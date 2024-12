EA FC 25: Winter Best of 2024 startet Freitag - diese Profis kehren in Packs zurück

"Alle Jahre wieder" ist das Motto des Winter Best of -Events, das EA Sports im Rahmen des Winterevents in FC 25 in die beliebte Fußballsimulation bringt. Wie der Name bereits andeutet, kehren beim FC 25 Winter Best of eine Auswahl der besten Spezialkarten von längst beendeten Kampagnen wie "Ultimate Succession", "Track Stars" oder "Centurions" aus den letzten Wochen und Monaten in Packs zurück. Somit habt ihr über die Feiertage und bis ins neue Jahr hinein noch einmal die Chance, eine starke Spezialkarte zu ziehen, falls ihr die entsprechende Promo verpasst habt oder kein Glück hattet. Welche Spieler im Winter Best of 2024 zurückkehren können und was ihr darüber wissen müsst, erfahrt ihr auf dieser Seite.

Bei einigen dieser Promos waren auch spezielle Icons verfügbar, bislang ist aber nicht klar, ob diese auch beim Winter-Re-Release dabei sein können. Falls ja, ergibt einen Kartenpool von insgesamt 215 Spezialkarten. Wie viele davon erneut in Packs erscheinen, ist ebenfalls unbekannt, ausgehend vom letzten Best-of-Event dürften es aber um die 28 Karten werden. Hier einmal die Spezialkarten der jeweiligen Events, von denen ein kleiner Teil wieder in Packs zurückkehren könnten:

Wie schon beim Black Friday: Best of Campagne bringt EA Sports beim FC 25 Winter Best-of eine Auswahl der besten Spielerkarten der letzten Events noch einmal für eine Woche zurück in Packs. Dazu gehören die Karten der Events "Thunderstruck", "Ultimate Succession", "Track Stars", "Centurions" und "Trailblazers".

FC 25 Winter Best of Erklärung: So funktioniert der Re-Release der Kampagnen-Karten zum Weihnachtsevent

Seit einigen Jahren gibt es nun schon die „Winter Best of“-Promo, die im Rahmen des Winterevents veröffentlicht wird. Hierbei gibt es keine neuen Spezialkarten, stattdessen wird eine kleine Auswahl von Spezialkarten aus bereits abgeschlossenen Events noch einmal erneut in Ultimate Team veröffentlicht. Auf diese Weise haben Spieler erneut die Möglichkeit, an hochwertige Karten zu kommen. Wie das Ganze im Detail abläuft, erfahrt ihr nachfolgend.

Bekommen die FC 25 Winter Best of Spieler neue Upgrades?

Nein! Wie bei allen "Best of"-Kampagnen erhalten auch die Winter Best of 2024 keine neuen Upgrades, da es sich "nur" um einen Re-Release der Spezialkarten handelt, die bei den jeweiligen Promos vorgestellt wurden und in deren Rahmen sie bereits ihre Verbesserungen erhalten haben. Bei dynamischen Thunderstruck-Karten werden übrigens die Karten mit allen bislang verdienten Upgrades veröffentlicht.

Wann kommt das Winter Best of in FC 25?

Mit einem Ladebildschirm hat EA Sports das "FC 25 Winter Best of" für Freitag, den 20. Dezember 2024 (18:00 Uhr) angekündigt, womit es zeitgleich mit dem eigentlichen Weihnachtsevent (Winter Wildcards) startet. Wir gehen derzeit davon aus, dass die Best of-Karten für die gesamte Dauer des Winterevents im Spiel bleiben, also zwei Wochen. Dementsprechend würde das Ende des FC 25 Winter Best of auf Freitag, dem 3. Januar 2025 (19:00 Uhr) fallen.

Wie bekommt man Winter Best of Karten in FC 25?

Bei einem "Best of"-Re-Release erscheinen die entsprechenden Spezialkarten in erster Linie über die Karten-Packs in FC 25 Ultimate Team. Da Karten aus Packs üblicherweise aber handelbar sind, werdet ihr sie auch auf dem Transfermarkt finden. Ob es auch Spezialkarten via SBC oder Objective geben wird, lässt sich derzeit nicht sagen, üblicherweise ist das aber nicht der Fall.

Für Karten aus Pack gelten die üblichen Regeln: Sie ersetzen für die Dauer des Events die normalen Karten der jeweiligen Profis in Packs. Alle Packs, in denen Spieler-Karten enthalten sind, können auch Winter-Best-of-Karten enthalten, vollkommen egal, ob ihr die Packs mit EA FC 25 UT Coins oder FC Points kauft, sie gratis bekommen oder bei SBCs / Objektives verdient habt. Packs, die mehr Profis-Karten beinhalten, haben wegen der höheren Kartenzahl auch eine höhere Chance, dass sich darunter eine Event-Karte befindet; garantierte Picks gibt es aber nicht. Welche Karten wie lange in den Packs stecken, hängt vom Zeitpunkt ihres jeweiligen Releases in FC 25 UT Ultimate Team ab:

20.12.24 bis 03.01.25 = Karten von FC 25 Winter Best of Team 1 in Packs

