Echoes of Mana: Animierter Trailer weckt die gewohnte Nostalgie der Mana Spiele

Echoes of Mana wurde endlich veröffentlicht. Das Handyspiel belohnt Neueinsteiger nicht nur mit Boni, sondern Square Enix veröffentlichte zudem einen neuen animierten Trailer zum Spiel. Dieser wurde in Zusammenarbeit mit dem Studio MADHOUSE entwickelt. Regie führte Morio Asaka, der beispielsweise durch seine Arbeit am Anime Card Captor Sakura bekannt ist. Echoes of Mana gehört zum Mana-Franchise und soll das bisher größte Cross-Over-Spiel der Reihe werden. Die Protagonisten Quilto und Quilta sind aber neue, für das Mobile-Game entwickelte Charaktere.

