Elden Ring: Alle Fette, wie man sie herstellt, aufträgt, wo kaufen und wofür sie verwendet werden

Die Fette in Elden Ring sind Verbrauchsgegenstände mit Buffs für die Waffen.

Sie dienen als Waffenüberzug beim Einschmieren der Waffen, wodurch diese mit einem zusätzlichen Elementarschaden ausgestattet werden. Der Effekt hält jeweils nur kurzzeitig an. Es gibt 19 Arten von Fetten (elf verschiedene Sorten und noch einmal acht schwächere Varianten, deren Wirkzeit verkürzt ist).

In diesem Guide zeigen wir die Rezepte für alle Fette in Elden Ring, wie man sie anwendet, was sie bewirken, wo man sie findet und wie man sie herstellt.

Springe zu:

Alle Fette in Elden Ring

Seit den Souls-Spielen gibt es derlei verstärkende Verbrauchsgüter, die eure Waffen mit einer speziellen Beschichtung bestreichen und ihnen zusätzlichen Schaden verleihen.

In Elden Ring ist das nicht anders und ihr habt die Wahl zwischen den folgenden Varianten:

Wie man Fette in Elden Ring ausrüstet, benutzt und aufträgt

Die Fette können sich in so manchem Kampf als Zünglein an der Waage herausstellen.

Habt ihr ein Fett gefunden oder mit dem entsprechenden Rezept aus dem Handbuch hergestellt, müsst ihr dafür sorgen, dass es auf die Waffe gelangt. Hierbei gibt es ein paar Besonderheiten zu beachten:

Fette funktionieren nur mit Nahkampfwaffen, nicht mit Bögen, Armbrüsten, Katalysatoren etc. Für Bögen und Armbrüste existieren immerhin verschiedene Pfeil- und Bolzenarten mit ähnlicher Wirkung.

Ihr könnt nicht alle Nahkampfwaffen mit Fetten bestreichen. Hierbei funktionieren nur Standardwaffen, also solche, die mit normalen Schmiedesteinen aufgerüstet werden. Bei besonderen Waffen, die nach Dunkelschmiedesteinen verlangen, sind die Fette nicht anwendbar.

Wollt ihr eine Waffe mit einem Fett tränken, muss sie in der rechten Hand liegen. Wer seine Waffe links führt, hat leider nicht die Möglichkeit, Fette zu benutzen. Eine beidhändige Nutzung der Waffe ist aber möglich.

Bei einem Schild mit verstärkendem Schildfett gilt der gegensätzliche Fall: Der Schild muss in der linken Hand ausgerüstet sein, sonst könnt ihr kein Fett anwenden.

Dementsprechend ist es auch nicht möglich, eine in der linken und gleichzeitig eine in der rechten Hand geführte Waffe mit Fett einzureiben.

Ihr könnt allerdings den Schild in der linken Hand mit Schildfett und zusätzlich die Waffe in der rechten Hand mit Waffenfett bestreichen.

Die Effekte verschiedener Fettsorten sind nicht kombinierbar. Tragt ihr während der Wirkdauer eines Fettes ein anderes auf, wird die Wirkung ersetzt.

Legt das gewünschte Fett entweder in die Schnellleiste (durchschaltbar mit der Pfeil-runter-Taste), in den Beutel oder sucht es bei den Werkzeugen im Inventar, um es zu benutzen. Solange ihr eine geeignete Waffe führt und ausgerüstet habt, lässt sich das Fett auftragen.

Kann man die Fette in Elden Ring aufrüsten?

Im Inventar findet ihr die Fette im ersten Reiter bei den Werkzeugen.

Nein, das ist nicht möglich. Die Fette selbst bleiben in ihrer Grundform und richten nur den normalen Zusatzschaden an. Allerdings lassen sich natürlich die Waffen aufrüsten, mit denen ihr die Fette benutzt.

Der hinzukommende Elementarschaden der Fette ist von Waffenaufrüstungen nicht betroffen.