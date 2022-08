Elden Ring: Alle Zauberstäbe, Schimmersteinstäbe und wo ihr sie findet

Die Schimmersteinstäbe in Elden Ring sind eine Waffengattung zum Wirken von Zaubereien, die man im Inventar bei den Waffen näher betrachten kann.

Es handelt sich um Katalysatoren in Form klassischer Zauberstäbe, die im Nahkampf eine eher untergeordnete Rolle spielen. Sie sind in ihrem Element, wenn man mit ihnen Zaubersprüche wirkt und Gegnern etwa Feuerbälle, Eisstürme oder blutige Dornen um die Ohren haut. Auch Heilzauber sind möglich.

In diesem Guide zeigen wir die Fundorte aller Schimmersteinstäbe in Elden Ring, wo man sie bekommen und zum Teil kaufen kann. Außerdem geht es um die Zauberskalierung, ihre sonstigen Werte, Passiveffekte und weitere Details.

Ein Schimmersteinstab ist unbedingt erforderlich, wenn ihr einen Zauber wirken möchtet. Rüstet den Stab im Inventar aus wie eine Waffe und die Zaubereien an einem Ort der Gnade, indem ihr dort auf "Zauber lernen" klickt.

Die Menge der Zaubereien, die man sich gleichzeitig merken kann, wird bedingt durch die Speicherplätze und die Menge der gefundenen Speichersteine. In der Attributskalierung profitieren die meisten Stäbe von einer hohen Weisheit, manche auch von Glaube.

Zauberstäbe bringen ein eher geringes Gewicht auf die Waage und wirken sich nur leicht auf die Ausrüstungslast aus. Eine Nahkampfwaffe in der Nebenhand ist kein Problem, vor allem wenn man zusätzlich Waffentalente nutzen möchte.

Stäbe haben kein Standardtalent und können auch nicht mit Kriegsaschen umgestaltet werden, abgesehen vom Waffentalent "Wirbelnde Schläge" (erhältlich im Rahmen von Rogiers Quest). Dieses ist nur im Nahkampf mit einem Stab nutzbar.

Alle Schimmersteinstäbe lassen sich entweder mit Schmiedesteinen oder Dunkelschmiedesteinen aufrüsten, und wer mag, kann sogar zwei Stäbe gleichzeitig in der linken sowie rechten Hand ausrüsten und nutzen. Power-Stance-Angriffe sind dagegen nicht möglich.

Insgesamt gibt es 18 Zauberstäbe/Schimmersteinstäbe in Elden Ring, um sie mit Zaubern für den Kampf einzuspannen. Hier lest ihr alle Fundorte, Werte und alle Möglichkeiten, die Stäbe zu bekommen.

Astrologenstab

Wählt bei der Charaktererstellung die Klasse des Propheten und ihr startet mit diesem Stab im Inventar. Ansonsten könnt ihr ihn später beim nomadischen Händler am südlichen Seeufer von Liurnia für 800 Runen kaufen.

Schaden und Angriffskraft

Körperlich: 25

Magisch: 0

Feuer: 0

Blitz: 0

Heilig: 0

Kritisch: 100

Zauberskalierung: 116

Weitere Infos

Benötigt: 7 Stärke, 16 Weisheit

Skaliert mit: Stärke (E), Weisheit (C)

Standardtalent: kein Talent

Gewicht: 3

Verkaufswert: 100

Kann nicht mit Kriegsaschen bestückt werden (außer Wirbelnde Waffe).

mit Kriegsaschen bestückt werden (außer Wirbelnde Waffe). Kann mit Schmiedesteinen aufgerüstet werden.

Ein solider Zauberstab für den Anfang. Man kann ihn direkt zum Start kaufen, wenn man Schloss Sturmschleier über den östlichen Klippenpfad bei der zerstören Brücke umgeht. Alternativ nehmt den Schimmersteinstab (siehe unterhalb), der ist noch einfacher zu holen.

Steigert den Schaden der Zaubereien durch investierte Punkte in Weisheit.

Die Zauberskalierung mit 60 Weisheit:

Stab +1: 172



Stab +5: 193



Stab +10: 220



Stab +15: 246



Stab +20: 273



Stab +25: 300

Schimmersteinstab

Die Klasse des Gefangenen startet mit diesem Stab im Inventar. Ansonsten habt ihr mehrere Möglichkeiten. 1) Südlich von den Ruinen eines Wegpunkts in Limgrave steht ein Zauberadliger, der den Stab fallen lässt (neben einer großen Ruine). 2) Die Zauberadligen in der Spielwelt, z.B. im Anwesen von Caria oder in den Königlichen Ruinen in Liurnia, können den Stab ebenfalls droppen.

Schaden und Angriffskraft

Körperlich: 25

Magisch: 0

Feuer: 0

Blitz: 0

Heilig: 0

Kritisch: 100

Zauberskalierung: 116

Weitere Infos