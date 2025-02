EA Sports UFC 3: Nach sieben Jahren ist Schluss und EA zieht den Stecker – Der Titel wurde zudem aus allen digitalen Stores entfernt

EA zieht nun nach sieben langen Jahren den Stecker der Server von EA Sports UFC 3. Damit endet die Möglichkeit, den beliebten MMA-Titel online zu spielen. Gleichzeitig hat EA das Spiel aus digitalen Stores entfernen lassen. Nach einer langen Reihe von Spielabschaltungen von EA in den letzten Monaten hat es nun auch EA Sports UFC 3 erwischt, auch wenn noch viele Fans den Titel regelmäßig gespielt haben.

EA Sports UFC 3 Genre: Sportsimulation

Plattform: PS4, Xbox One

Release: 2. Februar 2018

Entwickler / Publisher: Electronic Arts/ Electronic Arts

Ende nach sieben Jahren

Die Server wurden am 17. Februar 2025 abgeschaltet, wodurch sämtliche Multiplayer-Funktionen nicht mehr verfügbar sind. Zudem wurde das Spiel aus dem PlayStation Store und Xbox Store entfernt, sodass es nur noch von Spielern, die es vor der Abschaltung erworben haben, heruntergeladen werden kann. Bereits zwei Tage zuvor, am 15. Februar 2025, wurde es zudem aus dem Xbox Game Pass und EA Play entfernt. Damit bleibt nur noch der Zugriff auf die Singleplayer-Modi für Spieler. Mit einer Laufzeit von sieben Jahren und 15 Tagen war es das am längsten unterstützte UFC-Spiel von EA und übertraf UFC 2 um rund eineinhalb Monate. Die Online-Community verliert damit einen beliebten Titel der Serie.

EA Sports UFC ist nicht komplett offline

Fans können jedoch nach der Abschaltung auf die jüngeren Ableger wechseln, welche noch einen Multiplayer-Server haben. EA Sports UFC 4 aus dem Jahr 2020 ist weiterhin spielbar und dürfte laut bisherigen Trends bis mindestens 2028 online bleiben. Auch UFC 5 von 2023 bleibt verfügbar und dürfte den Fans noch lange erhalten bleiben. Zudem gibt es Berichte, dass sich UFC 6 seit Ende 2024 in Entwicklung befindet; ein Release wird zwischen 2027 und 2028 erwartet. Die Abschaltung von EA Sports UFC 3 reiht sich in eine größere Welle von Server-Schließungen bei EA ein. Bereits im Januar 2025 hat EA mehrere Mobile-Games abgeschaltet, und in den kommenden Wochen werden Titel wie F1 22 und Operation Flashpoint: Dragon Rising ebenfalls entfernt.

Fans von EA Sports UFC 3 sind enttäuscht, dass die Server eines beliebten Spiels der Reihe abgeschaltet wurden, doch es gibt Alternativen, zu denen Fans wechseln können. EA scheint weiterhin im Flow zu sein, mehr Spiele abzuschalten, und so könnten nach EA Sports UFC 3 noch einige weitere Spiele folgen. Ob EA danach eine Verschnaufpause einlegt, um das Abschalten älterer Titel zu verlangsamen, oder bald weitere Spiele ankündigt, die um ihre Server bangen müssen, bleibt abzuwarten.