EA FC 25: TOTY startet bald - Wann das Team of the Year kommt und wie das Event funktioniert

Wann kommt TOTY in FC 25? – Team of the Year Release Date und Zeitplan Das FC 25 TOTY-Event zählt zu den größten Promos des Jahres und läuft in bekannter Weise in mehreren Schritten über mehrere Wochen ab. EA Sports hat zwar bislang noch keinen Zeitplan bekannt gegeben, durch Leaks und anhand der Zeitpläne in den letzten Jahren lässt sich aber bereits abschätzen, wie das FC 25 TOTY-Event im Jahr 2025 ablaufen wird. So sieht der voraussichtliche Zeitplan für das FC 25 TOTY-Event aus: Sonntag 05.01.2025 (17:00 Uhr) = Vorstellung der TOTY Nominees

Montag 06.01.2025 (17:00 Uhr) bis 17.01.2025 (8:59 Uhr) = TOTY Abstimmung

Dienstag 14.01.2025 (17:00 Uhr) = TOTY Warmup

Donnerstag 16.01.2025 (17:00 Uhr) = Vorstellung der TOTY (Männer & Frauen)

Freitag 17.01.2025 (19:00 Uhr) bis 19.01.2025 = Release der TOTY Stürmer

Freitag 17.01.2025 (19:00 Uhr) bis 23.01.2025 = Release des TOTY Icons Team 1

Sonntag 19.01.2025 (19:00 Uhr) bis 21.01.2025 = Release der TOTY Mittelfeldspieler

Montag 20.01.2025 (19:00 Uhr) bis 24.01.2025 = Abstimmung für 12. Mann & 12. Frau des TOTY

Dienstag 21.01.2025 (19:00 Uhr) bis 23.01.2025 = Release der TOTY Verteidiger & Torwart

Donnerstag 21.01.2025 (19:00 Uhr) bis 31.01.2025 = Release des TOTY Icons Team 2

Donnerstag 23.01.2025 (19:00 Uhr) bis 31.01.2025 = Alle TOTY-Spieler & -Icons in Packs verfügbar

Freitag 24.01.2025 (19:00 Uhr) = Release 12. Mann / Frau & ehrenvolle Erwähnungen TOTY Dates🟦

🔹Vote - 6th of January

🔹Warmup - 14th

🔹Attackers - 17th

🔹Midfielders - 19th

🔹Defenders + GK - 21st

🔹Full Team - 23rd

🔹12th man - 24th

.#easportsfifa #eafc25 #toty pic.twitter.com/8CygtJxL5h — FifaTradingRomania (@fifa_romania) December 29, 2024 Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten Zurück zum FC 25 TOTY Inhaltsverzeichnis

Was ist FC 25 TOTY und was wird beim Event geboten? "TOTY" ist die Kurzform für "Team of the Year" – zu Deutsch: Team des Jahres. Es ist das älteste Event im Ultimate Team Spielmodus und zählt auch zu den wichtigsten Promos und wird traditionell immer am Anfang eines Kalenderjahres gefeiert. Der Name des Events verrät bereits, worum es geht, nämlich um die Spieler und Spielerinnen des letzten Kalenderjahres (2024). Diese werden – entgegen den meisten FC 25 Promos – nicht nur von den Experten bei EA Sports bestimmt, sondern im Rahmen des TOTY Votes von der Community gewählt. Dafür stellt EA Sports als ersten Schritt eine große Vorauswahl von über 100 Profis für die verschiedenen Positionen im Sturm, Mittelfeld, Verteidigung und Torwart auf einer entsprechenden Webseite vor – die sogenannten "TOTY Nominees". Fußballs und FC 25-Spieler aus aller Welt haben dann mehrere Tage Zeit, ihr ganz eigenes "Team des Jahres" aus den nominierten Kandidaten zu erstellen - einmal für die Herren und einmal für die Frauen. Die Profis, die am Ende die meisten Stimmen bekommen, landen im jeweiligen Team of the Year der Männer/ Frauen und bekommen (neben dem Ruhm) die sehr begehrten und stark verbesserten TOTY-Spezialkarten in FC 25 Ultimate Team. Hinzu kommt die Wahl eines 12. Profis, eine Reihe von Spielerlegenden als TOTY Icons sowie eine Auswahl von TOTY Nominees, die es knapp nicht mehr ins TOTY geschafft haben und daher als "Ehrenvolle Erwähnungen" mit verbesserten Karten veröffentlicht werden. Während die stark verbesserten TOTY-Karten die Hauptattraktion des Events sind, gibt es daneben auch noch ein großes Rahmenprogramm in FC 25 Ultimate Team. Dazu gehören unter anderem "Blitzrunden", bei denen einige interessante Packs (25k, 35k, 45k, 50k, 100k und 125k) für kurze Zeit und in begrenzter Menge günstiger im Shop erhältlich sind. Ferner könnt ihr Event-SBCs und Objectives lösen (darunter Flashback SBCs, Upgrade SBCs, Icon SBCs und mehr) und Evolutionen abschießen. Zurück zum FC 25 TOTY Inhaltsverzeichnis

Wie viele Spieler*innen kommen ins TOTY? – So viele Stürmer, Mittelfeld- und Abwehrprofis kommen ins Team des Jahres Schon seit jeher bilden 11 Profis das Team of the Year. Sie werden in einer 4-3-3-Formation zusammengestellt, folglich landen im FC 25 TOTY drei Stürmer, drei Mittelfeld-Profis, vier Verteidiger und ein Torwart. Seit dem letzten Jahr gibt es jeweils ein TOTY für die Herren mit 11 Spielern und ein TOTY für die Frauen mit 11 Spielerinnen. Damit ist aber noch nicht Schluss, denn zu den jeweils 11 Profis, die direkt im TOTY landen, kommt auch immer noch der sogenannte "12. Mann" respektive die "12. Frau" mit ein paar Tagen Abstand hinzu. Diese als "Fan-Favoriten" bezeichneten Profis werden ebenfalls von der Community gewählt, diesmal aber nicht mit einem Vote auf einer Webseite, sondern mit einer Abstimmung in FC 25 Ultimate Team. Neben den finalen TOTYs der Herren und Frauen stellt EA Sports auch stets noch eine große Auswahl der sogenannten "Ehrenvollen Erwähnungen" vor. Bei den Honorable Mentions handelt es sich um Profis, die beim Team of the Year-Vote als nominierten Kandidaten aufgestellt wurden, es bei der Abstimmung aber nicht ins finale TOTY geschafft haben. Sie werden sozusagen als eine Art B-Team vorgestellt, das ebenfalls verbesserte Spezialkarten erhält, jedoch mit weniger starken Upgrades als die eigentlichen TOTY-Karten. Im vergangenen Jahr hat EA die Anzahl der ehrenvollen Erwähnungen von 16 auf 23 erhöht, daher rechnen wir mit einer ähnlichen Anzahl in FC 25. Entgegen dem TOTY werden die ehrenvollen Erwähnungen in keiner besonderen Formation vorgestellt, es gibt also eine bunte Mischung aus Angreifern, Mittelfeldprofis und Abwehrspielern. Seit ein paar Jahren gehören auch Icons zum TOTY-Event. Üblicherweise stellt EA Sports zwei kleine TOTY Icon Teams im Verlauf der Promo vor. Im letzten Jahr gab es 2x sechs Profis, die mit den Karten im speziellen Design vorgestellt wurden. Mit mindestens genauso vielen Karten rechnen wir auch in FC 25. Zuletzt werden im Verlauf des Events noch eine Reihe von nominierten TOTY- Spieler*innen als SBC oder Objektive erscheinen, die es nicht ins TOTY oder zu den ehrenvollen Erwähnungen geschafft haben. Im Endeffekt rechnen wir also mit etwas um die 70 bis 80 Spezialkarten, die während des FC 25 Team of the Year-Events veröffentlicht werden. Zurück zum FC 25 TOTY Inhaltsverzeichnis

Wie bekommt man TOTY-Karten in FC 25 und warum sind sie so begehrt? Schon seit Jahren zählen die TOTY-Karten zu den begehrtesten Spezialkarten, und das ist auch in FC 25 nicht anders. Der Grund dafür ist relativ einfach: Die TOTY-Karten erhalten extrem starke Verbesserungen, wodurch die entsprechenden Profis häufig eine Gesamtwertung zwischen 93 und 98 erreichen. Mit solchen Ratings bleiben die Spieler*innen auch im restlichen Verlauf des Spiels stets eine starke Wahl und werden nicht so schnell ersetzt. Zudem werden die TOTY-Karten Profis zuteil, die ohnehin schon zu den besten zählen und auch bereits starke Werte als Basis mitbringen. Für Sammler ist zudem auch das dunkelblau-goldene Design eines der schönsten im Spiel, auch wenn das eher ein Nebenfaktor ist. In gewohnter Manier stellen Karten-Packs die vorrangige Quelle für TOTY-Karten in FC 25 Ultimate Team dar. Des Weiteren könnt ihr Team of the Year-Karten auch als Belohnung bei einer Reihe von themenbezogenen SBCs und Objektives verdienen, die im Verlauf des Events erscheinen werden. Nicht zu vergessen: Karten aus Packs handelbar und das gilt auch für die TOTY-Karten, somit könnt ihr euch auch auf dem Transfermarkt eindecken, rechnet aber mit gigantischen Preisen, immerhin zählen die Karten zu den besten im Spiel. Für Karten aus Pack gelten die üblichen Regeln: Die TOTY-Karten ersetzen für die Dauer der Promo die normalen Karten der jeweiligen Profis in Packs. Alle Packs, in denen Spieler-Karten enthalten sind, können auch TOTY-Karten stecken, vollkommen unabhängig davon, ob ihr die Packs mit EA FC 25 UT Coins oder FC Points gekauft, sie gratis bekommen oder bei SBCs / Objektives verdient habt. Packs, die mehr Profis-Karten beinhalten, haben wegen der höheren Kartenzahl auch eine höhere Chance, dass sich darunter eine Event-Karte befindet; garantierte Karten gibt es aber nicht. Welche Karten wie lange in den Packs stecken, ist stets an den Zeitpunkt der jeweiligen Releases in FC 25 UT Ultimate Team gebunden (siehe Wann kommt TOTY in FC 25? – Team of the Year Release Date und Zeitplan) Zurück zum FC 25 TOTY Inhaltsverzeichnis

Welchen Unterschied gibt es zwischen TOTY und TOTS in FC 25? Häufig sorgen die Abkürzungen "TOTY" und "TOTS" für Verwirrung, da sie sich nicht nur sehr ähnlich anhören, sondern auch recht ähnlich funktionieren. Es handelt sich aber um zwei verschiedene Promos die im Kern auch zwei ganz unterschiedliche Aspekte beleuchten. Das wird schnell ersichtlich, wenn sich nicht die Abkürzungen, sondern die vollen Namen ansieht: TOTY ist das Team des "Jahres" und TOTS das Team der "Saison". Bei jedem Event wird also ein anderer Zeitraum abgebildet. Zur Verdeutlichung: Beim "Team des Jahres" (TOTY) werden stets die besten Profis der Herren sowie Frauen des vergangenen Kalenderjahres gewählt, unabhängig davon, in welchen Ligen, Verbänden, Teams oder Ländern sie spielen. Es geht einfach nur um die besten professionellen Fußballspieler*innen eines Jahres. Bei der Abstimmung sind nicht nur Experten gefragt, sondern auch die Community, die das Endergebnis mitbestimmen können. Dagegen werden beim "Team der Saison" (TOTS) immer die besten Profis einer Fußball-Saison in den verschiedenen Ligen der Länder gewählt. Es spielt also keine Rolle, wo die Profis herkommen, solange sie in der entsprechenden Liga spielen. In den meisten Ländern beginnt die Saison im Spätsommer / Anfang Herbst und endet im späten Frühjahr / frühen Sommer. Eine Saison überstreckt sich also über die Hälfte von zwei Kalenderjahren. Traditionell findet das TOTS-Event in EA Sports Fußballsimulation immer kurz vor dem Saison-Ende der meisten Ligen (Juni) statt. Auch hier dürfen Fans wieder ihre Favoriten wählen, allerdings nur beim sogenannten "Community-Team". Die Teams für die anderen Fußball-Ligen bestimmt dagegen EA Sports. Zurück zum FC 25 TOTY Inhaltsverzeichnis