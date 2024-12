Ehemaliger Art Director von God of War Ragnarök ist nun bei Naughty Dog: Neuanfang nach dem Netflix-Aus

Raf Grassetti, ehemaliger Art Director von God of War Ragnarök, schließt sich Naughty Dog an. Seine Entscheidung folgt auf die Schließung von Netflix' AAA-Studio im Oktober 2024, wo Grassetti zuletzt tätig war. Bei Naughty Dog wird er als Art Director an einem neuen, geheimen Projekt arbeiten, das bei Fans bereits für viele Spekulationen sorgt.

Karrierewechsel mit Hindernissen

Grassetti begann seine Karriere bei Sony Santa Monica im Jahr 2013, wo er unter anderem am gefeierten God of War von 2018 arbeitete. 2022 wurde er dort zum Art Director befördert, bevor er das Studio im Mai 2024 verließ, um bei Netflix Games an einem vielversprechenden AAA-Titel mitzuwirken. Neben Grassetti waren auch prominente Entwickler wie Joseph Staten (Halo Infinite), Chacko Sonny (Overwatch) und Jerry Edsall (Gears of War) an dem Projekt beteiligt. Nach 18 Monaten Entwicklungszeit zog Netflix jedoch den Stecker und schloss das Studio, ohne Details zum Spiel zu veröffentlichen. Die Schließung des Studios sorgte für viel Enttäuschung in der Gaming-Community.

Neuanfang bei Naughty Dog

Grassetti kündigte seine neue Position bei Naughty Dog in den sozialen Medien an: "Ich freue mich riesig, der fantastischen Crew und dem Projekt bei Naughty Dog beizutreten und zu PlayStation zurückzukehren", schrieb er. "Ich schließe mich [Naughty Dog-Chef Neil Druckmann] und seinem Team als Art Director an, um das nächste große Ding zu entwickeln! Ein riesiges Dankeschön an alle, die daran beteiligt waren, dies zu ermöglichen, und an alle meine Freunde von den Schwesterstudios. Ich bin ganz aufgeregt und kann es kaum erwarten, mehr darüber zu berichten! Cheers!"

Woran Naughty Dog aktuell arbeitet, ist noch unklar, jedoch gibt es Hinweise auf The Last of Us Part 3 sowie ein möglicherweise Fantasy-basiertes Spiel. Naughty Dog selbst hat angekündigt, an mehreren ambitionierten Singleplayer-Titeln zu arbeiten, deren Details bisher geheim sind.

Mit seiner Erfahrung bringt Grassetti frischen Wind in eines der renommiertesten Studios von PlayStation. Fans warten gespannt auf zukünftige Ankündigungen und erste Einblicke in die neuen Projekte.