nuno Tavares 2 Vorlagen, Clean Sheet ↑ 80 (74) LV (LM) Lazio Rom (Latium) Giovanni Di Lorenzo 1 Tor, Clean Sheet ↑ 84 (82) RV (RM) SSC Neapel Anass Salah-Eddine 1 Tor, Clean Sheet ↑ 80 (67) LV (ZM) FC Twente Enschede Sinaly Diomand 1 Tor, 1 Vorlage ↑ 80 (73) IV AJ Auxerre Willi Orban 1 Tor ↑ 86 (85) IV RB Leipzig Jordi Alba 1 Tor ↑ 83 (80) LV Inter Miami Lutsharel Geertruida 1 Tor ↑ 82 (79) IV (RV) RB Leipzig Gerrit Nauber 1 Tor ↑ 80 (67) IV Go Ahead Eagles Deventer Mark Travers 6/7 Tore gehalten ↑ 80 (73) TH AFC Bournemouth Marko Dmitrovic 5/5 Tore gehalten, Clean Sheet ↑ 82 (78) TH CD Leganés Nikola Vasilj 4/4 Tore gehalten, Clean Sheet ↑ 80 (70) TH FC St. Pauli

