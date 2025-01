Bei EA schrillen die Alarmglocken: EA Sports FC 25 und Dragon Age: The Veilguard bleiben hinter den Erwartungen zurück - Finanzielle Prognose korrigiert

Publisher Electronic Arts hat seine Finanzprognose für das laufende Geschäftsjahr nach unten korrigiert.

Für den "Großteil" dieser Entwicklung sei das schlechter als erwartete Abschneiden von EA Sports FC 25 verantwortlich, aber auch Dragon Age: The Veilguard blieb hinter den Erwartungen zurück.

EA Sports FC 25 und Dragon Age: The Veilguard schwächeln

Zuvor ging das Unternehmen für das gesamte Geschäftsjahr von einem "mittleren einstelligen Wachstum bei den Live-Service-Umsätzen" aus, nun erwarte man hingegen einen "mittleren einstelligen Rückgang".

Nach der Veröffentlichung im September 2024 habe man bei EA Sports FC 25 eine "Verlangsamung der Dynamik" beobachtet, heißt es im Geschäftsbericht.

Zudem sei das Interesse an Dragon Age: The Veilguard niedriger als erwartet. Im abgelaufenen Geschäftsquartal hätten sich demnach rund anderthalb Millionen Spielerinnen und Spieler mit dem Rollenspiel beschäftigt. Das liege "nahezu 50 Prozent unter den Erwartungen des Unternehmens".

"Im dritten Quartal haben wir weiterhin qualitativ hochwertige Spiele und Erlebnisse in unserem gesamten Portfolio geliefert", sagt EA-CEO Andrew Wilson in einer Stellungnahme. "Dragon Age und EA Sports FC 25 blieben jedoch bei den Umsätzen hinter unseren Erwartungen zurück. Dennoch bleiben wir zuversichtlich im Hinblick auf unsere langfristigen Strategie und erwarten eine Rückkehr zum Wachstum im Geschäftsjahr 2026, wenn wir unsere Pipeline umsetzen."

Für das Gesamtjahr rechnet das Unternehmen nun mit einem Umsatz im Bereich von 7 bis 7,15 Milliarden Dollar.

Dragon Age: The Veilguard erschien im Oktober 2024 und kam, obwohl es bisher die Erwartungen des Publishers nicht erfüllt hat, bei den Kritikern größtenteils gut an. EA Sports FC 25 wurde wiederum im September 2024 veröffentlicht. Zuletzt hatte der Publisher ein umfangreiches Update für das Fußballspiel veröffentlicht, das zahlreiche Änderungen am Gameplay vornahm.