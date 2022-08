Elden Ring: Soldatenarmbrust finden, benutzen und welchen Schaden sie anrichtet

Die Soldatenarmbrust in Elden Ring ist eine Waffe aus der Kategorie der Armbrüste.

Es handelt sich um eines der häufigsten Modelle, die man im Spielverlauf finden kann, schon ganz zu Beginn, wenn man es drauf anlegt. Die Soldatenarmbrust erfordert ein Mindestmaß an Stärke und Geschick, um sie führen zu können (nicht viel), aber sie skaliert mit keinem der Attribute im Spiel.

Es folgen die wichtigen Infos zum Fundort, den Werten und Besonderheiten der Handhabung der Armbrust.

Soldatenarmbrust

Diese Armbrust wird fallen gelassen von Fußsoldaten oder Exilsoldaten, und das schon früh in Limgrave. Ihr solltet keine Probleme haben, eine in die Finger zu bekommen. Versucht es im Schloss Sturmschleier oder genau östlich vom Gnadenort der Todberührten Katakomben - an den Klippen lauern mehrere Soldaten.

Schaden und Angriffskraft

Körperlich: 54

Magisch: 0

Feuer: 0

Blitz: 0

Heilig: 0

Kritisch: 100

Reichweite: 42

Weitere Infos