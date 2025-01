In Palworld jagt ein Update das nächste: Bereitet euch und eure Freunde am besten jetzt für neue Bosse, Pals und das neue Koop-Crossplay vor

Die Entwickler von Palworld lassen euch zum einjährigen Jubiläum nicht mit leeren Händen dastehen. Am 19. Januar 2024 erschien das Open-World-Survivalspiel mit den arbeitenden Monstern im Early Access und erhält seitdem immer wieder Updates. Zur Feier des Jahrestages enthüllt der japanische Entwickler Pocketpair weitere Inhalte, die ihr per Patch noch in diesem Jahr erhalten werdet.

Palworld Genre: Open-World-Survival

Plattform: PC, PS5, Xbox Series

Release: 19. Jan. 2024

Entwickler / Publisher: Pocketpair / Pocketpair

Palworld wird immer größer

Welche Inhalte könnt ihr in zukünftigen Updates erwarten? Pocketpair stellt eine ganze Liste mit Inhalten bereit, die ihr innerhalb der nächsten Patches erwarten könnt. Darunter ist ein neuer Boss, Koop-Crossplay oder auch ein neues Endszenario. Hier ist die vollständige Auflistung:

Koop-Crossplay

Welttransfers für Pals

Endboss / Endszenario

Weitere Möglichkeiten, Pals zu stärken und zu verbessern

Neue Pals und Technologien

Spielkooperationen, wie die mit Terraria

Verbesserungen bei der Platzierung von Weltobjekten

Verbesserungen der Basis-Pals

Verbesserungen bei der Optimierung

Verbesserungen an der UX

Um herauszufinden, welche Pals euch bisher am besten gefallen, hat sich Pocketpair ebenfalls überlegt, euch an einer Umfrage teilnehmen zu lassen. Hier dürft ihr die bisher 180 Pals bewerten. Am Ende wird es also einen Fan-Liebling geben, der sich im ersten Jahr besonders in das Herz der Fans eingeschlichen hat. Vielleicht ist dieser Pal auch einfach ein sehr guter Arbeiter. Pal-Arbeiter des Jahres könnte man ihn dann nennen.

Noch im Dezember 2024 erschien das Feybreak-Update, das neue Pals, neue Waffen, neue Gebäude, neue Mechaniken sowie einen neuen Fraktionsanführer in das Spiel brachte. Die neue Insel, die per Update eingeführt wurde, ist außerdem sechsmal größer als Sakurajima. Es gibt also viele frische Inhalte.

Für einen kleinen Anstieg der Spielerzahlen reichte dieses Update immerhin. Statt im fünfstelligen Bereich schaffte es Palworld immerhin wieder auf fast 213.000 gleichzeitige Spieler auf Steam. An die absolut verrückten Hype-Zahlen von Ende Januar 2024 kam das Spiel bisher mit keinem Update heran. Zu dieser Zeit zog der Titel über 2 Millionen gleichzeitige Spieler an.