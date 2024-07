EA Sports FC 25 vorbestellen: Alle Editionen, Preise und Bonus-Inhalte im Überblick

EA Sports FC 25 kann seit dem 17. Juli 2022 (18:00 Uhr) für PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, und PC via EA App für Windows, Steam und Epic Games Store vorbestellt werden. Ihr könnt entweder über die jeweiligen Plattform-Shops (Xbox Store, PS Store etc.) oder auch über Dritthändler wie Amazon, Media Markt / Saturn und GameStop vorbestellen – preislich macht das übrigens keinen Unterschied. Die Standard Edition bekommt ihr quasi überall, die Ultimate Edition ist dagegen noch nicht bei allen Drittanbietern verfügbar, sollte aber nach und nach ins Angebot aufgenommen werden. Wir haben euch nachfolgend einmal die gängigsten Wege für die FC 25 Pre-Order der Standard Edition und Ultimate Edition aufgelistet:

Preislich sieht es so aus: Die FC 25 Standard Edition kostet für PS5 / PS4 und Xbox Xbox X|S|One rund 80 Euro, während sich PC-Spieler zehn Kröten sparen und rund 70 Euro auf den Tisch legen müssen. Bei der Ultimate Edition gibt es dagegen keine Unterschiede, die kostet ohne Ausnahme satte 100 Euro für alle Plattformen. Wie stellt die FC 25-Version für Nintendo Switch einen Sonderfall dar, hier müsst ihr nämlich nur rund 60 für die Standard Edition respektive 80 Euro für die Ultimate Edition auf den Tisch legen, bekommt dafür aber eine technisch abgespeckte Version. Hier die Preise in der Übersicht:

Soll ich FC 25 vorbestellen? – Für wen es sich lohnt

Während sich die Frage für Hardcore-Fans wohl überhaupt nicht stellt, gibt es sich den einen oder anderen Gamer, der sich fragt, ob man FC 25 lieber vorbestellt, lieber auf den Release wartet und auf fallende Preise hofft oder das Ganze lieber sein lässt. Hier müsst ihr natürlich selbst entscheiden, doch es gibt ein paar Dinge, die ihr bedenken solltet.

Wenn ihr FC 25 sicher spielen wollt, solltet ihr auf jeden Fall vorbestellen, denn dann sind euch die lukrativen Vorbesteller-Boni schon einmal sicher. Solltet ihr zudem schon frühestmöglich ins FIFA Ultimate Team einsteigen wollen, kommt ihr um die Ultimate Edition oder EA Play Pro Edition nicht herum, denn nur damit bekommt ihr sieben Tage vorab Zugang. Veteranen sollten zudem an die 10 % Rabatt denken.

Wollt ihr euch FC 25 nur mal ansehen oder gelegentlich zocken, könnt ihr gegebenenfalls ein paar Wochen warten, denn der Preis fällt vor allem zum Black Friday und Weihnachten. Hier könnt ihr viel Geld sparen, allerdings gibt es dann keine Pre-Order-Boni beziehungsweise sie haben ihren Vorteil im frühen Spiel verloren und natürlich sind euch alle anderen Spieler dann schon ein gutes Stück voraus.

Lieber die digitale oder physische Version von FC 25 vorbestellen?

Diese Frage stellt sich nur, wenn ihr die Standard Edition im Auge habt, denn die FC 25 Ultimate Edition gibt es auch in diesem Jahr wieder nur in rein digitaler Form. Die Standard-Edition gibt es dagegen auch physisch, was aber wohl nur für Sammler interessant ist. Beides hat seine Vor- und Nachteile, die ihr bedenken solltet. Beispielweise kann die Disc nicht pünktlich zum Spielstart bei euch im Briefkasten landen, während ihr mit einer digitalen Version bereits pünktlich zum Serverstart loslegen könnt, dafür habt ihr aber etwas Festes in den Händen (und fürs Regal), das euch keiner mehr nehmen kann.

Gründe für die digitale Version:

Ihr könnt das Spiel Pre-Downloaden und pünktlich zum Start des Early Access oder Release loslegen

Ihr spart euch den Weg und die Zeit zum Geschäft

Ihr könnt leichter zwischen Spielen wechseln

keine DVD, die irgendwann zerkratzt oder bricht

Ihr spart Plastikmüll / Ressourcen bei einer Lieferung (+1 Rating für Rette den Planeten)

Gründe für die physische Version:

Neues Ausstellungsstück für die Vitrine

Teilweise etwas günstiger erhältlich

Ihr könnt eine Rückerstattung verlangen

Ihr müsst keine riesige Datei vorab herunterladen

Lässt sich später wieder verkaufen

Zurück zum FC 25 vorbestellen Inhaltsverzeichnis