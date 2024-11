EA FC 25 TOTW 10 Predictions: Haaland, Ronaldo, Wirtz – wer kommt ins Team of the Week 10?

Die EA Sports FC 25 TOTW 10 Predictions fallen in dieser Woche nicht ganz so umfangreich aus, da die ersten Ligen wieder Pause für die Nations League machen. Dementsprechend wurden weniger Matches ausgetragen, die mögliche Kandidaten liefern können. Das bedeutet aber nicht, dass die Länderspiele, zweiten Ligen und Frauenligen nicht genügend Profis für ein ordentliches Team hervorgebracht haben, denn unter anderem haben sich Haaland, Ronaldo, Pierrot, Wirtz, Schüller, Kleindienst, Brahim, Panichelli, Palma und Stevens hervorgetan. Welche Profis noch eine Chance aufs EA Sports FC 25 Team of the Week 10 haben, erfahrt ihr nachfolgend auf dieser Seite.

EA Sports FC 25 TOTW 10 Inhalt: