Einstimmung auf Indiana Jones und der Große Kreis: Launch-Trailer und ein kleines Extra für Xbox-User

Sehr bald könnt ihr Indiana Jones und der Große Kreis spielen, der Launch-Trailer stimmt euch nun noch mehr auf die Veröffentlichung ein.

Das Video verschafft euch einen guten Überblick darüber, was ihr im Spiel erwarten könnt.

Ein neues Abenteuer mit Indy

Kurz gesagt sieht das nach all dem aus, was Indys Abenteuer so ausmacht: Rätsel, Action und ein paar finstere Gegenspieler.

"Indys neuestes unvergessliches Abenteuer ist fast da", heißt es. "Entdecke eines der größten Geheimnisse der Geschichte in Indiana Jones und der Große Kreis, einem Einzelspieler-Abenteuer in der Ego-Perspektive, das zwischen den Ereignissen von Raiders of the Lost Ark und The Last Crusade spielt."

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

"Setzt euren Fedora auf, nehmt eure Peitsche und schlüpft in die Rolle des legendären Archäologen Indiana Jones. Begebt euch auf ein episches, weltumspannendes Abenteuer und kämpft gegen feindliche Kräfte, um die Geheimnisse des mysteriösen Großen Kreises zu lüften."

Xbox-User bekommen zugleich noch etwas mehr zur Einstimmung, nämlich einen neuen dynamischen Hintergrund zu Indiana Jones und der Große Kreis für die Konsole.

Diesen könnt ihr jetzt bei den Optionen zur Personalisierung auf eurer Konsole auswählen und euch dann an Indy im Hintergrund erfreuen.

A new Dynamic Background for Indiana Jones and the Great Circle is now available on Xbox Series X|S. pic.twitter.com/PLtMtYRdNZ — Klobrille (@klobrille) December 2, 2024 Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

An diesem Freitag, den 6. Dezember 2024, beginnt zuerst einmal der Early Access von Indiana Jones und der Große Kreis auf PC und Xbox Series X/S. Zugang dazu erhalten alle, die die teureren Editionen des Spiels kaufen.

Ab Montag, den 9. Dezember 2024, ist das Spiel dann für alle erhältlich. Wer es für die PS5 haben möchte, muss jedoch noch etwas länger warten, denn hier ist die Veröffentlichung erst für 2025 geplant.

In unserem zugehörigen Artikel verraten wir euch noch mehr, was ihr zum Release von Indiana Jones und der Große Kreis wissen müsst.