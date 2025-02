Earth vs. Mars: Sieht aus wie Advance Wars, ist aber ein neues Spiel von den Machern von Company of Heroes

Relic Entertainment hat mit Earth vs. Mars ein neues Rundenstrategiespiel angekündigt.

Earth vs. Mars Genre: Rundenstrategie

Plattform: PC

Release: Sommer 2025

Entwickler / Publisher: Relic Entertainment / Relic Entertainment

Dieses neue, kleinere Projekt der Macher von Company of Heroes soll im Sommer 2025 für den PC erscheinen.

Im Advance Wars-Stil

"Jahrzehntelang haben Marsianer die Erde heimlich besucht und Menschen und Tiere entführt, um deren atomare Essenz zu ernten", heißt es.

"Jetzt sind sie mit einer groß angelegten Invasion zurückgekehrt, und es liegt an einer bunt zusammengewürfelten Gruppe von Kommandanten, den Widerstand der Erde anzuführen. Die Spieler befehligen das Militär der Erde in einem verzweifelten Kampf ums Überleben gegen hochtechnologische marsianische Untertassen, Grav-Panzer und außerirdische Elitekrieger."

Spielerisch orientiert man sich dabei an Advance Wars, will dem Ganzen laut Relics CEO Justin Dowdeswell jedoch einen "Relic-Twist" verpassen.

Umfangreiche Kampagne

Nach Angaben von IGN umfasst Earth vs. Mars unter anderem eine Singleplayer-Kampagne mit mehr als 30 Missionen.

Darüber hinaus könnt ihr mit einem Online-Multiplayer-Modus (hier könnt ihr beide Seiten spielen), einem Versus-Modus gegen die KI und einem Karteneditor rechnen.

Neuausrichtung des Studios

Erst kürzlich hatte Relic Entertainment bekannt gegeben, auf welche Projekte man sich in Zukunft konzentrieren möchte. Dazu zählen unter anderem auch Neuauflagen klassischer Spiele.

"Relic Entertainment hat kürzlich eine neue Strategie angekündigt: Neben der Arbeit an den traditionellen RTS-Titeln, für die wir bekannt sind, werden wir auch an kleineren Spielen im Indie-Stil arbeiten, um neue Subgenres zu erforschen, zu experimentieren, unsere kreativen Säfte in Gang zu bringen und Spiele häufiger zu veröffentlichen."

Bis März 2024 gehörte das Studio noch zu Sega, bevor der Publisher Relic an eine Holdinggesellschaft verkaufte, wodurch man wieder unabhängig ist.