EA FC 25: Track Stars Tracker – Alle Heroes und Spieler*innen mit ihren Upgrades

In unserem EA Sports FC 25 Track Stars Upgrade Tracker stellen wir euch alle Spieler*innen und Heroes vor, die EA Sports im Rahmen des brandneuen Events mit verbesserten Spezialkarten ausstattet. Wir zeigen euch, welche Werte sich wie verbessert haben und erklären euch, wann welche Track-Stars-Karten in EA Sports FC 25 Ultimate Team steigen können.

FC 25 Track Stars Upgrade Tracker: Alle Profis und ihre Verbesserungen im Überblick

Die nachfolgende Tabelle zeigt euch alle Spieler, Spielerinnen und Heroes, die bis dato durch FC 25 Track Stars Leaks bekannt geworden sind. Vergesst aber nicht, dass es sich bei den Leaks um keine offiziellen Informationen von EA handelt. Sie könnten sich also teilweise oder sogar komplett als falsch herausstellen, auch wenn Data Miner und Leaker wie FutSheriff, Leandesign, Fut Police, FifaTradingRomania und Co seit Jahren sehr zuverlässig sind. Sobald das Event offiziell begonnen hat, findet ihr an dieser Stelle alle von EA Sports veröffentlichten Profis mit ihren jeweiligen Verbesserungen. Leaks zu noch erscheinenden Spielern findet ihr dann nur noch hier: FC 25 Track Stars Leaks.

Spieler Ratings / Upgrades PlayStyle+ & PlayStyles POS (Rolle) Land / Verein Lucio 91 / TBA★ SB / TBA★ SF

(Track Stars)

/ TBA★ SB / TBA★ SF (Track Stars) 89 / 3★ SB / 3★ SF

(Hero-Karte) PS+ 1 = Block

PS#1 = Power-Kopfball

PS#2 = Grätsche

PS#3 = Akrobatisch

PS#4 = In der Luft

PS#7 = IV (Vorstopper ++) Brasilien David Ginola 90 / 5★ SB / 5★ SF

(Track Stars)

/ 5★ SB / 5★ SF (Track Stars) 89 / 5★ SB / 5★ SF

(Basiskarte) PS+ 1 = Technik

PS#1 = Powerschuss

PS#2 = Flair

PS#3 = First Touch

PS#4 = Schneller Schritt

PS#7 = LM (Flügel-Motor ++)

ZOM (Motor +)

ST

LF Frankreich Ruben Dias 90 / TBA★ SB / TBA★ SF

(Track Stars)

/ TBA★ SB / TBA★ SF (Track Stars) 88 / 2★ SB / 4★ SF

(Basiskarte) PS+ 1 = Kante

PS#1 = Power-Kopfball

PS#7 = IV (Vorstopper ++)

IV (Mitspieldender Verteidiger-Profi +) Manchester City Thibaut Courtois 90 / TBA★ SB / TBA★ SF

(Track Stars)

/ TBA★ SB / TBA★ SF (Track Stars) 89 / 1★ SB / 3★ SF

(Basiskarte) PS+ 1 = Herauskommen

PS#1 = Weiter Abwurf

PS#2 = Flankenfang

PS#7 = TW (TW-Libero ++) Real Madrid Jay-Jay Okocha 89 / 5★ SB / TBA★ SF

(Track Stars)

/ 5★ SB / TBA★ SF (Track Stars) 88 / 5★ SB / 4★ SF

(Basiskarte) PS+ 1 = Tricks

PS#1 = Technik

PS#2 = Flair

PS#3 = Trivela

PS#7 = ZOM (Motor ++)

RM (Flügel-Motor +)

ST (Falsche 9 +) Nigeria Theo Hernandez 89 / TBA★ SB / TBA★ SF

(Track Stars)

/ TBA★ SB / TBA★ SF (Track Stars) 87 / 4★ SB / 3★ SF

(Basiskarte) PS+ 1 = Kante

PS#1 = Antizipation

PS#2 = Raserei

PS#3 = Schneller Schritt

PS#4 = Unerbittlich

PS#5 = Weiter Abwurf

PS#7 = LV (Falseback ++)

LM (Flügel-Motor +) AC Mailand (Milano FC) DaMarcus Beasley 88 / TBA★ SB / TBA★ SF

(Track Stars)

/ TBA★ SB / TBA★ SF (Track Stars) 85 / 3★ SB / 4★ SF

(Basiskarte) PS+ 1 = Raserei

PS#1 = Schneller Schritt

PS#2 = Unerbittlich

PS#7 = LM (Flügelmittelfeld-Profi ++)

LV (Flügelverteidiger-Profi +)

LF USA Granit Xhaka 88 / TBA★ SB / TBA★ SF

(Track Stars)

/ TBA★ SB / TBA★ SF (Track Stars) 86 / 3★ SB / 3★ SF

(Basiskarte) PS+ 1 = –

PS#1 = Angeschn. Schuss

PS#2 = Powerschuss

PS#3 = Entscheidender Pass

PS#4 = Grätsche

PS#5 = Kante

PS#7 = ZDM (Tief stehender Motor ++)

ZDM (Absicherung +)

ZM (Motor +) Bayer 04 Leverkusen Harry Kewell 88 / TBA★ SB / TBA★ SF

(Track Stars)

/ TBA★ SB / TBA★ SF (Track Stars) 87 / 4★ SB / 3★ SF

(Basiskarte) PS+ 1 = Powerschuss

PS#1 = Raserei

PS#2 = First Touch

PS#3 = Trivela

PS#7 = LF (Flügel ++)

ZOM (Halbflügel +)

LM Australien Inigo Martinez 88 / TBA★ SB / TBA★ SF

(Track Stars)

/ TBA★ SB / TBA★ SF (Track Stars) 81 / 2★ SB / 3★ SF

(Basiskarte) PS+ 1 = –

PS#1 = Weiter Pass

PS#2 = Grätsche

PS#7 = IV (Verteidiger-Profi +)

IV (Mitspieldender Verteidiger-Profi +) FC Barcelona Ivan Cordoba 88 / TBA★ SB / TBA★ SF

(Track Stars)

/ TBA★ SB / TBA★ SF (Track Stars) 87 / 2★ SB / 3★ SF

(Basiskarte) PS+ 1 = In der Luft

PS#1 = Power-Kopfball

PS#2 = Abdrängen

PS#7 = IV (Verteidiger-Profi ++)

IV (Vorstopper +) Italien Joe Cole 88 / TBA★ SB / TBA★ SF

(Track Stars)

/ TBA★ SB / TBA★ SF (Track Stars) 87 / 4★ SB / 4★ SF

(Basiskarte) PS+ 1 = Technik

PS#1 = Entscheidender Pass

PS#2 = Flair

PS#3 = First Touch

PS#4 = Trivela

PS#7 = RF (Flügel-Motor ++)

ZOM (Halbflügel +)

LF (Flügel-Motor +)

RM England Micky van de Ven 88 / TBA★ SB / TBA★ SF

(Track Stars)

/ TBA★ SB / TBA★ SF (Track Stars) 82 / 3★ SB / 3★ SF

(Basiskarte) PS+ 1 = –

PS#1 = Block

PS#2 = Grätsche

PS#7 = IV (Verteidiger-Profi +)

IV (Vorstopper +)

IV (Mitspieldender Verteidiger-Profi +) Tottenham Hotspur Asisat Oshoala 87 / TBA★ SB / TBA★ SF

(Track Stars)

/ TBA★ SB / TBA★ SF (Track Stars) 85 / 4★ SB / 4★ SF

(Basiskarte) PS+ 1 = –

PS#1 = Powerschuss

PS#2 = Raserei

PS#3 = Schneller Schritt

PS#4 = Trivela

PS#7 = ST (Knipser-Profi +) Bay FC Federico Chiesa 87 / TBA★ SB / TBA★ SF

(Track Stars)

/ TBA★ SB / TBA★ SF (Track Stars) 84 / 4★ SB / 4★ SF

(Basiskarte) PS+ 1 = –

PS#1 = Angeschn. Schuss

PS#2 = Raserei

PS#3 = Flair

PS#4 = Schneller Schritt

PS#5 = Trivela

PS#7 = RF (Innensturm-Profi +)

LF (Innensturm-Profi +)

ST (Falsche 9 +)

RM FC Liverpool Landon Donovan 87 / TBA★ SB / TBA★ SF

(Track Stars)

/ TBA★ SB / TBA★ SF (Track Stars) 86 / 4★ SB / 4★ SF

(Basiskarte) PS+ 1 = –

PS#1 = Lupfer

PS#2 = Raserei

PS#3 = First Touch

PS#4 = Trivela

PS#7 = ZOM (Schattensturm-Profi ++)

RM (Flügel-Motor +)

ST (Falsche 9 +) USA Ludovic Giuly 87 / TBA★ SB / TBA★ SF

(Track Stars)

/ TBA★ SB / TBA★ SF (Track Stars) 86 / 4★ SB / 4★ SF

(Basiskarte) PS+ 1 = Flair

PS#1 = Angeschn. Schuss

PS#2 = Harter Pass

PS#3 = Technik

PS#4 = Schneller Schritt

PS#5 = Unerbittlich

PS#6 = Akrobatisch

PS#7 = RM (Innensturm-Profi ++)

RF Frankreich Moussa Diaby 87 / TBA★ SB / TBA★ SF

(Track Stars)

/ TBA★ SB / TBA★ SF (Track Stars) 83 / 4★ SB / 3★ SF

(Basiskarte) PS+ 1 = Schneller Schritt

PS#1 = Raserei

PS#2 = First Touch

PS#7 = RM (Flügel-Motor +)

RM (Innensturm-Profi +)

ST (Falsche 9 +)

ZOM

RF Ittihad FC Alphonso Davies 86 / TBA★ SB / TBA★ SF

(Track Stars)

/ TBA★ SB / TBA★ SF (Track Stars) 82 / 4★ SB / 3★ SF

(Basiskarte) PS+ 1 = –

PS#1 = Raserei

PS#2 = Schneller Schritt

PS#7 = LV (Flügelverteidiger-Profi +)

LM FC Bayern München Anthony Gordon 86 / TBA★ SB / TBA★ SF

(Track Stars)

/ TBA★ SB / TBA★ SF (Track Stars) 82 / 3★ SB / 3★ SF

(Basiskarte) PS+ 1 = –

PS#1 = Angeschn. Schuss

PS#2 = Raserei

PS#3 = Schneller Schritt

PS#7 = LF (Innensturm-Profi +)

LM (Innensturm-Profi +) Newcastle United Federico Chiesa 86 / TBA★ SB / TBA★ SF

(Track Stars)

/ TBA★ SB / TBA★ SF (Track Stars) 84 / 4★ SB / 4★ SF

(Basiskarte) PS+ 1 = –

PS#1 = Angeschn. Schuss

PS#2 = Raserei

PS#3 = Flair

PS#4 = Schneller Schritt

PS#5 = Trivela

PS#7 = RF (Innensturm-Profi +)

ST (Falsche 9 +)

LF (Innensturm-Profi +)

RM FC Liverpool Karim Adeyemi 86 / TBA★ SB / TBA★ SF

(Track Stars)

/ TBA★ SB / TBA★ SF (Track Stars) 79 / 4★ SB / 4★ SF

(Basiskarte) PS+ 1 = Schneller Schritt

PS#1 = Raserei

PS#2 = Flair

PS#3 = Akrobatisch

PS#4 = In der Luft

PS#7 = LM (Flügel +)

LM (Innensturm-Profi +)

RM (Innensturm-Profi +)

ST

LF Borussia Dortmund

Zurück zum EA Sports FC 25 Track Stars Inhaltsverzeichnis