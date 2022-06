Elden Ring: Alle Tiere zum Jagen und wo man sie findet

Die Wildtiere in Elden Ring umfassen (im weitesten Sinn) alle Arten von natürlichen Kreaturen, die sich im Zwischenland herumtreiben.

Die Kriterien für eine Aufnahme in dieses Verzeichnis sind ein wenig großzügiger, etwa bei den Landoktopussen, Feuerschnecken und mit ähnlichen Fantasy-Einsprengseln gestalteten Monstern (die immerhin auf echten Tieren basieren). Fast alle dieser Lebewesen lassen Materialien zur Herstellung fallen und zeichnen sich durch ein bestimmtes Verhalten aus.

Wir unterscheiden in Elden Ring zwischen feindseligen und friedlichen Tieren, die entweder von sich aus angreifen (wenn man sie attackiert oder sich zu weit annähert) oder in Stresssituationen eher die Flucht ergreifen, sobald sie sich bedroht fühlen.

In diesem Guide zum Jagen in Elden Ring zeigen wir alle Tierarten, wo man sie findet, wie sie sich üblicherweise verhalten und welche Ressourcen sie fallen lassen.

Springe zu:

Adler

Die Adler in Elden Ring sind friedliche, scheue Vögel, die oft an Klippen zu finden sind, wo sie auf den Felsen sitzen. Sie greifen nicht an, aber flattern davon, wenn ihnen jemand zu nah kommt. Beeilt euch bei der Annäherung, wenn ihr es auf sie abgesehen habt.

Feindselig: nein.

Lassen fallen: Flugfeder, Federtierfuß mit vier Zehen.

Fundort: An den Klippen und Bergen in Limgrave und beim Sturmhügel.

Ameise

In Elden Ring sprechen wir von Riesenameisen, die man vor allem in der Unterwelt des Zwischenlandes findet. Sie versprühen ein Gift, das massiven Schaden verursacht (selbst durch Schilde hindurch), und sind anfällig gegen Feuerschaden. Es gibt verschiedene Typen von Ameisen (Arbeiter, Soldat, Geflügelt, mit gepanzertem Kopf, Ameisenkönigin). Hin und wieder sieht man auch eine Noxschwertkämpferin, wie sie auf dem Rücken einer Riesenameise reitet.

Feindselig: ja.

Lassen fallen: Runenbögen (nur die aufgeblähten Ameisen), Numenrunen (nur die aufgeblähten Ameisen), Gasstein.

Fundort: Im Untergrund des Zwischenlandes (Ainsel, Ewige Stadt Nokstella, Tiefen von Tiefwurz, Miquellas Haligbaum).

Bär

Bären sind massige, fleischfressende Tiere, die mit ihren einschüchternden Pranken angreifen, wenn man ihnen zu nah kommt. Vor allem zu Beginn sehr furchteinflößende Gegner. Die stärkere Variante sind Runenbären (die sich oft in der Nähe normaler Bären aufhalten, also seid gewappnet, wenn ihr welche seht).