EA FC 25 TOTY Leaks – Diese Profis sind (angeblich) im Team of the Year

Im Anschluss stellen wir euch alle TOTY-Profis vor, die bislang durch FC 25 TOTY Leaks enthüllt wurden. Vergesst aber nicht, dass es sich dabei um keine offiziellen Informationen von EA Sports handelt. Die geleakten Profis und / oder ihre Werte könnten also teilweise oder komplett falsch sein, auch wenn vertrauenswürdige Data Miner wie FutSheriff, Donk, Fut Scoreboard, AsyFutTrader, FTR, FutPoliceLeaks und Co in der Regel richtig liegen.

So funktionieren TOTY Upgrades in EA Sports FC 25

Das Team of the Year-Event gehört zu den ältesten und populärsten Promos von EA Sports Fußballsimulation und das auch aus gutem Grund, denn hier kommen einige der stärksten Spezialkarten des Jahres in den Ultimate Team-Modus – und das für beliebte Profis, die als Elite des Fußballs gelten und somit starke Basiskarten als Grundlage mitbringen, die starke Verbesserungen erhalten. Kaum eine andere Promo bietet solch starke Karten, bei denen Wertungen weit über 90 GES der Standard sind, als das Team des Jahres. Welche Werte bei den TOTY-Upgrades wie und wann steigen können, erfahrt ihr nachfolgend.

Wann und wie steigen FC 25 TOTY-Karten?

Wie nahezu jede Spezialkarte bekommen auch Team of the Year-Profis zum Release ihrer jeweiligen Spezialkarten in EA FC 25 Ultimate Team eine Steigerung einzelner oder mehrerer Attribute (Tempo, Schießen, Passen, Dribbling, Defensiv und Physis), was automatisch zu einer Erhöhung ihrer Gesamtwertung führt (das sogenannte "Initial-Upgrade"). Diese Verbesserungen erfolgen nach den Inform-Upgrade-Regeln, wobei es bei den TOTY-Profis üblich ist, dass Spieler*innen gleich mehrere Upgrade-Stufen nach oben springen. Je nach Basiswertung der Profis ist eine Verbesserung der Gesamtwertung von bis zu +10 Punkten möglich, wobei Wertungen von bis zu 97 / 98 erreicht werden können.

Abgesehen von der Gesamtwertung können TOTY-Karten auch Sterne-Upgrades bei den Spezialwerten "Schwacher Fuß" (SF) und / oder "Spezialbewegung" (SB) erhalten. Auch neue Positionen sind in der Theorie möglich, in der Praxis tritt dieser Fall aber fast nie ein, da die gewählten Profis üblicherweise schon lange etablierte Stars im Fußball sind, die sich auf eine Rolle spezialisiert haben. Wenn überhaupt, gibt es Positionswechsel nur in winzigem Maßstab, etwa dass ein Stürmer zum Flügelstürmer wird oder ein rechter Verteidiger auch als rechter Außenverteidiger fungiert. Es wird aber nicht vorkommen, dass ein Verteidiger plötzlich eine Angriffsposition erhält.

Natürlich gibt es in FC 25 auch ein paar Neuerungen bei den TOTY Upgrades. Das sind zum einen neuen und / oder verbesserte Spielerrollen sowie neue und / oder verbesserte PlayStyles. Bereits letztes Jahr haben TOTY-Profis zwei PlayStyle+ erhalten, und in diesem Jahr setzt EA noch eines obendrauf und ermöglicht bis zu drei PlayStyle+.

🚨TOTY PLAYERS WILL GET 3 PS+ 🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶 pic.twitter.com/sbosLRZgKK — Fut Sheriff (@FutSheriff) January 14, 2025

Können FC 25 TOTY-Karten weitere Upgrades bekommen?

Nein! Bei den Team of the Year-Karten handelt es sich um NICHT dynamische Items, weshalb sie nach ihrem Initial-Upgrade zum Release in FC 25 Ultimate Team keine weiteren Verbesserungen erhalten können. Das wäre auch ziemlich übertrieben, denn die TOTY-Karten gehören zu den Besten, die es in der gesamten Saison von FC 25 geben wird – Ratings von 93 bis 97 sind hier die Regel, nicht die Ausnahme.

