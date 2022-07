Elden Ring: Charakter erstellen, Vorlage weiblich und männlich, Körpertyp und Kopf

Die Charaktererstellung in Elden Ring orientiert sich eng an den Souls-Spielen von From Software (mit mehr Optionen) und ermöglicht die Ausgestaltung der Spielfigur.

Eure Möglichkeiten reichen von der körperlichen Statur über feinere Details im Gesicht, Frisur, Tattoos bis zur Wahl der Klasse (womit die Startausrüstung sowie die anfänglichen Werte bestimmt werden) und einem Andenken. Es gibt mehr als genug Schieberegler, um bis in die bizarrsten Abgründe der Charaktergestaltung zu schlittern (Nasenrückentiefe… Mundbreite… Lippendicke…).

In diesem Guide erläutern wir alle Möglichkeiten und geben viele Tipps für die Charakterschaffung, vom Gesicht über die körperliche Beschaffenheit bis zum kosmetischen Drumherum.

Charaktergrundlage in Elden Ring

Das ist nur ein anderer Begriff für die Startklasse. Alle Klassen haben unterschiedliche Ausrüstung, mit der sie beginnen, und verschieden ausgeprägte Werte.

Macht euch hier nicht so viele Gedanken. Wählt, was grob für euch passt, die Attribute sehen nach den ersten Stunden ohnehin ganz anders aus und ihr könnt bei den Stufenanstiegen lernen, wonach euch zumute ist. Und ja, ihr könnt die Werte neu verteilen, falls ihr euch verskillt habt, also macht keine Wissenschaft daraus (siehe Alle Klassen und ihre Startausrüstung).

Körpertyp A entspricht einem Charakter mit einem männlichen Körperbau, Körpertyp B einem weiblichen.

Alter einstellen

Eine rein kosmetische Option, die so gut wie nichts an eurem Charakter ändert, außer dass er mit steigendem Alter mehr Falten auf der Haut hat.

Zur Wahl stehen die folgenden Einstellungen:

Jung

Erwachsen

Alt

Die Auswirkungen der Alterswahl erlebt man ohnehin nur, wenn man wenigstens oberkörperfrei spielt. Ansonsten ist es völlig egal, was ihr hier wählt. Altersspuren wie Falten zeichnen sich nur auf der Haut ab, aber solange der Körper unter einer Rüstung samt Helm steckt, ist davon nicht viel zu erkennen.

Das Alter des Charakters ist nicht ausschlaggebend.

Wichtig: Das Alter eures Charakters hat keine Auswirkung auf seine körperliche Leistungsfähigkeit, seine Stärke oder andere Werte. Ein Jungspund kann der größte Schwächling sein und ein Greis der heftigste Prügelknabe.

Detailliertes Aussehen

Hier geht es ans Eingemachte. Beim detaillierten Aussehen habt ihr Dutzende Schieberegler und Unterkategorien, in denen sich das Aussehen der Figur bis ins letzte Detail zurechtzurren lässt. Wer es drauf anlegt, kann in diesem Teil der Charaktererstellung glatt Stunden zubringen.

Unter Souls- und Elden-Ring-Fans gibt es ganze Gruppen, die Spaß daran haben, einen Charakter aus dem Boden zu stampfen, der so grotesk wie möglich aussieht.

Hier erwarten euch die folgenden Optionen:

Stimme

Je nach Geschlechterwahl stehen hier sechs verschiedene Stimmen zur Verfügung, sortiert nach dem gewählten Alter. Der Charakter spricht nicht, aber er ächzt, stöhnt oder schreit öfter mal im Kampf. Das ist hiermit gemeint.

Hautfarbe ändern

Hier gibt es genau das, was man erwarten würde: die Wahl der Hautfarbe. Mehr als hundert Nuancen stellen sicher, dass man den gewünschten Phänotyp erwischt. Mit Klick auf "Farbe anpassen" (Dreieck bzw. Y) könnt ihr auch die volle Farbpalette ausreizen.

Gesichtszüge anpassen

Auch dieser Punkt besteht aus mehreren Schiebereglern und Vorlagen, die ein wenig Struktur in die Anpassung des Gesichts bringen:

Knochenstruktur

Mit diesem Punkt entscheidet ihr im Wesentlichen, wie der Schädel geformt ist und wie seine grundlegende Knochenstruktur aussieht. Auch wenn nicht alle Gesichtsmerkmale damit beeinflusst werden, legt ihr so schon einmal oberflächlich die Erscheinung der Figur fest.

Gesichtsform

Ein Schieberegler mit einem Wert zwischen 0 und 255. Je weiter der Regler nach rechts wandert, desto schmaler, gestauchter und eingefallener wirkt das Antlitz.

Scheinbares Alter

Im Gegensatz zum tatsächlichen Alter, das man in den Grundeinstellungen festlegt, gibt das scheinbare Alter an, wie alt der Charakter aussieht. Selbst ein Jüngling kann betagter aussehen, als er ist, wenn ihr diesen Schalter nach rechts bewegt.

Gesichtsästhetik

Soll der Charakter eher weiblich oder männlich aussehen, unabhängig von der Wahl des Geschlechts? Hier lassen sich mit einem Wert zwischen 0 (eher maskulin) und 255 (eher feminin) noch einmal die gewünschten Konturen aus dem Gesicht herausholen, bevor es weitergeht mit dem nächsten Menü.