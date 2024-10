EA FC 25: Weekend League Rewards – Alle UT Champions Belohnungen in Season 1

Die Weekend League Rewards in EA Sports FC 25 zählen zu den besten und gefragtesten Belohnungen im Spiel, denn je erfolgreicher ihr eure Matches bestreitet, desto bessere Items gibt es am Ende. Mit FC 25 haben die Entwickler die Belohnungen der UT Champions Playoffs und UT Champions Finals einmal mehr überarbeitet und einige Anpassungen vorgenommen. Auf dieser Seite verraten wir euch, welche UT Champions Rewards ihr in Season 1 abstauben könnt und wie viele Punkte / Siege ihr erzielen müsst, um die jeweiligen Ränge in den UT Champions Playoffs und UT Champions Finals zu erreichen. Außerdem erfahrt ihr, welche Änderungen EA bei der FC 25 Weekend League vorgenommen hat, wann die Weekend League Rewards im Spiel kommen und ihr sonst noch rund um die WL Belohnungen wissen müsst.

Achtung: Mit FC 25 hat EA Sports das Spielsystem sowie die Belohnungen in den UT Champions Playoffs einmal mehr überarbeitet. Die Details dazu erfahrt ihr hier: Diese Änderungen gibt es bei den UT Champions Belohnungen in FC 25 .

Die FC 25 UT Champions Playoffs stellen den Einstieg in die FC 25 Weekend League dar und dienen gleichzeitig als Qualifikationsrunde für die „FC 25 UT Champions Finals“. An den Playoffs könnt ihr jederzeit in Ultimate Team teilnehmen, ihr benötigt dafür jetzt nur noch 1.000 Champions Qualifikationspunkte in FC 25 (reduziert von 1.250 Punkte). In den Playoffs geht es darum, so viele Matches wie möglich für Punkte zu gewinnen. Anhand der verdienten Punkte werdet ihr dann einem Belohnungsrang zugeteilt und könnt – wenn ihr Rang 3 bis 1 erreicht – an den Finals teilnehmen.

Die FC 25 UT Champions Finals stellen die zweite Runde der Weekend League dar. Entgegen den Playoffs, werden die UT Champions Finals immer nur am Wochenende ausgetragen (Freitag bis Montag) und man benötigt für die Teilnahme einen "Finals-Qualifikation"-Token, den man sich in den Playoffs (Rang 3 bis 1) verdienen kann.

Wann kommen Weekend League Rewards in FC 25 und wie bekommt man sie?

In der FC 25 Weekend League könnt ihr euch sowohl in den Playoffs als auch in den Finals tolle Belohnungen verdienen. Allgemein gilt für beide Runden der Grundsatz: je weiter ihr kommt, desto besser werden die Rewards. Es gibt aber auch ein paar wichtige Unterschiede zwischen Playoffs und Finals und mit FC 25 hat EA Sports auch wieder ein paar kleinere Anpassungen vorgenommen, um den Spielmodus einfacher zu gestalten. Die Details dazu erfahrt ihr nachfolgend.

Diese Änderungen gibt es bei den UT Champions Belohnungen in FC 25

Bei den UT Champions Belohnungen haben die Entwickler mit FC 25 ganz schön herumgebastelt. Die größten Veränderungen gibt es bei den UT Champions Playoffs Rewards, die von den früheren sieben Rängen auf nun sechs Ränge zusammengeschrumpft wurden. Leider wurden in diesem Zuge auch die Belohnungen etwas reduziert – wo es etwa für den früheren Rang 3 noch ein Jumbo Premium Goldprofis Pack, zwei seltene Gold Packs, zwei kleine Prime Goldprofis Packs und einen Finals Qualifikation-Token gab, bekommt man in FC 25 nur noch ein seltenes Gold-Pack, ein kleines Prime Goldprofis Pack, 800 Champions-Qualifikationspunkte und einen Finals Qualifikation-Token. Die Packs sind also kleiner / weniger geworden. Dafür sind die Playoffs jetzt schneller vorbei, denn die Anzahl an maximalen Matches wurde von 10 auf nun 5 reduziert und damit auch die nötigen Punkte halbiert, um sich für die jeweiligen Belohnungsränge zu qualifizieren.

Auch das System der UT Champions Finals wurde mit FC 25 geändert, allerdings nicht so drastisch. So kann man jetzt keine Champions-Qualifikationspunkte mehr in den Finals verdienen und die Erfahrungspunkte wurden gestrichen. Dafür gibt es mehr Münzen und teilweise weniger, dafür bessere Packs oder etwas mehr Packs. Die fünf Matches aus den Playoffs wurden übrigens bei den Finals draufgeschlagen, sodass hier nun maximal 25 Partien zur Verfügung stehen, von denen ihr aber nur noch 15 gewinnen müsst, um Rang 1 zu erreichen. Außerdem ist das frühere Punktesystem (das jetzt in den Playoffs zum Einsatz kommt) Geschichte, stattdessen zählen nur noch Siege (mehr dazu im nächsten Punkt).

Wie bekommt man UT Champion Playoffs / Finals Belohnungen in FC 25?

Das Grundsystem der Weekend Belohnungen hat sich auch in FC 25 nicht geändert. Bedeutet: Wenn ihr UT Champions Rewards haben wollt, müsst ihr Matches in den Playoffs und Finals bestreiten und dabei möglichst viele Punkte sammeln. Was sich jedoch mit FC 25 verändert hat, ist das Punktesystem in den beiden UT Champion-Runden: Die frühere Punkteverteilung aus den Finals wird jetzt nämlich auf die Playoffs angewendet, während es für die Finals eine neue, ganz simple Punkteverteilung gibt.

Im Klartext bedeutet das: In den UT Champion Playoffs bringt euch jeder Sieg 4 Punkte und jede Niederlage 1 Punkt ein, wobei ihr jetzt nur noch maximal 5 Matches bestreiten könnt (statt wie früher 10). In den Finals wurde dagegen die maximale Matchanzahl von 20 auf 25 erhöht, dafür zählen nur noch Siege – jedes gewonnene Match bringt einen Punkt ein, Niederlagen sind dagegen wertlos. In beiden Runden gilt: Je mehr Siege / Punkte ihr erspielt, desto bessere Belohnungen gibt es.

FC 25 UT Champions Playoffs

Maximale Matches: 5 Spiele

Punkte für Sieg = 4 Punkte

Punkte für Niederlage = 1 Punkt

FC 25 UT Champions Finals

Maximale Matches: 25 Spiele

Punkte für Sieg = 1 Punkt

Punkte für Niederlage = 0 Punkte

Wann kommen die WL Rewards in EA Sports FC 25?

Auch in FC 25 bekommt ihr eure Weekend League-Rewards entsprechend eures erreichten Ranges immer dann, wenn ihr die maximale mögliche Anzahl an Spielen absolviert habt.

Bei den UT Champions Playoffs sind in FC 25 nur noch maximal fünf Partien möglich. Diese müsst ihr aber nicht unbedingt spielen! Ihr könnt auch vorzeitig aussteigen, wenn ihr das wollt – beispielsweise, wenn ihr euch bereits mit drei Siegen für die Finals qualifiziert habt oder wenn ihr keine Zeit oder Lust mehr für weitere Playoffs-Matches habt. In diesem Fall erhaltet ihr sofort eure WL-Belohnungen. Bedenkt aber, dass ihr bei einem vorzeitigen Ausstieg auch die Chance auf bessere WL Rewards aufgebt.

Bei den UT Champions Finals könnt ihr in FC 25 nun an maximal 25 Matches teilnehmen. Schließt ihr alle 25 Partien ab, erhaltet ihr eure Belohnungen entsprechend eures erreichten Ranges sofort. Gleiches gilt, wenn ihr vorzeitig die 15 erforderlichen Siege für Rang 1 erreicht. Wie bei den Playoffs seid ihr zwar nicht dazu gezwungen, alle 25 Matches auszutragen, jedoch ist es nicht möglich, einfach vorzeitig auszusteigen und direkt die Belohnungen in Empfang zu nehmen. Stattdessen müsst ihr dann warten, bis die jeweiligen Finals offiziell beendet sind, was immer Montagmorgen um 9:00 Uhr der Fall ist. Auch hier gilt: Bestreitet ihr nicht alle möglichen Partien, verschenkt ihr gegebenenfalls die Chance auf bessere WL Rewards.

Kann man FC 25 UT Champions Rewards aufsparen?

Wie schon in den vergangenen Jahren ist es auch in FC 25 möglich, verdiente Pack-Belohnungen aus den Playoffs und Finals aufzuheben und sie zu einem späteren Zeitpunkt zu öffnen. Das ist eine gängige Praxis, um etwa Spezialkarten während bestimmter Events aus den Packs zu ziehen. Beachtet aber, dass das nur bei Packs mit Spielerkarten funktioniert. Bei Spielerwahlen sind dagegen nur die Spieler enthalten, die in der Woche, in der ihr die Belohnung bekommen habt, möglich waren.

Kann man WL-Belohnungen tauschen?

In den meisten Fällen sind die WL-Belohnungen in FC 25 leider nicht handelbar – das gilt selbst häufig für Spieler aus Kartenpacks – doch es gibt ein paar Belohnungen wie das "TOTW Profi Pack", die sich tauschbar sind. Diese tauschbaren Rewards sind aber eher die Ausnahme als die Regel.

Kann man WL Belohnungen in der FC 25 Web App öffnen?

Ja, ihr könnt eure Weekend League Belohnungen auch in der EA FC 25: Web App und Companion App sowohl in Empfang nehmen als auch öffnen und verwalten.

