EA FC 25 TOTW 8 Predictions: Martinez, Gyökeres, Coman– wer kommt ins Team of the Week 8?

Wir starten mit den EA Sports FC 25 TOTW 8 Predictions in die neue Woche und die sehen ähnlich aus, wie in den letzten Wochen. Soll heißen: Es gibt viele Kandidaten wie Gyökeres, Lookman, Olmo, Esther, Kundananji, Martinez oder Gvardiol, die eine hohe Chance haben, ins neue TDW 8 zu kommen. Wie so oft hängt es aber von EA ab, welche Anwärter ausgewählt werden und wie sich das finale Team am Ende präsentiert. Welche Profis noch eine Chance aufs EA Sports FC 25 Team of the Week 8 haben, erfahrt ihr nachfolgend auf dieser Seite.

EA Sports FC 25 TOTW 8 Inhalt: