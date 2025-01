EA FC 25: TOTY Icons Team 1 geleakt - Alle Ikonen und Infos zum Team des Jahres-Event

Mehr zum FC 25 Team of the Year:

Während die Abstimmung zum Team des Jahres noch in vollem Gange ist, gibt es bereits die ersten Leaks zu den EA Sports FC 25 TOTY Icons , die im Rahmen des "Team of the Year"-Events erscheinen werden. Es hat mittlerweile Tradition, dass eine Reihe von ehemaligen Fußballlegenden die stark verbesserte TOTY Icon-Karten erhalten, die die normalen Ikonen-Karten der jeweiligen Profis bei Weitem übertreffen. Nachfolgend verraten wir euch, welche ikonischen Spieler und Spielerinnen bei den FC 25 TOTY Icons dabei sein sollen, welche Upgrades sie bekommen können, wann die TOTY Icons in FC 25 Ultimate Team erscheinen und was ihr über die Team of the Year Icons noch wissen müsst.

Im Anschluss stellen wir euch alle Ikonen vor, die bislang durch FC 25 TOTY Icons Leaks bekannt geworden sind. Denkt aber daran, dass es sich dabei um keine offiziellen Informationen von EA Sports handelt. Die geleakten Profis und / oder ihre Werte könnten also teilweise oder komplett falsch sein, auch wenn vertrauenswürdige Data Miner wie FutSheriff, Donk, Fut Scoreboard, AsyFutTrader, FTR, FutPoliceLeaks und Co nur selten falschliegen.

Wie bei Spezialkarten üblich, erhalten auch die FC 25 TOTY Icons eine Steigerung einzelner oder mehrerer Attribute (Tempo, Schießen, Passen, Dribbling, Defensiv und Physis), wenn ihre jeweiligen Spezialkarten in FC 25 Ultimate Team veröffentlicht werden, was automatisch zu einer Erhöhung ihrer Gesamtwertung führt. (das sogenannte "Initial-Upgrade"). Diese Verbesserungen gehen mit den Inform-Upgrade-Regeln konform, wobei es beim Team des Jahres-Event üblich ist, dass Profis auch gleich mehrere Upgrade-Stufen nach oben springen können. Je nach Wertung der Basis-Icon-Karte sind Verbesserungen von +1 bis +5 GES bei den TOTY Icons üblich.

TOTY Icons Erklärung - so funktioniert Team of the Year Ikonen in FC 25 Ultimate Team

Das Event rund um das Team des Jahres kommt stets mit einem großen Rahmenprogramm daher und dazu zählen traditionell auch die TOTY Icons, die auch in FC 25 wieder dabei sind. Das Ganze läuft im Großen und Ganzen genauso ab, wie man es aus den letzten Jahren kennt, nur die Ionen sind anders. Falls ihr neu seid und bis jetzt nicht wisst, worum es bei den FC 25 TOTY Icons geht und wann sie erscheinen, erfahrt ihr nachfolgend alles Wichtige:

Wann kommen die TOTY Icons in FC 25?

Die Team of the Year Icons werden im Rahmen des FC 25 TOTY Events in zwei Teams vorgestellt. Das FC 25 TOTY Icons Team 1 erscheint am Freitag, dem 17. Januar 2025 um 19:00 Uhr und ist zunächst vier Tage verfügbar. Am Dienstag, dem 21. Januar 2025 (19:00) Uhr folgen die Ikonen von FC 25 TOTY Icons Team 2 für drei Tage. Ab Freitag, dem 24. Januar 2025 (19:00 Uhr) sind schließlich alle TOTY Icons im Spiel verfügbar.

Wie viele Ikonen erhalten eine FC 25 TOTY Icon Karte?

Die FC 25 TOTY Icons gehören schon seit Jahren zum Team des Jahres-Event, sind aber nur ein kleiner Bestandteil und eher ein Nebenprogramm zur Hauptattraktion, weshalb traditionell nur 12 bis 14 TOTY Ikonen veröffentlicht werden. Diese erscheinen in zwei Teams mit jeweils fünf bis sechs Spielern plus zwei Icons, die per SBC in FC 25 veröffentlicht werden. Dieses Schema verfolgt EA Sports schon lange und so sollte es auch diesmal sein. Dementsprechend sieht der Release-Plan folgendermaßen aus:

17. Januar 2025 (19:00 Uhr) = Release FC 25 TOTY Icons Team 1

21. Januar 2025 (19:00 Uhr) = Release FC 25 TOTY Icons Team 2

17. bis 30. Januar 2025 = Einzelne TOTY Icons via SBC / Objective

Wie bekommt man TOTY Icons in EA FC 25?

Üblicherweise werden zehn bis zwölf TOTY Icons-Karten während des Team des Jahres-Events in Karten-Packs in FC 25 Ultimate Team veröffentlicht. Hinzu kommen in der Regel zwei TOTY Icons, die via SBC in FC 25 erscheinen. Die Karten aus den Packs sind zudem in der Regel handelbar, dementsprechend könnt ihr TOTY Icons auch auf dem FC 25 Transfermarkt finden, rechnet aber mit hohen Preisen.

Für Karten aus Pack gelten die bekannten Regeln: Die TOTY Icons-Karten ersetzen für die Dauer ihres Releases die normalen Icons-Karten der entsprechenden Profis in FC 25 Ultimate Team. Alle Packs, die Spieler-Karten beinhalten, können auch TOTY Icons-Karten enthalten, vollkommen egal, ob ihr die Packs mit EA FC 25 UT Coins oder FC Points gekauft, sie gratis bekommen oder bei SBCs / Objektives erspielt habt. Packs, die mehr Profis-Karten beinhalten, haben wegen der höheren Kartenzahl auch eine höhere Chance, dass sich darunter eine Event-Karte befindet; garantierte TOTY Icons gibt es aber nicht. Welche Karten wie lange in den Packs stecken, hängt vom Zeitpunkt ihres jeweiligen Releases in FC 25 UT Ultimate Team ab:

17.01.2025 bis 21.01.2025 = Karten von FC 25 TOTY Icons Team 1 in Packs

21.01.2025 bis 24.01.2025 = Karten von TOTY Icons Team 2 in Packs

24.01.2025 bis 31.01.2025 = Alle FC 25 TOTY Icons Karten in Packs

Zurück zum FC 25 TOTY Icons Inhaltsverzeichnis

Mehr zu EA Sports FC 25 findet ihr hier: