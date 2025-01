Nintendo verliert Namensstreit um Super Mario: Ein Supermarkt in Costa Rica darf künftig weiter Super Mario heißen, nachdem man sich gegen das Unternehmen wehrte

In einem Streit um den Namen Super Mario für einen Supermarkt in Costa Rica hat Nintendo den Kürzeren gezogen.

Das Geschäft in San Ramón trägt demnach diesen Namen, weil es nun mal ein Supermarkt ist, der von einer Person namens Mario geleitet wird.

Hat nichts mit Nintendo oder dem Charakter zu tun

Bereits seit Jahrzehnten trägt der Markt diesen Namen, allerdings ist Nintendo wohl erst kürzlich darauf aufmerksam geworden, also Marios Sohn Charlito versuchte, das eingetragene Markenzeichen des Ladens zu erneuern.

In einem Beitrag auf Facebook erklärt Charlito, dass er das Markenzeichen erstmals im Jahr 2013 registriert hat. Vergangenes Jahr war es an der Zeit, es zu erneuern, was die Aufmerksamkeit von Nintendo erregte.

"Ich danke meinem Rechtsberater und Buchhalter José Edgardo Jimenez Blanco, der sich um die Eintragung und den anschließenden Kampf um das Recht auf eine Marke gekümmert hat", schreibt er.

"Einen Moment lang dachten wir daran, das Handtuch zu werfen, wie sollten wir den [Kampf gegen] ein solches kommerzielles Monster gewinnen? Noch dazu mit der Menge an juristischen Dokumenten, die sie eingereicht haben, um sich den Sieg zu sichern. Nun, Edgardo und ich blieben standhaft und vor ein paar Tagen erhielten wir die gute Nachricht. SÚPER MARIO bleibt erhalten."

Was war der ausschlaggebende Grund? Nun, Nintendo hat zwar Super Mario weltweit für viele verschiedene Dinge als Markenzeichen registriert, aber offensichtlich nicht für Supermärkte. Das war auch der ausschlaggebende Grund für das Markenamt von Costa Rica, zugunsten des Supermarktes zu entscheiden.

Zudem ist es nicht so, dass man auf irgendeine Art und Weise versuche, von Nintendo oder Nintendos zu Charakter profitieren. Es gibt keinerlei Referenzen zum Unternehmen und der Figur im Logo des Supermarktes oder im Geschäft selbst.

Den Erfolg feierte er mit der Veröffentlichung eines Videos, in dem auch sein Vater zu sehen ist.

"Der Mann, den ihr dort seht, ist Don Mario", sagt er. "Er ist mein Vater, er ist seit 52 Jahren hier und er ist Super Mario. Jetzt sind wir in aller Munde, weil das Markenamt eine Entscheidung zu unseren Gunsten für die Marke Super Mario getroffen hat – übrigens könnt ihr hier an Kasse nach einem Aufkleber fragen."