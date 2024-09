EA FC 25: Web App und Companion App – Alles zum Release, Login und Download

Bitte beachtet, dass es – insbesondere in den ersten Tagen nach dem Release der FC 25 Web App oder zum Start von großen Events – zu Überlastungen des Web-Dienstes kommen kann. In der Regel äußert sich das in einem sehr langsamen Laden / Reagieren der Webseite oder Fehlen des Login-Fensters. In der Regel müsst ihr hier Geduld aufbringen und darauf hoffen, dass der Ansturm abebbt. Gegebenenfalls kann es helfen, die Seite neu zu laden, den Browser-Cache zu löschen, einen anderen Browser zu verwenden oder testweise vorhandene Browser-Erweiterungen zu deaktivieren, da diese ebenfalls Probleme verursachen können.

Die FC 25 Web App ist eigentlich gar keine App im Sinne eines Programms, wie man es sich auf sein Smartphone holt, sondern eine Webseite von EA Sports, die man mit jedem Gerät aufrufen kann, das Zugang zum Internet und einen entsprechenden Browser (Chrome, Firefox, Edge etc.) hat. Sobald ihr euch dort einloggt, erhaltet ihr Zugriff auf die wichtigsten Funktionen von EA Sports FC 25, was besonders hilfreich ist, wenn der PC oder die Konsole gerade nicht griffbereit sind.

Wir gehen davon aus, dass der Andrang auch bei FC 25 wieder sehr hoch sein wird, es gibt aber eine Möglichkeit, wie ihr das Anfordern des Codes umgehen könnt – und zwar mit den „Backup-Codes“. Diese Codes könnt und solltet ihr euch bereits jetzt (vorab) sichern, denn diese könnt ihr anstatt der angeforderten Codes beim Log-in als alternative Verifizierung in die Web App eingeben. So bekommt ihr die Backup-Codes:

Der frühe Vogel fängt den Wurm und das gilt insbesondere für Trader und die ersten Stunden in der FC 25 Web App. Leider dauert die Anmeldung gerade zum Release üblicherweise sehr lange, denn dafür ist ein Code notwendig, den ihr auf der Webseite zuerst anfordern müsst. Da Millionen Spieler gleichzeitig ihre Codes anfordern, ist der Server überlastet, was in der Vergangenheit schon 10 Minuten bis mehrere Stunden Wartezeit auf die E-Mail mit dem Code bedeutet hat.

Im Optimalfall habt ihr noch ein zweites Gerät (Tablet / Smartphone) zur Hand, auf das ihr die Companion App installieren könnt. So könnt ihr doppelt prüfen, ob der Log-in funktioniert oder ob dieselbe oder eine andere Fehlermeldung auftaucht. Falls ja, entfernt am besten alle Account-Verknüpfungen, die ihr nicht mehr benötigt und versucht euer Glück erneut.

Solltet ihr also vor diesem Problem stehen, empfiehlt es sich, zunächst die Verbindung eurer Konten zu prüfen. Besucht dafür EA-Webseite , klickt am oberen Rand auf das Avatar-Symbol und meldet euch bei eurem EA-Konto an. Klickt anschließend erneut auf das Avatar-Symbol und wählt „Konto-Einstellungen“. Hier wechselt ihr zum letzten Reiter „Verbindungen“, wo euch alle aktiven und möglichen Account-Verbindungen angezeigt werden. Überprüft alle Verbindungen und stellt sicher, dass ihr stets ein und dasselbe Konto angegeben habt. Wenn ihr sichergehen wollt, könnt ihr auch einfach alle bestehenden Verknüpfungen aufheben und neu anlegen.

In jedem Jahr melden Spieler Probleme beim Log-in und das ist auch für FC 25 zu erwarten. Eines der häufigsten Probleme der letzten Jahre ist die Meldung "Dein Konto ist offenbar nicht mit einem UT-Verein verknüpft" – auch wenn man seit Jahren das gleiche Konto verwendet. Dieses Problem kann an überlasteten Servern hängen, häufig liegt es aber an falsch oder doppelt verknüpften Konten.

Üblicherweise bekommt die Web App und Companion App bei einer neuen Version nur einen neuen Anstrich (wie das „Dark Theme“ im letzten Jahr) und es werden ein paar Buttons und Menüs herumgeschoben, damit man sich nicht mehr auskennt alles bedienerfreundlicher wird, doch im letzten Jahr wurden die Dienste ordentlich überarbeitet und haben sogar neue Funktionen bekommen. Bislang ist bisher nicht klar, wie es bei der FC 25 Web App und Companion App aussieht, es ist aber durchaus vorstellbar, dass es auch in diesem Jahr ein paar neue Features gibt, die hinzukommen. Davon abgesehen fallen bestehende Funktionen in den seltensten Fällen wieder weg, somit könnt ihr davon ausgehen, dass folgende Dinge möglich sein werden:

FC 25 Web App Transfermarkt freischalten und handeln

Der Zugang zum FC 25 Transfermarkt zählt zu den wichtigsten Funktionen der Web App und Companion App. Je nachdem, wie eure Account-Historie aussieht, könnt ihr den Zugang sofort oder innerhalb von ein paar Tagen bekommen – oder nicht, wenn es Probleme gibt oder ihr gegen die Regeln verstoßt. Wie und wann ihr den Transfermarkt freischalten könnt, was ihr dafür tun müsst und was ihr bei Problemen und Sperrungen tun könnt, erfahrt ihr nachfolgend.

Wann der Transfermarkt freigeschaltet wird und wie lange es dauert

Laut EA Sport ist die Freischaltung des Transfermarkts von mehreren Faktoren abhängig. Sofern ihr diese erfüllt, werdet ihr eine Nachricht im Spiel oder über die Web-App / Companion App erhalten, wenn der Transfermarkt für euch freigeschaltet wird.

Der erste und wichtigste Faktor für die Transfermarkt-Freischaltung ist eure Konto-Historie. Sprich: Sind häufige Verstöße gegen die EA-Regeln eurerseits bekannt oder wurden Strafen verhängt. Ist alles in Ordnung, gibt es keine Probleme. Solltet ihr in der Vergangenheit jedoch oft Strafen kassiert haben oder läuft sogar noch ein aktiver Bann, kann euch der Zugang zum Transfermarkt erst später oder auch gar nicht gewährt werden. Veteranen ohne irgendwelche Account-Beanstandungen erhalten in der Regel sofortigen Zugang zum Transfermarkt, sobald sie sich das erste Mal bei Ultimate Team anmelden (egal, ob in der Web App, Companion App, auf Konsole oder PC). Solltet ihr dagegen frisch mit FC 25 einsteigen, müsst ihr euch den Zugang erst noch verdienen. Diese Regelung wurde eingeführt, um die Flut an Bots einzugrenzen.

Neben der Konto-Historie spielt für die Freischaltung des Transfermarkts auch die Anzahl der unterschiedlichen Ultimate Team-Konten auf einem Gerät eine Rolle. Seid ihr etwa neu in FC 25 und habt ein einziges unbeanstandetes Konto auf eurem Gerät, erhaltet ihr in der Regel nach zwei aktiven Tagen den Zugang zum Transfermarkt. Solltet ihr dagegen mehrere Konten auf einem Gerät verwenden, wird der Transfermarkt häufig erst nach mindestens vier Tagen freigeschaltet. Es kann auch noch länger dauern, je nachdem, wie viele Ultimate Team-Konten ihr genau verwendet. Diese Regelung soll verhindern, dass Spieler (vor allem zum Release) sofort mit mehreren Konten die SBCs abfarmen und sich die Coins zuschieben.

Der dritte Faktor für die Freischaltung des Transfermarkts ist eure Anzahl an „aktiven Spieltagen“ in Ultimate Team. Als aktiver Spieltag gilt, wenn ihr mit einem Ultimate Team-Konto an einem Kalendertag (abhängig von den UTC-Zeitzonen) drei komplette Matches spielt und euch in die Web- oder Companion App einloggt. Mehr als drei tägliche Matches bringen übrigens keine Vorteile bei der Freischaltung des Transfermarkts. Je mehr Spieltage ihr vorweisen könnt, desto besser ist es.

Kein Zugriff auf den Transfermarkt

Falls ihr keinen Zugang zum Transfermarkt habt, kann dies unterschiedliche Ursachen haben. Der häufigste Grund ist, dass ihr euch den Zugang zum Transfermarkt einfach noch nicht verdient habt, was sich relativ leicht ändern lässt (siehe Wann der Transfermarkt freigeschaltet wird).

Anders sieht es aus, wenn ihr gegen die Regeln verstoßen habt und deswegen von EA Sports vom Transfermarkt ausgeschlossen wurdet. Je nach Schwere eures Vergehens kann ein Regelverstoß eine zeitweise oder sogar dauerhafte Sperre des Transfermarkts - entweder für eurer komplettes Konto oder nur für die Web App und Companion App - nach sich ziehen. Sollte dieser Fall eintreten, erhaltet ihr eine entsprechende Mail von EA, die euer Vergehen und das Ausmaß eurer Strafe beinhaltet. Was ihr dann tun könnt, erfahrt ihr im nächsten Punkt.

Die dritte Ursache sind technische Probleme. Hier gilt es erst einmal festzustellen, auf welcher Seite die Probleme liegen. Sofern ihr eine Internetverbindung habt und eure eingegebenen Kontaktdaten und Anmeldedaten korrekt sind, liegt es in der Regel aber nicht bei euch, sondern bei einem Knotenpunkt oder den EA-Servern selbst. In manchen Fällen hat sich das Problem erledigt, wenn man die Daten und Passwörter ändert / zurücksetzt, doch üblicherweise bleibt nichts anderes übrig, als zu warten, bis das Problem von EA behoben wurde. Am besten checkt ihr die offiziellen Kanäle von EA (X, Facebook, Instagram etc.), ob dort Probleme erwähnt werden. Falls alles nichts hilft, müsst ihr euch mit EA in Verbindung setzen.

Was tun, wenn der Transfermarkt gesperrt oder das Konto gehackt wurde?

Die gute Nachricht zuerst: Transfermarkt-Sperren werden nicht von Saison zu Saison übertragen. Solltet ihr also in FC 24 wegen eines Vergehens einen Bann kassiert haben, wird dieser mit FC 25 in der Regel wieder aufgehoben. Ihr werdet dann wie ein neuer Spieler betrachtet und müsst euch den Zugang zum Transfermarkt wieder verdienen (siehe Wann der Transfermarkt freigeschaltet wird). Bei schweren Vergehen kann die Sperrung aber dauerhaft sein. Es kann auch vorkommen, dass ihr eine „Franchise-Sperre“ in einem anderen EA-Spiel kassiert habt, zu der die Sperrung des Transfermarkts in FC 25 gehört.

Generell gilt: Wenn EA den Transfermarkt für euch gesperrt hat – aus welchen Gründen auch immer – erhaltet ihr eine entsprechende Mail an eure hinterlegte Mailadresse. Hier solltet ihr zunächst nachsehen, welche Auslöser für die Sperrung angegeben wurden. Sind diese korrekt, lässt sich gegen die Sperrung nicht viel unternehmen. Ihr könntet zwar versuchen, mit EA kontakt aufzunehmen und die Strafe anzufechten, das funktioniert in der Regel aber nicht (Ausreden wie „mein Bruder war’s“ stoßen üblicherweise auf taube Ohren). Hier bleibt nur: Strafe akzeptieren und absitzen (oder ein neues Konto zu eröffnen und wieder bei null anfangen).

Wurde euer Konto dagegen ungerechtfertigt gesperrt, solltet ihr euch direkt mit EA in Verbindung setzen und euren Fall schildern. EA überprüft eure Angaben dann und entscheidet, ob eure Sperrung rückgängig gemacht wird oder weiterhin bestehen bleibt.

Wenn euer EA-Konto gehackt wurde solltet ihr als aller Erstes euer Konto sichern (neues Passwort, neue Sicherheitsfrage etc.). Stellt ihr weitergehend fest, dass mit eurem Account Unfug getrieben und deshalb der Transfermarkt gesperrt (oder eine andere Strafe verhängt) wurde, müsst ihr euch mit dem Support auseinandersetzen. Einen Account-Hack können die Mitarbeiter in der Regel recht leicht nachvollziehen und eure Strafe wieder aufheben.

