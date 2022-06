Elden Ring: Die beste Ausrüstung zu Beginn und wo man sie findet Stärkt euren Charakter in kurzer Zeit und sammelt hochwertige Ausrüstung in wenigen Minuten. So klappt es.

Tipps & Lösung von Sebastian Thor Freier Redakteur - Eurogamer.de Veröffentlicht am 14. Juni 2022