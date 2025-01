EA FC 25: TOTY Vote hat begonnen – Alle Nominees fürs Team of the Year im Überblick

FC 25 TOTY Vote: Wann und wo kann man fürs Team of the Year abstimmen? Das Team of the Year wird auch in FC 25 wieder von den Fans und den Spieler mittels einer Online-Abstimmung auf einer eigens dafür eingerichteten Webseite von EA Sports gewählt. Zur Auswahl stehen über 157 Profis, die im Herrenfußball respektive Frauenfußball das Maß der Dinge sind. Der FC 25 TOTY Vote läuft von Montag, dem 6. Januar 2025 (17:00 Uhr) bis Montag, dem 13. Januar 2025 (8:59 Uhr). Hier geht’s zum EA Sports FC 25 TOTY Vote 2025 der Herren Hier geht’s zum EA Sports FC 25 TOTY Vote 2025 der Frauen Zurück zum FC 25 TOTY Inhaltsverzeichnis

FC 25 TOTY Stürmer Nominees: Diese Angreifer könnt ihr wählen Bei der Abstimmung für das Team des Jahres in FC 25 stehen euch diesmal 31 Nominierte TOTY Stürmer der Herren respektive 22 Nominierte TOTY Stürmerinnen der Frauen zur Auswahl. Ea hat damit vier Männer mehr nominiert, als im vergangenen Jahr, die Anzahl der Frauen blieb dagegen gleich. Für euer Team des Jahres könnt ihr euch jeweils drei der nachfolgenden Profis aussuchen. Nominierte FC 25 TOTY Stürmer der Herren Erling Haaland (Manchester City, Norwegen)

Mohamed Salah (FC Liverpool, Ägypten)

Bukayo Saka (FC Arsenal, England)

Phil Foden (Manchester City, England)

Ollie Watkins (Aston Villa, England)

Heung-Min Son (Tottenham Hotspur, Südkorea)

Bradley Barcola (Paris Saint-Germain, Frankreich)

Jonathan David (LOSC Lille, Kanada)

Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain, Frankreich)

Alexandre Lacazette (Olympique Lyon, Frankreich)

Harry Kane (FC Bayern München, England)

Omar Marmoush (Eintracht Frankfurt, Ägypten)

Serhou Guirassy (Borussia Dortmund, Guinea)

Deniz Undav (VfB Stuttgart, Deutschland)

Loïs Openda (RB Leipzig, Belgien)

Lautaro Martínez (Inter Mailand, Argentinien)

Dušan Vlahović (Juventus Turin, Serbien)

Ademola Lookman (Atalanta Bergamo, Nigeria)

Christian Pulisic (AC Mailand, USA)

Marcus Thuram (Inter Mailand, Frankreich)

Khvicha Kvaratskhelia (SSC Neapel, Georgien)

Artem Dovbyk (AS Rom, Ukraine)

Vini Jr. (Real Madrid, Brasilien)

Lamine Yamal (FC Barcelona, Spanien)

Raphinha (FC Barcelona, Brasilien)

Kylian Mbappé (Real Madrid, Frankreich)

Robert Lewandowski (FC Barcelona, Polen)

Antoine Griezmann (Atlético Madrid, Frankreich)

Viktor Gyökeres (Sporting Lissabon, Schweden)

Cristiano Ronaldo (al-Nassr FC, Portugal)

Lionel Messi (Inter Miami, Argentinien) Das sind die FC 25 TOTY Nominess Stürmer der Männer. Nominierte FC 25 TOTY Stürmerinnen der Frauen Khadija Shaw (Manchester City W.F.C., Jamaika)

Lauren Hemp (Manchester City W.F.C., England)

Lauren James (Chelsea FC Women, England)

Mariona Caldentey (FC Arsenal WFC, Spanien)

Mayra Ramírez (Chelsea FC Women, Kolumbien)

Tabitha Chawinga (Olympique Lyon, Malawi)

Kadidiatou Diani (Olympique Lyon, Frankreich)

Marie-Antoinette Katoto (Paris Saint-Germain, Frankreich)

Melchie Dumornay (Olympique Lyon, Haiti)

Alexandra Popp (VfL Wolfsburg, Deutschland)

Lea Schüller (FC Bayern München, Deutschland)

Vanessa Fudalla (RB Leipzig, Deutschland)

Kristin Kögel (Bayer 04 Leverkusen, Deutschland)

Caroline Graham Hansen (FC Barcelona, Dänemark)

Ewa Pajor (FC Barcelona, Polen)

Salma Paralluelo (FC Barcelona, Spanien)

Alba Redondo (UD Levante, Spanien)

Rasheedat Ajibade (Atlético Madrid, Nigeria)

Nerea Eizagirre (Real Sociedad, Spanien)

Barbra Banda (Orlando Pride, Sambia)

Sophia Smith (Portland Thorns, USA)

Asisat Oshoala (Bay FC, Nigeria) Das sind die FC 25 TOTY Nominess Stürmerinnen der Frauen.

FC 25 TOTY Mittelfeld Nominees: Die nominierten Profis für die Schaltzentrale Beim FC 25 TOTY Vote stehen euch diesmal 27 Nominierte TOTY Mittelfeldspieler der Herren respektive 26 Nominierte TOTY Mittelfeldspielerinnen der Frauen zur Option. Das ist ein Herr weniger als im vergangen Jahr, dafür aber vier Frauen mehr. Wie üblich kennt ihr nur jeweils drei der Profis fürs euer TOTY der Herren respektive Frauen herauspicken. Nominierte FC 25 TOTY Mittelfeldspieler der Herren Rodri (Manchester City, Spanien)

Cole Palmer (FC Chelsea, England)

Martin Ødegaard (FC Arsenal, Norwegen)

Declan Rice (FC Arsenal, England)

Bruno Fernandes (Manchester United, Portugal)

Vitinha (Paris Saint-Germain, Portugal)

Mahdi Camara (Stade Brest, Frankreich)

Edon Zhegrova (LOSC Lille, Kosovo)

Florian Wirtz (Bayer 04 Leverkusen, Deutschland)

Granit Xhaka (Bayer 04 Leverkusen, Schweiz)

Jamal Musiala (FC Bayern München, Deutschland)

Julian Brandt (Borussia Dortmund, Deutschland)

Xavi Simons (RB Leipzig, Niederlande)

Hakan Çalhanoğlu (Inter Mailand, Türkei)

Charles De Ketelaere (Atalanta Bergamo, Belgien)

Paulo Dybala (AS Rom, Argentinien)

Riccardo Orsolini (FC Bologna, Italien)

Jude Bellingham (Real Madrid, England)

Federico Valverde (Real Madrid, Uruguay)

Nico Williams (Athletic Bilbao, Spanien)

Pedri (FC Barcelona, Spanien)

Dani Olmo (FC Barcelona, Spanien)

Álex Baena (FC Villarreal, Spanien)

Martin Zubimendi (Real Sociedad, Spanien)

Ángel Di Maria (Benfica Lissabon, Argentinien)

Salem Al Dawsari (al-Hilal, Saudi-Arabien)

N'Golo Kanté (Ittihad FC, Frankreich) Das sind die FC 25 TOTY Nominess Mitellfeldspieler der Männer. Nominierte FC 25 TOTY Mittelfeldspielerinnen der Frauen Yui Hasegawa (Manchester City W.F.C., Japan)

Sjoeke Nüsken (Chelsea FC Women, Deutschland)

Jill Roord (Manchester City W.F.C., Niederlande)

Guro Reiten (Chelsea FC Women, Norwegen)

Grace Clinton (Manchester United, England)

Lindsey Horan (Olympique Lyon, USA)

Grace Geyoro (Paris Saint-Germain, Frankreich)

Clara Mateo (Paris FC, Frankreich)

Gaëtane Thiney (Paris FC, Frankreich)

Klara Bühl (FC Bayern München, Deutschland)

Pernille Harder (FC Bayern München, Dänemark)

Svenja Huth (VfL Wolfsburg, Deutschland)

Laura Freigang (Eintracht Frankfurt, Deutschland)

Natasha Kowalski (SGS Essen, Deutschland)

Aitana Bonmatí (FC Barcelona, Spanien)

Vilde Bøe Risa (Atlético Madrid, Norwegen)

Alexia Putellas (FC Barcelona, Spanien)

Sandie Toletti (Real Madrid, Frankreich)

Karen Araya (Madrid CFF, Chile)

Laura Pérez (FC Granada, Spanien)

Temwa Chawinga (Kansas City Current, Malawi)

Croix Bethune (Washington Spirit, USA)

Trinity Rodman (Washington Spirit, USA)

Rose Lavelle (NJ/NY Gotham FC, USA)

Mallory Swanson (Chicago Red Stars, USA)

Marta (Orlando Pride, Brasilien) Das sind die FC 25 TOTY Nominess Mitellfeldspielerinnen der Frauen.