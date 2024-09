Eine Hexe, ein Pinguin und Thor kommen in einer Bar

Klingt wie ein klassischer Bar-Joke, ist aber mal wieder richtig starke Unterhaltung. Während Netflix diese Woche die alljährliche Geeked Week zelebriert und uns neben zahlreichen Behind-the-Scenes-Clips zu Hits wie "Wednesday" oder "One Piece" auch diverse Neuheiten vorstellt, sorgen Zack Snyder, DC und Marvel derweil für das passende Binge-Material.

Bleiben wir doch erstmal beim großen roten N: Inspiriert von der nordischen Mythologie und dem Wunsch, mal einen brutal-freizügigen Cartoon für Erwachsene zu produzieren, präsentiert uns Snyder diese Woche "Twilight of the Gods". Erzählt wird die Geschichte zweier Wikinger, die den Zorn Thors auf sich ziehen und nach der Ermordung ihres gesamten Klans am Tag ihrer Hochzeit auf Rache sinnen. Klingt wie "Kill Bill", ist es auch – aber auch so viel mehr. Wer die Director’s Cuts von "Rebel Moon" gesehen hat, weiß schon in etwa, wo auch hier die Reise hingeht. Snyder hat aktuell scheinbar arg Lust auf Blut und Brüste.

Weniger rabiat, dafür aber nicht minder magisch wird’s diese Woche auch bei Disney+. Hier startete schon am Mittwoch die neue MCU-Serie "Agatha All Along", die die Story aus "WandaVision" fortsetzt. Diesmal steht allerdings Fanliebling Agatha Harkness, gespielt von Kathryn Hahn, im Fokus, die nach ihrem Clash mit Wanda nun in ihrer ganz eigenen Fake-Realität gefangen ist. Die ersten zwei Folgen waren schon mal richtig stark – ab sofort gibt’s wöchentlich neue Episoden bei Disney+.

Bleiben wir direkt mal bei Comics: Absolutes Streaming-Highlight der Woche ist das neue Spin-off zu Robert Pattinsons "The Batman". Zeitgleich zum US-Start könnt ihr euch jetzt jede Woche über eine neue Folge der DC-Serie "The Penguin" freuen, die uns den im Kinofilm leider nur kurz angeschnittenen Pinguin in voller Pracht präsentiert. In der von HBO produzierten Serie wird Oz Cobb, erstklassig gespielt vom bis zur Unkenntlichkeit kostümierten Colin Farrell, mit einem Machtwechsel in Gothams Unterwelt konfrontiert.

Doch zwischen derart starken Highlights muss auch Platz für Gurken sein. Den Flop der Woche findet ihr diesmal bei Prime Video: Mit "Un/Dressed" hat sich ein deutsches Filmteam an eine Antwort an "Fifty Shades of Grey" und den Netflix-Hit "Sex/Life" gewagt. Das Problem: Story und Schauspiel erinnern eher an die Werke von Rosamunde Pilcher, für einen Erotik-Thriller ist das Ding dann auch noch peinlich zugeknöpft. Hätte richtig stark werden können, hat leider aber nur spätabendliche Öffi-Qualität.

In Kooperation mit kinoundco