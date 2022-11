eFootball 2023 hat heute unter anderem 40 neue Nationalmannschaften bekommen.

Auch eFootball 2023 bereitet sich auf den Start der Weltmeisterschaft vor.

Wenngleich natürlich Konami keine offizielle Lizenz dafür hat, aber das hält das Unternehmen nicht davon ab, Nationalmannschaften ins Spiel zu bringen.

Was die neue Season 2 bietet

eFootball 2023 ist in die neue Season 2 übergegangen, die das Motto "The Football Festival" hat.

Dadurch kamen 40 neue Nationalmannschaften ins Spiel, die laut Konami "für eine begrenzte Zeit" im Offline-Modus Probespiel ausgewählt werden können.

Weitere Meldungen zu eFootball 2023:

Ebenfalls gibt es "The International Cup Experience", ein KI-Turnier-Event, bei dem ihr eine von 46 Nationalmannschaften auswählen könnt. Ihr absolviert Gruppenphasen und K.O.-Runden, also quasi eine WM, die nicht so heißt.

Bereits seit dem 20. Oktober und noch bis zum 17. Dezember 2022 läuft der eFootball International Cup, beim User die Möglichkeit haben, mehr als eine Milliarde eFootball-Münzen zu gewinnen.

Neu verfügbar sind vier National Team Packs. Sie enthalten elf Spieler aus den entsprechenden Ländern und ermöglichen die Aufstellung einer starken Startelf für euer Dream Team. Verfügbar sind die National Team Packs für Frankreich, Argentinien, Brasilien und Japan.