Elden Ring: Alle Zaubereien mit Fundorten, Werten, verbessern wie man sie verwendet

Die Zaubereien in Elden Ring sind magische Sprüche mit verschiedensten offensiven und defensiven Auswirkungen.

Sie eignen sich für den Kampf gegen alle Arten von Feinden, egal ob menschlich oder tierisch. Die Bandbreite an Möglichkeiten reicht von schnöden Feuerbällen über eisigen Nebel bis hin zu einem mächtigen Sternenregen, der in einem größeren Umkreis wütet und alles unter sich übel verletzt. Wer einen Magier verkörpern möchte, kann im Zwischenland auf eine riesige Auswahl zurückgreifen. Insgesamt gibt es 70 Zaubereien in Elden Ring.

In diesem umfassenden Guide zeigen wir, wo ihr alle Zauber findet, wie man sie verwendet und verstärkt, wie die Anforderungen an die Attribute aussehen und weitere interessante Details.

Hier findet ihr alle Zauber in Elden Ring

Zum Einstieg ins Thema Zaubern empfiehlt sich der kurze Abriss: Magie wirken in Elden Ring.

Die 70 verschiedenen Zaubersprüche in Elden Ring sind ein Kapitel für sich.

Als absolute Grundlage zum Wirken von Zaubereien benötigt ihr einen Schimmersteinstab. Hinzu kommen Anforderungen an die Attribute des Charakters, in dem Fall besonders Weisheit, aber auch der Glaube ist hier und da gefragt, wenn es darum geht, ob man die Stäbe und die Zaubereien effektiv benutzen kann oder nicht.

Hier die Fundorte der Zauber:

Schimmersteinzaubereien

Urzaubereien

Carianische Zaubereien

Eisige Zaubereien

Nachtzaubereien

Kristallianerzaubereien

Gravitationszaubereien

Blutzaubereien

Todeszaubereien

Tipps zu Zaubereien und Magie