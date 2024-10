EA FC 25: Trailblazers Tracker: Alle Profis mit ihren Upgrades, Spielstilen und Spielerrollen im Überblick

In unserem EA Sports FC 25 Trailblazers Upgrade Tracker stellen wir euch alle Profis vor, die EA Sports als besondere Leistungsträger in der bisherigen Fußball-Saison ausgezeichnet hat. Wir verraten euch, welche Werte und Verbesserungen sie bekommen haben und wann und wie die Trailblazers-Karten in EA Sports FC 25 Ultimate Team steigen können.

EA Sports FC 24 Trailblazers Inhalt: